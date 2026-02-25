Zaczynasz pierwszą pracę i okazuje się, że nikt ci nie daje forów, przynajmniej co do sprzętu. Nie ważne, jakie masz doświadczenie – smartfon to konieczność, przydałyby się jeszcze laptop, a może i inne akcesoria do pracy. Czy da się to połączyć w jednym urządzeniu? Tablet HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 mówi: TAK.
MATERIAŁ REKLAMOWY
Jedno urządzenie zamiast kilku?
W wielu pracach nie da się funkcjonować bez komputerowych technologii. Niezależnie od tego, w jakiej branży rozpoczynasz karierę, można się założyć, że czeka cię pisanie na wirtualnych kartkach, wysyłanie maili czy prowadzenie zdalnych rozmów z pracodawcą, współpracownikami albo klientami. A po pracy? Też pewnie chętnie, jak wielu młodych, zajrzysz do świata cyfrowego w poszukiwaniu ciekawej rozrywki.
To wszystko nie będzie możliwe bez nowoczesnych urządzeń. I to takich, które udźwigną zarówno robienie wielu rzeczy naraz do pracy – od edytowania mnóstwa plików do przychodzenia na spotkania online – jak i odpalanie streamingów w wysokiej rozdzielczości czy rozwijanie pasji np. artystycznych. Byłoby jeszcze cudownie, gdyby taki sprzęt do wszystkiego był równie wygodny co mobilny.
Ktoś powie – takowych ze świecą szukać? Być może, ale w takim razie natrafiliśmy na wielce fartowną świecę, ponieważ wskazała nam ona tablet HUAWEI MatePad 11.5 S 2026. Ujmijmy to tak – jeśli już w swojej pierwszej pracy wiele czasu każdego dnia spędzasz przed ekranem i chcesz nie tylko w niego stukać, ale dostać coś więcej, nie tracąc niczego z mobilności, to gratulujemy – masz swój ideał.
O tablecie, który wpadł w nasze ręce, nie wystarczy tylko powiedzieć: "ot, przydatny i funkcjonalny pomocnik, który nawet naturalnie uzupełnia się ze smartfonem i laptopem". Tak naprawdę w wielu sytuacjach kolejny zacny przedstawiciel rodziny MatePad pozwala z nich... po prostu nie korzystać!
Komfort dla oczu nawet przy długiej pracy
Przyjrzyj się najpierw jego ekranowi? Co widzisz? Bo my zobaczyliśmy w nim nie tylko okno z ultrawyraźnym widokiem na szczegółowy i nasycony kolorami obraz do rozdzielczości 2,8K. Przede wszystkim w tym 11,5-calowym wyświetlaczu dostrzegliśmy odczuwalny i rozsądny kompromis między powierzchnią do pracy oferowaną przez laptopa a lekkością w przenoszeniu, jaką daje smartfon.
Kolejna ważna obserwacja – choć nikogo nie zachęcamy do wielogodzinnego przesiadywania przed ekranami cyfrowych urządzeń, to wiemy, że niekiedy mus to mus. A skoro tak, niech to będzie łagodnie obchodząca się ze wzrokiem sesja. W testowanym tablecie ekran jest matowy. To dobra wiadomość, bo w jasnym otoczeniu nie uświadczyliśmy na nim odbić, a on pozostawał czytelny niezależnie od miejsca.
Z tym ekranem, bogatym w certyfikaty potwierdzające ochronę wzroku oraz tryby komfortu i e-książki, nasza praca miała jeszcze dodatkowy posmak. Otóż w dotyku przypomina on papier, którego powierzchnia jest bardzo przyjemna dla palców. To miłe wrażenie zachęcało do sięgania po tablet w każdej sytuacji, gdy trzeba było popracować albo miało się ochotę zanurzyć w świecie cyfrowej rozrywki.
Kompletny zestaw na start
Poruszać się po funkcjach i wprowadzać dane możesz na wszelkie sposoby, bo już na starcie otrzymujesz kompletny zestaw, czyli tablet w pakiecie z klawiaturą i rysikiem. Palcami możesz otwierać, zmieniać i przerzucać elastyczne i pływające okna. Jeśli znudzi ci się wodzenie nimi po ekranie, pod ręką masz praktyczne i wygodne akcesoria.
Rysik przyda ci się przy szybkich notatkach podczas internetowych spotkań czy planowania dnia, tym bardziej że pisanie i szkicowanie przychodzi naturalnie niczym w papierowym notesie czy szkicowniku. Jest to też dobry patent na składanie ręcznych podpisów na cyfrowych dokumentach.
Kiedy natomiast potrzebujesz napisać dłuższy tekst, podpinasz magnetyczną klawiaturę i przechodzisz w laptopowe klimaty pracy. Szczególnie pisanie maili palcami przez naciskanie fizycznych przycisków w porównaniu ze stukaniem nimi w literki i cyferki wirtualnej klawiatury to jak niebo i ziemia! Czuć dużą różnicę, a praca wyraźnie nabiera rozpędu.
Tablet gotowy do pracy od zaraz
Godne pochwały w tym tablecie jest jeszcze to, że wraz z nim dostajesz od razu dostęp do porządnych aplikacji potrzebnych do pracy i codziennych zadań. Nie musisz się nawet specjalnie wysilać i szukać czegoś w sklepach mobilnych.
W aplikacji HUAWEI Notatki możesz tworzyć, edytować, poprawiać i upiększać teksty, łącząc trzy metody obsługi (ekran dotykowy, rysik, klawiatura) w jedną sprawną komunikację na linii użytkownik-tablet. Tablet nieźle radzi sobie z rozpoznawaniem pisma odręcznego, więc masz w perspektywie tworzenie bardzo autorskich projektów.
Jeśli twoja praca wymaga artystycznych umiejętności albo zwyczajnie w wolnej chwili lubisz oddawać się pasji, jaką jest grafika cyfrowa, to tablet również wyciąga do ciebie pomocną dłoń tzn. rysik. Odpalasz go, uruchamiasz domyślnie wgraną aplikację GoPaint i dajesz upust swojej kreatywności, posiłkując się bogatą paletą wirtualnych pędzli, mazaków, papierów i kolorów. Tabletowe rysunki i obrazy też mogą być piękne!
A po pracy? Ten sam sprzęt bezproblemowo zamienisz w centrum rozrywki. Z podręcznych akcesoriów i aplikacji kreatywnych zrobisz użytek również przy wyszukiwaniu treści rozrywkowych w internecie czy rozwijaniu swoich talentów do pisania lub rysowania. Na dodatek bez problemu zainstalujesz większość najpopularniejszych aplikacji, w tym te od Google. I docenisz komfort oglądania filmów i grania w gry mobilne na większym ekranie.
Kariera z HUAWEI MatePad 11.5 S 2026
Konkluzja? Naszym zdaniem tablet HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 to naprawdę praktyczny wybór na początek kariery. Możesz łatwo przenieść na niego swoje codzienne obowiązki, a także liczyć na niego, gdy chodzi o hobby. Jest przy tym lekki, kompaktowy i gotowy do pracy właściwie wszędzie, choćby z poziomu kanapy. W rozsądnej cenie dostajesz zestaw bez konieczności dokupowania akcesoriów i kompromisów na starcie!
Z okazji premiery najnowszego tabletu Huawei do wielogodzinnej pracy, nauki i rozrywki możecie skorzystać z promocji, która potrwa jeszcze do 8 marca 2026 roku. Jeśli do tego czasu zdecydujecie się na jego zakup, otrzymacie go w cenie niższej o 200 zł – w zestawie z klawiaturą lub w zestawie z klawiaturą i rysikiem HUAWEI M-Pencil.