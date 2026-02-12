Walentynki to idealny moment na odrobinę pikanterii, nie tylko na talerzu. Sprite i Tinder rozpoczynają kampanię, w której spicy food staje się naturalnym punktem wyjścia do spotkań, rozmów i nowych doświadczeń, a Sprite – idealnym dopełnieniem emocjonujących momentów.

Randki często wiążą się z nutą ostrości... posiłków. W takich momentach Sprite dodaje im lekkości i orzeźwienia. A gdy znajomość zaczyna się od prze-swipowania profilu, jeszcze jeden czynnik ma kluczowe znaczenie.

It’s a match: cyfrowe relacje w prawdziwym świecie

Według globalnych badań prawie połowa dorosłych na świecie choć raz korzystała z serwisów randkowych, a blisko jedna czwarta (22%) jest aktywnymi użytkownikami. Motywacje są różne: jedni szukają rozmowy i bliskości, inni chcą poszerzać kręgi towarzyskie. Coraz więcej osób traktuje je też jako przestrzeń do bardziej „spicy” znajomości. Ważne jednak, by wszystkie relacje opierały się na wzajemnym szacunku, jasnej komunikacji i zgodzie obu stron. Dzięki temu nawet spontaniczne spotkania pozostaną przede wszystkim bezpieczne.

„Razem tworzymy przestrzeń do odkrywania – zarówno nowych smaków, jak i siebie nawzajem. W kampanii Sprite x Tinder przypominamy, że intensywność warto dawkować na własnych zasadach, a powiedzenie „stop” jest tak samo „hot” jak odwaga do spróbowania czegoś ostrzejszego. Bo najlepsze randki to te, w których jest miejsce na autentyczną przyjemność” – mówi Filip Kipa, Senior Manager Fanta & Sprite.

Działania obejmują szeroko zakrojoną komunikację w kanałach digital, mediach społecznościowych oraz w przestrzeni outdoorowej. W ramach kampanii przewidziano również rozmowę, która odpowie na te najważniejsze pytania, jak wyczuć subtelne sygnały i gdzie przebiegają granice. Głosami, które poprowadzą odbiorców przez tą zawiłą mapę będzie Natalia Kusiak – prowadząca podcast „Pierwsza Randka” oraz jej gościni psycholog Marta Niedźwiecka.

„Dbałość o bezpieczeństwo nie jest przesadą, a naszym obowiązkiem. Nie mówię o żadnych wyjątkowych umiejętnościach, ale o zbiorze zasad, których powinnyśmy i powinniśmy przestrzegać, aby chronić siebie i naszych bliskich. To trochę tak jak z bezpieczeństwem na drodze: jeżeli będziemy ich przestrzegać, naprawdę minimalizujemy szanse nieprzyjemnych czy nawet groźnych doświadczeń” – podkreśla Natalia Kusiak, autorka podcastu „Pierwsza Randka”.

Fot. materiały prasowe

Jak randkować świadomie?

Dobre, a przede wszystkim bezpieczne randkowanie to nie tylko emocje, ale też kilka drobnych nawyków, które potrafią realnie zwiększyć komfort każdej nowej relacji.

1. Chroń swoje dane - daj sobie czas, zanim przeniesiesz kontakt poza aplikację.

2. Korzystaj z weryfikacji profilu - dzięki temu łatwiej uniknąć prób podszywania się pod kogoś innego.

3. Spotykaj się w miejscach publicznych typu kawiarnia, restauracja, muzeum czy park.

4. Reaguj, jeśli coś Cię niepokoi - przerwanie kontaktu to normalna, zdrowa reakcja.

5. Ufaj intuicji - jeśli coś wydaje się podejrzane nie bagatelizuj tego.

Randkowanie może dawać radość i ekscytację - ale dopiero wtedy, gdy towarzyszy nam poczucie bezpieczeństwa i uważność.

Walentynkowa loteria

W ramach kampanii Sprite x Tinder użytkownicy mogą wziąć udział w specjalnej loterii, wystarczy wpisać w aplikacji Coca-Cola unikalny kod spod nakrętki produktów Sprite, wymienić go na token i zagrać o nagrody. Do zgarnięcia są vouchery do restauracji z pikantnym menu, kupony do Glovo, weekendowe wyjazdy na wyjątkowe randki w Polsce oraz pakiety Tinder Gold. Akcja trwa do 30.03 i skierowana jest do osób, które ukończyły 18. rok życia.

Przy realizacji marka współpracuje z WPP Studio X (projekty graficzne), agencją 24/7Communication (komunikacja strategiczna) oraz EssenceMediacom.