Fot. materiały prasowe

Maczfit został oficjalnym partnerem Dzików Warszawa, czołowej drużyny koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Jest to pierwsze w historii marki partnerstwo sportowe. W ramach współpracy firma zapewnia zawodnikom indywidualnie dopasowane diety, wspierające utrzymanie wysokiej formy oraz skuteczną regenerację w trakcie sezonu. Partnerstwo rozpoczęło się w styczniu i potrwa do końca czerwca 2026 roku.

W ramach 6-miesięcznej współpracy Maczfit odpowiada za kompleksowe wsparcie żywieniowe drużyny Dziki Warszawa. Każdy z graczy otrzymuje posiłki zgodne z jego zapotrzebowaniem energetycznym i celami sportowymi. Zbilansowana dieta ułatwi zawodnikom utrzymanie regularności w odżywianiu – niezależnie od trybu treningowego, podróży meczowych czy dni regeneracyjnych.

– Przy tak intensywnym rytmie treningów i meczów odpowiednio skomponowana dieta jest kluczowa dla utrzymania wysokiej formy. Dzięki Maczfit nasi zawodnicy mogą liczyć na posiłki, które pomagają zachować energię, koncentrację i umożliwiają szybszą regenerację po wysiłku – mówi Marco Legovich, Trener Dzików Warszawa.

Maczfit stawia na aktywny styl życia oraz wygodę, która pomaga dbać o formę każdego dnia, nie rezygnując z przyjemności jedzenia. Współpraca z koszykarzami Dzików Warszawa idealnie wpisuje się w te wartości.

– To nasze pierwsze partnerstwo sportowe i naturalny krok w rozwoju marki. Pokazujemy, że catering to nie tylko wygoda, ale także realna pomoc w osiąganiu celów zdrowotnych czy sportowych – również na poziomie profesjonalnym. Współpraca z Dzikami Warszawa pozwala nam aktywnie uczestniczyć w codziennym funkcjonowaniu drużyny. Zdejmujemy z zawodników ciężar planowania posiłków i dbamy o to, by mogli w pełni skupić się na treningach i kolejnych rozgrywkach meczowych – podkreśla Piotr Falęcki, Head of Marketing, Maczfit.

Fot. materiały prasowe

Dziki Warszawa w ostatnich latach mocno zaznaczyły swoją obecność w koszykarskiej ekstraklasie. Po awansie do Orlen Basket Ligi w sezonie 2022/23 i debiucie w Europie, zespół zakończył sezon 2024/25 z brązowym medalem ENBL. Współpraca z Maczfit to kolejne wzmocnienie zaplecza drużyny przed dalszą częścią sezonu 2025/26 – zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i międzynarodowych.

Na partnerstwie skorzystają też kibice. Podczas wybranych spotkań Maczfit będzie częstował fanów koktajlami, a raz w miesiącu odbywać się będą konkursy z nagrodami. Dodatkowe akcje zaplanowano również w mediach społecznościowych – do wygrania będą m.in. spotkania z zawodnikami oraz możliwość obejrzenia zamkniętego treningu zespołu.

