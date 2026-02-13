Fot. materiały prasowe

Storytel prezentuje wyjątkowy format - nowy podcast autorstwa Doroty Deląg i Doroty Gardias zatytułowany “Delong story, czyli rozgardias samodzielnych matek”. Wraz z zaproszonymi gośćmi - dziennikarkami, psycholożkami, prawniczkami, czy pisarzami - prowadzące rozmawiają o odpowiedzialności za siebie, relacjach, sile i zmęczeniu.

Coach-ka i aktorka Dorota Deląg oraz dziennikarka Dorota Gardias, samodzielne mamy, każda z własną historią, wspólnie z aplikacją Storytel, stworzyły dziewięcio-odcinkową serię rozmów o kobiecej samodzielności. Mottem formatu jest zdanie: „decyzje podejmujesz sama, droga jest wspólna”.

Podcast jest tworzony przez kobiety i z myślą o kobietach - oparty na autentycznych historiach, szczerych rozmowach i wzajemnym wsparciu. Tematem każdego odcinka są trudności, które pojawiają się wtedy, gdy decydujemy się na trudne, ale konieczne życiowe wybory.

Fot. materiały prasowe

Kobiecy podcast bez tabu dostępny w Storytel

W każdym z dziewięciu odcinków dostępnych w Storytel spotykamy innego gościa. Choć są to znane osoby i cenieni eksperci, na przykład Anna Wendzikowska, Agnieszka Stein czy Marta Sochacka, słuchacze mają okazję poznać ich z nowej, bardziej osobistej strony. Zarówno goście, jak i prowadzące, bez tabu, rozmawiają m.in. o rozwodach, szukaniu tożsamości w „średnim wieku”, ojcostwie, podejściu do wydawania pieniędzy i wielu innych tematach.

Podcast “Delong Story…” jest o samodzielności, podejmowaniu decyzji i momentach, w których - nawet będąc w relacjach - zostajesz z nimi sama. Chcemy, żeby studio podcastowe stało się przestrzenią inspirującą. Tutaj popularne gościnie mówią o swoich słabościach, żeby każda kobieta mogła sobie na nie pozwolić nie czując, że zostaje w tyle. Dziękujemy aplikacji Storytel za udostępnienie nam swojej platformy - mówi o podcaście Dorota Deląg.

“Długa historia o rozgardiaszu” w podcaście Doroty Deląg i Doroty Gardias

Nazwa podcastu jest grą słowną opartą o nazwiska prowadzących (Delong Story, The long story oraz rozgardias - rozgardgiasz). Założeniem autorek “Delong Story, czyli rozgradias samodzielnych matek” było zbudowanie empatycznej przestrzeni dla kobiet, znajdujących się w trudnych sytuacjach.

Nie ma co idealizować. Życie kobiety, tym bardziej samodzielnej matki, w dzisiejszych czasach nie jest bajecznie proste. Ale my chcemy pokazać, że może być rozwojowe, ciekawe. A co ważniejsze - takie życie ma misję, więc warto walczyć z różnymi przeciwnościami, które spotykamy niemal każdego dnia - tłumaczy Dorota Deląg.

“Delong Story…” dostępny jest wyłącznie w Storytel - aplikacji oferującej bogatą bibliotekę audiobooków i ebooków, a także rozwijającej inne, nowoczesne formaty audio, w których opowiadane są wartościowe i inspirujące historie.

Goście podcastu: