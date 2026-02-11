Fot. materiały prasowe

Z okazji walentynkowych promocji świetny telewizor OLED 4K od Samsunga można kupić aż o 1000 zł taniej. Dzięki rabatowi popularny panel nabędziemy za 3499 zł. To najtańsza kwota, w jakiej był dostępny ten model. A mówimy o zakupowym pewniaku i absolutnym bestsellerze.

Walentynki to czas miłości. Jednak kto powiedział, że uczucie musi kończyć się na drugim człowieku? Wielu z nas KOCHA przytulne domowe seanse w topowej jakości i właśnie takie osoby zainteresuje promocja na bestsellerowy TV Samsunga z panelem OLED 4K, w rekordowo niskiej cenie. Taniej nie było i zapewne długo nie będzie.

Co takiego wyjątkowego jest w tej promocji? Po pierwsze, dotyczy Samsunga OLED, a więc telewizora wyposażonego w panel z indywidualnym podświetleniem każdego piksela, prawdziwymi czerniami oraz nieskończonym kontrastem. Po drugie, dzięki promocji można oszczędzić aż 1000 zł. Po trzecie, TV nigdy wcześniej nie był tak tani. Jeśli ktoś szuka nowego telewizora, trafia idealnie.

Samsung QE55S84FAU OLED 4K to idealny TV nie tylko na walentynkowe Netflix & chill. Znakomity model w rekordowo niskiej cenie

W promocji Przeceny na Walentynki organizowanej przez Media Expert telewizor Samsung QE55S84FAU OLED 4K można nabyć z rabatem wynoszącym aż 1000 zł. Dzięki temu urządzenie kosztuje 3499 zł, co jest rekordowo niską ceną. Taniej jeszcze nie było i bardzo możliwe, że długo nie będzie. Z kolei te trzy i pół tysiąca złotych to absolutnie rewelacyjna cena. Producent, panel, technologie – wszystko to wysoka półka, jakość wykonania broni się sama.

Co takiego sprawia, że Samsung QE55S84FAU OLED 4K z promocji ekscytuje? Zacznijmy od panelu. Wyświetlacz OLED 4K zapewnia indywidualne podświetlenie każdego piksela. Dzięki temu jasne są tylko te elementy obrazu, które powinny być rozświetlone. Z kolei sąsiednie obszary pozostają czarne jak smoła. W ten sposób czerń jest naturalna i autentyczna, w przeciwieństwie do szarości paneli LED. Do tego dochodzi rewelacyjny kontrast, pozwalający budować kapitalne sceny HDR.

Fot. materiały prasowe

Rozdzielczość 4K połączona z częstotliwością odświeżania obrazu VRR 120 Hz to dla graczy idealny duet, nie tylko w Walentynki. Posiadacze najnowszych i najmocniejszych konsol są w stanie wykorzystać pełen ich potencjał, jednocześnie doceniając zalety OLED-a w wielu gatunkach gier, od mrocznych horrorów po tryskające eksplozjami akcyjniaki. Z kolei automatyczny Tryb Gry AI sprawia, że po odpaleniu PlayStation czy Xboksa telewizor dopasuje parametry ustawień, rozpoznając konsolę, a nawet gatunek danej gry.

Do tego dochodzi dojrzały system operacyjny - Tizen OS. Z masą aplikacji w sklepie (już ponad 500), ze wszystkimi istotnymi serwisami VoD na czele. Wypada także wspomnieć o asystencie głosowym działającym w języku polskim, a także głębokiej integracji smart home z pozostałymi urządzeniami, zwłaszcza przez ekosystem SmartThings. Samsung deklaruje aż siedem lat wsparcia systemu aktualizacjami, co wyróżnia tego producenta na tle wielu rywali.

Trzeba też wspomnieć o wydajnym procesorze NQ4 AI Gen2, świetnie upscalującym starsze treści FHD do standardu zbliżonego do 4K. Z kolei głośniki górnokanałowe Dolby Atmos dla wielu widzów będą tak dobre, że kupno soundbara zejdzie na odległy plan. Od siebie dodam, że Samsung ma rewelacyjny algorytm wzmacniania wyrazistości głosu, zazwyczaj tłamszonego we współczesnych filmach i serialach.

Słowem – mamy telewizor na lata, z nowoczesnymi technologiami, panelem OLED oraz masą zaawansowanych funkcji. W cenie 3499 zł to kapitalna okazja. Nie tak dawno temu TV OLED 120 Hz w tej kwocie, od topowego producenta, był wyłącznie marzeniem.

Jeśli nie TV Samsunga, to co? Poniżej lista ciekawych promocji z okazji Przecen na Walentynki w Media Expert:

Telewizor Sharp 70GL4760E 70 4K – wielki, 70-calowy ekran w sam raz do salonu

Fot. materiały prasowe

Telewizor LED marki Sharp wypada niezwykle korzystnie, przeliczając cale na złotówki. Za niewiele ponad dwa tysiące złotych mamy 70-calowego tytana 4K, z częstotliwością odświeżania 60 Hz, czterema portami HDMI 2.1, cieniutkimi ramkami oraz dźwiękiem Dolby Atmos. Jeśli szukasz wielkiego ekranu w niewielkiej cenie, nie mogłeś lepiej trafić.

Dużym atutem telewizora Sharp 70GL4760E 70 4K jest także system operacyjny – Google TV. Posiada największą bazę aplikacji, wliczając w to także programy takie jak GeForce NOW czy Amazon Luna, umożliwiające granie w gry wideo bez podłączania konsoli albo komputera. Wystarczy bezprzewodowy kontroler i dostęp do stosunkowo szybkiego internetu.

HP 15-FC0004NW 15.6 to laptop multimedialny za nieco ponad dwa tysiące

Jeśli rozglądasz się za multimedialnym laptopem, który nie kosztuje kroci, HP oferuje opłacalne rozwiązanie. Model objęty promocją na Media Expert jest teraz tańszy o 200 zł, dzięki czemu kosztuje zaledwie 2099 zł. Biorąc pod uwagę galopujące ceny komputerowych podzespołów, to bardzo uczciwa kwota, jak za biurowy sprzęt wystarczający na kilka lat typowej pracy albo nauki.

HP 15-FC0004NW 15.6 ma wszystko, czego można oczekiwać od korzystnego cenowo laptopa multimedialnego – 16 GB RAM, procesor AMD Ryzen 7 7730U, 512 GB SSD na dane oraz ekran FHD IPS o przekątnej 15,6 cala. Do tego dochodzi przyjemny dla oka design oraz smukła i lekka konstrukcja. Nie mogło też zabraknąć wbudowanej kamerki z zaślepką, umożliwiającej komunikację podczas pracy na home office.

HUAWEI FreeClip 2 to słuchawki, których sam używam na siłowni

Chociaż są pieszczotliwie nazywane kolczykami albo klipsami, zdecydowanie nie należy ich traktować jako kobiecej biżuterii. To uniwersalne słuchawki o bardzo ciekawej konstrukcji, opartej o elastyczny mostek C-Bridge z płynnego silikonu. Dzięki niemu słuchawki cechuje rewelacyjna stabilność, niemal na poziomie modeli sportowych, z jednoczesną swobodną konstrukcją typu direct pitch, zwiększającą naturalność brzmienia.

Słuchawki HUAWEI FreeClip 2 kapitalnie sprawują się podczas dłuższych sesji. Nie trzeba ich wkładać do kanału słuchowego, stabilnie leżą, nie wypadają podczas skłonów czy rozciągania na siłowni. Do tego łączą się z dwoma urządzeniami jednocześnie (np. smartfon i laptop), zapewniając płynne przejście. Słuchawkami można sterować przy użyciu gestów, a adaptacyjna regulacja głośności to ciekawe rozwinięcie technologii ANC. Redukuje zbędny szum, ale pozwala np. rozmawiać z pracownikiem w sklepie.

GARMIN Vivoactive 5 dla pań to krok w kierunku najlepszego prezentu na świecie: zdrowia

Damski zegarek sportowy GARMIN Vivoactive 5 kosztuje 899 zł, stanowiąc bramę do wspaniałego świata aktywności fizycznej. Urządzenie z jednej strony wygląda elegancko i uniwersalnie, ale z drugiej posiada wszystko, aby rozpocząć z impetem 2026 rok, dbając o siebie i własne zdrowie.

GARMIN Vivoactive 5 mierzy poziom energii, rejestruje aktywność fizyczną (ponad 1600 rodzajów ćwiczeń), oferuje asystenta GARMIN Coach, ma ponad 30 rozmaitych aplikacji sportowych, a także monitoruje jakość snu. Do tego dochodzą pomiary zdrowotne jak tętno, natlenienie krwi, poziom stresu czy estymacja cyklu menstruacyjnego. Mimo sportowej duszy, Vivoactive 5 komponuje się z biurowymi kreacjami, dzięki czemu możemy go nosić nieustannie.

