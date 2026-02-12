Nowe logo BMW Alpina Fot. BMW Group

Przez dekady była symbolem motoryzacyjnej arystokracji i fascynującym gościem na autostradach. Mała manufaktura z Buchloe, która z seryjnych BMW wyciskała to, co najlepsze, właśnie przestała istnieć w dotychczasowej formie. Od 1 stycznia 2026 roku BMW Alpina to oficjalnie oddzielny brand wewnątrz koncernu z Monachium, czyli coś jak Maybach dla Mercedesa. I właśnie dostaliśmy pierwsze dowody na to, że idą wielkie zmiany.

Zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy jako pierwsze. Nowy emblemat Alpiny przeszedł kurację odchudzającą. Zapomnijcie o kolorowym herbie z niebieskimi i czerwonymi akcentami. Nowy znak jest płaski, czarno-biały i skrajnie minimalistyczny.

Co prawda zachowano historyczne symbole, czyli przepustnicę i wał korbowy, ale całość została uproszczona do granic możliwości. Zniknęła tarcza, zniknął chrom. To jasny sygnał: BMW Alpina ma być teraz marką "modern luxury".

Nowy logotyp ma lądować centralnie na klapie bagażnika, co wcześniej było nie do pomyślenia, bo dotychczasowe Alpiny dumnie nosiły śmigło BMW, a o ich pochodzeniu świadczył jedynie napis na dokładce zderzaka.

Koniec z tanią skórą

Jeśli myśleliście, że BMW ma już wystarczająco luksusowe wnętrza, to Alpina ma was wyprowadzić z błędu. W nowej hierarchii marki nie ma miejsca na kompromisy. Podczas gdy w standardowych modelach BMW coraz częściej spotykamy skórę syntetyczną, nowe modele BMW Alpina będą wykończone wyłącznie naturalną skórą najwyższej próby.

W ofercie ma pojawić się niespotykana dotąd paleta kolorystyczna tapicerek, co ma być ukłonem w stronę dawnych czasów, gdy w Buchloe można było zamówić niemal wszystko. To ma być most łączący zwykłe BMW z ultradrogim Rolls-Royce’em.

Co jeszcze się zmieni? Charakterystyczny wzór felg z 20 szprychami przejdzie lifting. Nowe obręcze będą miały diamentowy szlif i dwukolorowe wykończenie.

Zmieni się też nomenklatura. Pierwszym modelem nowej ery będzie limuzyna oparta na odświeżonej Serii 7 (LCI). Co ciekawe, auto otrzymało własny kod fabryczny G72 (zamiast standardowego G70), co sugeruje znacznie głębsze zmiany konstrukcyjne niż do tej pory.

Tych, których niepokoją zmiany, uspokajam. Silnik V8 nie zniknie tak szybko. Nowa "siódemka" od Alpiny ma dostać podwójnie doładowane V8 z układem miękkiej hybrydy, ale po raz pierwszy w historii zobaczymy też w pełni elektryczny wariant, prawdopodobnie jako BMW Alpina i7.

Alpina jako rywal Maybacha? Odważny ruch

Monachium nie owija w bawełnę. Ich Alpina ma być rywalem Maybacha. To oznacza, że prawdopodobnie pożegnamy się z mniejszymi modelami. Plotki głoszą, że BMW nie widzi sensu w produkowaniu "taniej" Alpiny B3 czy B4, skoro klient wydający 200 tysięcy euro na luksusowy jacht nie chce widzieć tego samego logo na mniejszym aucie pod światłami.

