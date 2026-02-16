Obecnie korzystanie z płatności bezgotówkowych staje się niezwykle wygodną i popularną formą rozliczeń. Większość osób kojarzy je wyłącznie z przelewami, kartami płatniczymi lub przelewami BLIK. Co ciekawe, do tej listy należy dopisać czeki bankowe. Jakie są ich rodzaje i co warto o nich wiedzieć?
MATERIAŁ REKLAMOWY
Czym są czeki bankowe?
Nazwa czek wywodzi się od arabskiego słowa szakk, które w wolnym tłumaczeniu oznacza odroczoną płatność. Choć dla wielu czeki są reliktem przeszłości, z tej formy płatności bezgotówkowej bardzo chętnie korzystają mieszkańcy krajów anglosaskich, takich jak Wielka Brytania, Kanada czy też USA. Jednak co dokładnie kryje się pod tą nazwą?
Czeki bankowe są rodzajem papieru wartościowego i pisemnym zleceniem wypłacenia danej kwoty pieniężnej. Należy zaznaczyć, że na podstawie tego typu dokumentów bank wypłaca określoną sumę osobie wskazanej na czeku, pobierając środki z konta osoby, która go wystawiła, czyli wystawcy nazywanego także trasantem. Bank, w którym trasant posiada konto, nazywa się z kolei trasatem.
Rodzaje czeków, które warto znać
Warto wspomnieć, że czek bankowy nie ma jednej ustalonej formy ani jednej ustalonej zasady działania. Dokumenty tego rodzaju można podzielić na przykład względem tego, na czyją rzecz są wystawione:
Czeki można rozróżniać, biorąc także pod uwagę funkcję, jaką pełnią:
Czek bez pokrycia. Co mówi prawo?
Co więcej, czek możesz wystawić legalnie tylko wtedy, gdy na koncie znajduje się wystarczająca suma pieniędzy. To właśnie depozyty w bankach stanowią podstawę bezpieczeństwa i gwarancję realizacji czeku. Osobie, która wystawia czek bez pokrycia, grożą konsekwencje takie jak:
Czeki bankowe. Jakie są terminy przedstawienia do zapłaty?
Posługując się czekami, warto znać także terminy przedstawienia do zapłaty: są one zależne od miejsca realizacji dokumentu. Zgodnie z polskim prawem w przypadku czeków krajowych okres zapłaty wynosi 10 dni od daty wystawienia czeku bankowego.
Gdy w grę wchodzą dokumenty zagraniczne, czas ten ulega znacznemu wydłużeniu, a termin przedstawienia do zapłaty wynosi od 20 do 70 dni w zależności od kraju czy też kontynentu.
Warto zaznaczyć, że po upływie wyżej wskazanych terminów bank może, ale nie musi podjąć się realizacji czeku bankowego.
Wystawianie czeków bankowych. O tym pamiętaj!
Szukasz bezpiecznej i wygodnej formy płatności? Być może czek bankowy to rozwiązanie dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że według przepisów o Prawie czekowym z 1936 roku, dokument tego rodzaju musi spełniać następujące warunki:
W przypadku gdy w treści czeku brakuje wyżej wymienionych informacji, dokument staje się nieważny i niemożliwy do zrealizowania.