Obecnie korzystanie z płatności bezgotówkowych staje się niezwykle wygodną i popularną formą rozliczeń. Większość osób kojarzy je wyłącznie z przelewami, kartami płatniczymi lub przelewami BLIK. Co ciekawe, do tej listy należy dopisać czeki bankowe. Jakie są ich rodzaje i co warto o nich wiedzieć?

Czym są czeki bankowe?

Nazwa czek wywodzi się od arabskiego słowa szakk, które w wolnym tłumaczeniu oznacza odroczoną płatność. Choć dla wielu czeki są reliktem przeszłości, z tej formy płatności bezgotówkowej bardzo chętnie korzystają mieszkańcy krajów anglosaskich, takich jak Wielka Brytania, Kanada czy też USA. Jednak co dokładnie kryje się pod tą nazwą?

Czeki bankowe są rodzajem papieru wartościowego i pisemnym zleceniem wypłacenia danej kwoty pieniężnej. Należy zaznaczyć, że na podstawie tego typu dokumentów bank wypłaca określoną sumę osobie wskazanej na czeku, pobierając środki z konta osoby, która go wystawiła, czyli wystawcy nazywanego także trasantem. Bank, w którym trasant posiada konto, nazywa się z kolei trasatem.

Rodzaje czeków, które warto znać

Warto wspomnieć, że czek bankowy nie ma jednej ustalonej formy ani jednej ustalonej zasady działania. Dokumenty tego rodzaju można podzielić na przykład względem tego, na czyją rzecz są wystawione:

czeki imienne – muszą zawierać dane osoby lub firmy upoważnionej do odebrania zapisanej sumy; czeki na okaziciela – mogą nie wskazywać bezpośrednio osoby, do której kierowana jest zapisana kwota. Często zawierają dopisek „wystawić okazicielowi”.

Czeki można rozróżniać, biorąc także pod uwagę funkcję, jaką pełnią:

czek gotówkowy – uprawnia bank do wypłacenia określonej sumy z konta trasanta i przekazania jej osobie wskazanej na czeku lub osobie, która go okaże; czek podróżny – jest to typ czeku imiennego. Zawiera dane osoby, która może wykorzystać go w celu pobrania gotówki za granicą; czek rozrachunkowy – stosowany wyłącznie do rozliczeń księgowych. Upoważnia bank do przekazania środków z konta trasanta na konto wskazanej osoby; czek zakreślony – sumę wskazaną na czeku może otrzymać jedynie bank lub stały klient. Tego rodzaju dokument chroni jego wystawcę przed przekazaniem gotówki osobie nieuprawnionej; czek bankierski – jest wystawiany przez banki. Zawiera polecenie wypłaty skierowane do innej instytucji finansowej na rzecz okaziciela; czek potwierdzony – jest rodzajem czeku rozrachunkowego, a jego potwierdzenia dokonuje bank. Ten typ czeku musi zawierać oświadczenie potwierdzające, że na koncie wystawcy znajduje się wystarczająca suma pieniędzy: dana kwota jest blokowana aż do momentu realizacji czeku; czek postdatowany – jego data wystawienia jest późniejsza niż faktyczna data wystawienia dokumentu; czek antydatowany – jego data wystawienia jest wcześniejsza niż faktyczna data wystawienia dokumentu; czek pocztowy – w niektórych krajach funkcjonuje także czek pocztowy. Ten dokument jest wystawiany przez pocztę lub inną instytucję, a korzystają z niego przykładowo osoby bez kont bankowych.

Czek bez pokrycia. Co mówi prawo?

Co więcej, czek możesz wystawić legalnie tylko wtedy, gdy na koncie znajduje się wystarczająca suma pieniędzy. To właśnie depozyty w bankach stanowią podstawę bezpieczeństwa i gwarancję realizacji czeku. Osobie, która wystawia czek bez pokrycia, grożą konsekwencje takie jak:

kara pozbawienia wolności do dwóch lat, ograniczenie wolności, grzywna.

Czeki bankowe. Jakie są terminy przedstawienia do zapłaty?

Posługując się czekami, warto znać także terminy przedstawienia do zapłaty: są one zależne od miejsca realizacji dokumentu. Zgodnie z polskim prawem w przypadku czeków krajowych okres zapłaty wynosi 10 dni od daty wystawienia czeku bankowego.

Gdy w grę wchodzą dokumenty zagraniczne, czas ten ulega znacznemu wydłużeniu, a termin przedstawienia do zapłaty wynosi od 20 do 70 dni w zależności od kraju czy też kontynentu.

Warto zaznaczyć, że po upływie wyżej wskazanych terminów bank może, ale nie musi podjąć się realizacji czeku bankowego.

Wystawianie czeków bankowych. O tym pamiętaj!

Szukasz bezpiecznej i wygodnej formy płatności? Być może czek bankowy to rozwiązanie dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że według przepisów o Prawie czekowym z 1936 roku, dokument tego rodzaju musi spełniać następujące warunki:

nazwa „czek” widniejąca w treści i zapisana językiem, w którym sporządzono dokument; bezwarunkowe polecenie zapłaty; kwota opisana słownie oraz liczbowo; podpis trasanta; rachunek bankowy, z którego suma zostanie pobrana; miejsce i data wystawienia; dane banku (trasata).