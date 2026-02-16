Fot. Własne

Codzienna podróż do pracy, weekendowy wyjazd z rodziną czy spontaniczna wycieczka za miasto – wszystkie te momenty mogą stać się czystą przyjemnością, jeśli wybierzesz samochód skrojony idealnie pod swoje potrzeby. W Škoda Plichta doskonale rozumiemy, że nowa Škoda Octavia 130 Drive Selection 2026 to nie tylko pojazd, ale kompleksowe rozwiązanie dla kierowców, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i przewidywalne koszty. W naszych salonach w Gdańsku, Gdyni, Toruniu i Wejherowie Octavia Drive Selection 2026 dostępna jest od ręki. To oznacza, że nie musisz czekać miesiącami na auto – możesz od razu wybrać wersję, która odpowiada Twoim wymaganiom, dopasować finansowanie i ruszyć w drogę nowym, w pełni wyposażonym samochodem.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Dlaczego warto wybrać Octavię 130 Drive Selection 2026 w Škoda Plichta?

Octavia w wersji Drive Selection redefiniuje pojęcie funkcjonalności. Projektując ją, producent postawił na to, co najważniejsze dla kierowcy: bezpieczeństwo, komfort i nowoczesne technologie. W standardzie znajdziesz m.in.:

Systemy bezpieczeństwa nowej generacji , w tym Front Assist, Lane Assist, systemy awaryjnego hamowania, kontrolę pasa ruchu , a w wyższych pakietach także adaptacyjny tempomat . Kamerę cofania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu , które znacząco ułatwiają manewrowanie w mieście i na parkingach. Komfortowe wnętrze , w tym dwustrefową klimatyzację automatyczną Climatronic oraz podgrzewane fotele przednie . Nowoczesny system multimedialny z pełną obsługą bezprzewodowego Apple CarPlay i Android Auto , umożliwiający integrację telefonu i korzystanie z ulubionych aplikacji podczas jazdy. Ekonomiczny silnik 1.5 TSI 130 KM , który łączy osiągi z niskim zużyciem paliwa i przyjemnością prowadzenia.

REKLAMA

W Škoda Plichta nie zostawiamy Cię jedynie z ofertą na papierze. Nasi eksperci dopasują samochód do Twoich potrzeb, doradzą przy wyborze silnika, koloru i wyposażenia, a także przygotują indywidualną ofertę finansowania. To rozwiązanie, które pozwala cieszyć się nową Octavią od pierwszego dnia – bez ukrytych kosztów i długiego oczekiwania na auto.

Finansowanie w Škoda Plichta – spokój i przewidywalne koszty

Dzięki różnorodnym formom finansowania dostępnych w Škoda Plichta, każdy klient znajdzie rozwiązanie dopasowane do siebie. Škoda Najem All Inclusive to opcja dla tych, którzy cenią wygodę i chcą mieć pewność, że wszystkie koszty związane z autem są przewidywalne. W jednej stałej miesięcznej opłacie zawarte jest pełne ubezpieczenie OC i AC, serwisowanie w ASO, assistance 24/7 i samochód zastępczy bez limitu. Dzięki temu nie musisz martwić się niespodziewanymi wydatkami i możesz w pełni cieszyć się komfortem jazdy.

REKLAMA

Dla klientów biznesowych przygotowaliśmyleasing Jak Abonament, który pozwala korzystać z nowej Octavii w niskiej racie, spłacając jedynie przewidywaną utratę wartości auta w czasie trwania umowy. To elastyczne rozwiązanie, które pozwala zdecydować dopiero na końcu umowy, czy wykupić samochód, czy wymienić go na kolejny.

Dla osób, które chcą posiadać auto na stałe, w Škoda Plichta dostępny jest również kredyt klasyczny – z możliwością dopasowania wkładu własnego, okresu spłaty i parametrów finansowania, aby rata była komfortowa, a całkowity koszt auta jak najniższy.

REKLAMA

Lokalna dostępność i doświadczenie – wyróżniki Škoda Plichta

Jako jeden z największych dealerów marki Škoda, Škoda Plichta dysponuje szerokim wyborem modeli Octavia dostępnych "od ręki" w naszych salonach w Gdańsku, Gdyni, Toruniu i Wejherowie. Nasi doradcy pokażą Ci auta dostępne w salonie i doradzą, jak najlepiej skonfigurować wersję Drive Selection pod Twoje potrzeby.

Jako lider sprzedaży najmu i leasingu w Polsce, nagradzany przez Volkswagen Financial Services, mamy doświadczenie, które pozwala naszym klientom sprawnie przejść przez proces formalny. W Škoda Plichta każdy klient otrzymuje pełne wsparcie – od doboru auta, przez finansowanie, aż po serwis i opiekę po zakończeniu umowy.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Dzięki temu współpraca z nami jest szybka, przejrzysta i komfortowa. Nie musisz martwić się formalnościami ani ukrytymi kosztami – wszystko jest jasne i dopasowane do Twoich potrzeb.

Dlaczego Octavia Drive Selection 2026 jest tak opłacalna?

Škoda Octavia 130 Drive Selection to połączenie atrakcyjnej ceny i bogatego wyposażenia. W Škoda Plichta możesz wyjechać nią za miesięczną ratę już od 1 187 zł netto przy 0% wpłaty własnej. To realna oferta, która jest dostępna dziś w naszych salonach, a nie obietnica rynkowa.

Dodatkowo, w ramach najmu lub leasingu masz gwarancję mobilności: samochód zastępczy w razie awarii, assistance 24/7, kompleksowy serwis i pakiet ubezpieczeń. Dzięki temu Octavia nie tylko wygląda nowocześnie, ale też pozwala Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne – na jeździe i wygodzie.

REKLAMA

Czas działać – odwiedź Škoda Plichta już dziś

Nie czekaj, aż wymarzona Octavia zniknie z salonu. Odwiedź jeden z naszych oddziałów w Gdańsku, Gdyni, Toruniu lub Wejherowie, sprawdź dostępność Octavii 130 Drive Selection 2026 i skorzystaj z indywidualnego doradztwa naszych ekspertów.

Sprawdź kalkulator rat na skodaplichta.pl, porównaj różne formy finansowania i wybierz opcję idealną dla siebie lub swojej firmy. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, jak komfortowa i opłacalna może być podróż nową Škodą Octavią.