87-latek wjechał fiatem w cukiernię. Fot. Policja.pl

W dzielnicy Szombierki w Bytomiu w tłusty czwartek (12.02) doszło do zdarzenia, które brzmi jak scenariusz komedii pomyłek, ale finał wcale nie jest taki zabawny. 87-letni kierowca Fiata udowodnił, że sekunda nieuwagi wystarczy, by poranna wyprawa po pieczywo zamieniła się w groźne zdarzenie.

Zaczęło się banalnie. Starszy pan, pasażerka obok i plan zaparkowania przed lokalnym sklepem. Niestety, zamiast hamulca, pod stopą znalazł się gaz. Efekt? Fiat wjechał w witrynę cukierni, taranując szybę i zatrzymując się w miejscu, gdzie zazwyczaj stoją klienci czekający na świeże bułki, a tego dnia pewnie też pączki.

Patrząc na zdjęcia z takich zdarzeń, zawsze mam tę samą myśl: "jak to możliwe?". A jednak. Policjanci z bytomskiej drogówki szybko ustalili przebieg zdarzeń. Kierowca był trzeźwy, po prostu "przypadkowo wcisnął pedał gazu".

Szczęście w nieszczęściu, że nikt nie zginął, nikt nie odniósł obrażeń. Zarówno osoby wewnątrz budynku, jak i pasażerka Fiata, wyszli z tego bez szwanku.

Mandat to dopiero początek problemów

Jeśli wydaje wam się, że sprawa rozejdzie się po kościach ze względu na wiek sprawcy, jesteście w błędzie. 87-latek otrzymał mandat w wysokości 1000 złotych oraz 8 punktów karnych. To jednak nie najwyższa kara, jaka go spotkała. Mundurowi podjęli decyzję, która w środowisku kierowców-seniorów zawsze budzi największe emocje.

Senior został skierowany na badania lekarskie, które mają zweryfikować, czy wciąż może bezpiecznie prowadzić auto. I umówmy się, to jedyna słuszna decyzja.

Zdarzenie w Bytomiu na nowo otwiera puszkę Pandory z pytaniem o kierowców 80+. Skierowanie na badania lekarskie nie oznacza automatycznego zabrania dokumentu, ale jest sygnałem ostrzegawczym. Jeśli 87-latek nie dopełni obowiązku lub lekarz uzna, że jego czas reakcji jest zbyt wolny, prawo jazdy zostanie zatrzymane na stałe.

