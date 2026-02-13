Audi wprowadza do sklepu dwie nowe aplikacje. Fot. Audi

W sklepie Audi mają pojawić się dwie aplikacje, które znacząco mogą poprawić komfort codziennego użytkowania tego auta. Użytkownicy aut elektrycznych z funkcją plug and charge wiedzą, o czym mowa. Jest jednak jeden haczyk.

Gdybyście mogli przenieść się w czasie o zaledwie 20 lat wstecz i pokazać ówczesnemu kierowcy to, co potrafią dzisiejsze auta, prawdopodobnie uznałby to za scenariusz filmu science-fiction.

I nie mówię tu wcale o osiągach, napędach hybrydowych czy liczbie koni mechanicznych. Chodzi o to, jak bardzo nowoczesne samochody ewoluowały z maszyn czysto mechanicznych w inteligentne "gadżety na kołach".

Dziś auto to nie tylko środek transportu, to twój osobisty asystent, a dla niektórych pewnie i najlepszy kumpel, który dba o twój komfort na każdym kilometrze.

Samochód jako gadżet na kołach? To już rzeczywistość

Możliwości, jakie oferują współczesne pojazdy, są tak szerokie, że trudno je objąć jednym tekstem. Oczywiście, standardem jest już nawigacja online czy systemy AI, z którymi można uciąć sobie pogawędkę. Ale czy wiedzieliście, że wasze auto może samo zapłacić za miejsce parkingowe albo automatycznie wykryć najbliższą stację paliw i sfinalizować transakcję bez wyciągania portfela?

Liderem w tym wyścigu zbrojeń na inteligencję staje się właśnie Audi. Marka z Ingolstadt stawia na inteligentną sieć i integrację z zewnętrznymi aplikacjami, dzięki czemu ich modele stają się o krok sprytniejsze od konkurencji.

Do oficjalnego sklepu Audi Application Store dołączyły właśnie dwie potężne aplikacje: EasyPark oraz ryd.

Koniec z bieganiem do parkomatu

Jak sama nazwa wskazuje, EasyPark ma sprawić, że parkowanie będzie po prostu... łatwiejsze. Aplikacja ma w małym palcu dane o ponad 60 000 lokalizacji w 1300 miastach w całej Europie. Mówimy tu o parkingach publicznych, prywatnych placach i wielopoziomowych garażach.

Dzięki bezpośredniej integracji z systemem multimedialnym Audi, cały proces jest banalnie prosty. Wjeżdżasz na wspierany parking, wrzucasz "Park" i... to tyle. Samochód pomaga ci uruchomić cyfrowy licznik parkowania. Jeśli czas postoju dobiega końca, a ty wciąż nie wróciłeś z zakupów czy spotkania, aplikacja wyśle powiadomienie na twój smartfon i zapyta, czy chcesz przedłużyć postój.

Co najlepsze, system sam przestaje naliczać opłaty w momencie, gdy wyjeżdżasz z parkingu i przekraczasz prędkość 15 km/h. To koniec stresu o "mandat za szybą" i nerwowego szukania drobnych.

Jest mały haczyk. System działa wszędzie poza Polską. No prawie wszędzie, ale zobaczcie, apka jest dostępna w takich krajach jak: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Włochy, Liechtenstein, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Portugalia, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone.

Dlatego jak pojedziecie sobie za granicę swoim Audi, to możecie korzystać. W Polsce jeszcze nie.

ryd, czyli tankowanie i ładowanie bez wyciągania portfela

Druga nowość, czyli aplikacja ryd, to rozwiązanie dla tych, którzy nienawidzą kolejek do kasy na stacjach paliw. Jeśli jeździsz autem spalinowym, system automatycznie wykryje pobliskie stacje. Na ekranie w kabinie wybierasz numer dystrybutora, maksymalną kwotę paliwa i preferowaną metodę płatności.

Po zatankowaniu po prostu wsiadasz i odjeżdżasz. Płatność za paliwo w Audi odbywa się automatycznie w tle. Z ryd skorzystacie na ponad 10 000 stacji paliw na Starym Kontynencie, ale tutaj podobnie... nie w Polsce. W Niemczech? Tak. Czechach? Owszem. Ciemnym kolorem zaznaczono, gdzie system działa.

A co z "elektrykami"? Tutaj sprawa wygląda identycznie. Audi Application Store dzięki ryd ma dostęp do miliona punktów ładowania w całej Europie. Podłączasz kabel, a system zajmuje się resztą, łącznie z rozliczeniem kosztów.

Tutaj pocieszeniem, jeśli chodzi o brak dostępności ryd w Polsce, jest fakt, że Audi ma funkcję plug and charge, więc możecie sparować kartę Audi charging z samochodem i wystarczy podłączyć auto do ładowarki, a płatność sama zejdzie.

Przyszłość bez smartfona w ręku

To, co w tym wszystkim najbardziej mi się podoba, to fakt, że korzystanie z aplikacji w Audi nie wymaga od nas posiadania smartfona podpiętego kablem czy przez Bluetooth. Wszystko dzieje się bezpośrednio w systemie operacyjnym samochodu.

