Policja z Pabianic była w szoku.

Czasem życie pisze scenariusze, których nie powstydziliby się twórcy filmów Barei, ale to, co wydarzyło się w Pabianicach, wykracza poza skalę absurdu. W walentynki na tamtejszej komendzie pojawił się kierowca pod wpływem, który przyjechał autem i najwyraźniej uznał, że ma dość bycia zmotoryzowanym.

Cała historia rozegrała się w walentynkowy wieczór, 14 lutego, około godziny 23:20. Zaczęło się klasycznie od obywatelskiego zgłoszenia. Świadek zauważył, jak pod jednym z pabianickich sklepów monopolowych parkuje Toyota. Kierowca wysiadł, zaaplikował sobie dawkę alkoholu, po czym jak gdyby nigdy nic odjechał w siną dal.

Policjanci natychmiast ruszyli pod wskazany adres, ale, go nie znaleźli. Powód? Kierowca pod wpływem sam wyznaczył sobie trasę i to prosto do jaskini lwa. Zamiast uciekać przed sprawiedliwością, 32-latek postanowił skrócić wszystkim pracę i... przyjechał pod budynek Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

"Nie jest mi już potrzebne"

To, co wydarzyło się w poczekalni, wprawiło dyżurnego w osłupienie. Mężczyzna wszedł do środka, trzymając w ręku otwartą butelkę wódki. Zanim ktokolwiek zdążył zapytać "co tu się dzieje?", 32-latek wypalił prosto z mostu: przyszedł oddać prawo jazdy, bo stwierdził, że nie jest mu już ono potrzebne.

Przyznał się, że jest na "podwójnym gazie" i właśnie prowadził samochód. Policjanci, choć pewnie widzieli już niejedno, musieli przetrzeć oczy ze zdumienia. Badanie alkomatem było formalnością, ale wynik i tak dawał do myślenia. Urządzenie wskazało 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Konfiskata auta i widmo więzienia

Finał tej historii jest dokładnie taki, jakiego można się spodziewać. Jazda pod wpływem alkoholu to w Polsce przestępstwo, za które grożą surowe kary. Mężczyzna oczywiście natychmiast stracił uprawnienia, ale na tym nie koniec jego problemów.

