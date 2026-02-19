Na warszawskiej Pradze powstanie największy salon Rolls-Royce w Europie. Fot. Auto Fus

Kiedyś stałeś tu w kolejce po frytki i cheeseburgera, dziś powinieneś zacząć odkładać miliony na koncie. Przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie, w miejscu, gdzie przez lata działał jeden z pierwszych McDonaldów w Polsce, właśnie wjechał ciężki sprzęt. Ale to nie kolejna galeria handlowa ani deweloperski wykwit. Auto Fus Group buduje tam coś, co sprawi, że fani brytyjskiej linii nadwozia dostaną gęsiej skórki. Powstanie tu unikalny w skali kraju hub luksusowej motoryzacji.

To nie są zwykłe salony, to będzie prawdziwa brytyjska ambasada prędkości i luksusu. Już w 2027 roku przy Ostrobramskiej 69 i 71 zaprezentują się trzy ikony: Rolls-Royce, McLaren oraz Aston Martin. Inwestycja powstaje na działkach należących do rodziny Fus, na których była stacja benzynowa i jeden z pierwszych McDonaldów w Polsce.

Skala przedsięwzięcia robi wrażenie. Powierzchnia całkowita budynku to ponad 7,7 tys. mkw., z czego niemal 500 mkw. zajmie jeden z największych showroomów Rolls-Royce’a w całej Europie.

Można by pomyśleć: "kto to kupi?". Odpowiedź brzmi: my, Polacy, i to na potęgę. Jak przyznaje Tomasz Fus, współwłaściciel grupy, rok 2025 był historyczny dla marek Rolls-Royce oraz Aston Martin, bo obie odnotowały u nas rekordową sprzedaż.

– W związku ze znacznym wzrostem popytu na samochody oraz chęcią przeniesienia obsługi na nowy poziom, postanowiliśmy zbudować kompleks trzech nowych salonów wraz z zapleczem serwisowym – tłumaczy Tomasz Fus.

Nowoczesny hub i przebudowa salonu BMW

Nowa inwestycja to nie tylko szklane witryny. To także potężne zaplecze serwisowe, które obsłuży najbardziej wymagające maszyny na świecie. Tomasz Fus jest przekonany, że będzie to miejsce "przyciągająca nie tylko klientów, ale także fanów doceniających design, technologię i legendę tych brandów".

Trudno się z tym kłócić, bo widok McLarena sąsiadującego z Astonem Martinem to obrazek, który dotąd znaliśmy głównie z Knightsbridge w Londynie.

