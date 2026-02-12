Mercedes Klasy A nie powiedział ostatniego slowa. Fot. naTemat.pl

Pamiętacie pierwszego Mercedesa Klasy A z lat 90.? Tego, który wyglądał jak pudełko na buty, miał podłogę typu "sandwich" i wywrócił się podczas słynnego testu łosia? Choć potem auto wydoroślało i stało się klasycznym, drapieżnym hatchbackiem, Mercedes właśnie uznał, że czas na wielki powrót do korzeni. Ale w nowoczesnym wydaniu.

Kiedy na rynek wchodziło nowe CLA przedstawiciele Mercedesa mówili, że Klasa A znika, nie będzie jej, kończymy produkcję, to CLA będzie wejściem do gamy naszej marki. Potem okazało się, że Klasa A jest tak rozchwytywana, że przedłużono jej produkcję. Teraz słyszymy, że Klasa A wraca.

Ale jeśli liczyliście, że kolejna generacja gwiazdy w najniższej cenie będzie niskim, sportowym kompaktem, mam dla was smutną wiadomość: nic z tego. Jak donosi serwis Automobilwoche, nowy Mercedes Klasy A przejdzie drastyczną metamorfozę. Jörg Burzer, szef rozwoju marki, zapowiada, że nadchodzący model będzie czymś, co "obecnie w tej formie nie istnieje".

W praktyce oznacza to, że Mercedes chce połączyć ogień z wodą. Nowa Klasa A ma być miksem kompaktowego minivana z crossoverem. Wyobraźcie sobie przestronność Klasy B (która na szczęście znika z rynku) ubraną w modne, terenowe szaty SUV-a.

To sprytny ruch, bo choć urokliwe i urzekające pod kątem osiągów są klasyczne hatchbacki, to w Europie niestety tracą na popularności, a każdy chce dziś siedzieć wyżej.

Praktyczność przede wszystkim

Dlaczego Mercedes zdecydował się na taki krok? Odpowiedź jest prosta: pieniądze i pragmatyzm. Producent zauważył, że klienci potrzebują praktycznego auta klasy premium, które nie kosztuje tyle, co w pełni wypasiony model GLC.

Nowy Mercedes Klasy A 2028 ma przejąć rolę dwóch modeli naraz. Z jednej strony zastąpi dotychczasowego hatchbacka, a z drugiej wypełni lukę po Klasie B.

Dzięki wyższej linii dachu i nowej konstrukcji auto ma oferować rekordową ilość miejsca w środku przy zachowaniu stosunkowo niewielkich wymiarów zewnętrznych. Co ciekawe, mimo pudełkowatego rodowodu, styliści obiecują, że będzie to pojazd "bardzo atrakcyjny wizualnie".

Co wiemy o Mercedesie Klasy A 2028?

Auto powstanie na nowej architekturze Mercedes Modular Architecture, czyli platformie MMA. Pod jego maskę trafią zarówno silniki spalinowe (hybrydy), jak i napęd w pełni elektryczny. Niestety zła wiadomość dla fanów klasycznych tatusiowozów: Klasa A Sedan nie doczeka się następcy. Tę rolę w całości przejmie bardziej luksusowy i droższy model CLA Shooting Brake.

Premiera nowej Klasy A spodziewana jest pod koniec 2027 roku, a do salonów auto wjedzie w 2028 roku. Produkcja najprawdopodobniej przeniesie się z Niemiec na Węgry, do zakładu w Kecskemét.

Jeśli chodzi o pozycjonowanie, Mercedes musi uważać. Nowy model ma być nową, nową wejściówką do świata marki, więc cena nowej Klasy A powinna pozostać poniżej modelu CLA i GLA.

To kluczowe, by przyciągnąć młodszych klientów, którzy marzą o gwieździe na masce, ale potrzebują auta do realnego życia, czasami z wózkiem w bagażniku i łatwym wsiadaniem.