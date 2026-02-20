Nowe nieoznakowane radiowozy w rękach warszawskiej policji. Jak je rozpoznać? Fot. wfosigw.pl

Warszawscy policjanci od dziś będą śmigać w nowych radiowozach. Zupełnie nie przypominają tradycyjnych radiowozów. Wyróżnia je nowoczesny design i to, że są w pełni elektryczne. Trudno je rozpoznać, aczkolwiek dość szybko zdradza je pewien niestandardowy detal.

Czasy, gdy nieoznakowany radiowóz kojarzył się z jednym modelem bezpowrotnie minęły. Na drogach obok popularnych BMW serii 3 czy Skody Skuperb, pojawiają się np. maszyny marki Cupra, a także kolejne "kijanki", czyli auta z logiem Kia. I to właśnie wozy tej ostatniej marki dołączyły do policyjnej floty, ale w pełni elektrycznej wersji.

Nowe Kia EV3 w policji. Są nieoznakowane, choć nie do końca...

Warszawska policja odebrała właśnie 6 egzemplarzy modelu Kia EV3. Nowoczesne radiowozy kosztowały ponad 1,2 mln zł, z czego ponad 635 tysięcy złotych przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Fot. wfosigw.pl

Auta są nie tylko w klasycznej czerni, ale też modnym, bladozielonym odcieniu. "Nowe pojazdy marki Kia EV3 są w pełni elektryczne, przystosowane do pracy operacyjnej w mieście i wyposażone m.in. w dodatkowe oświetlenie ułatwiające sporządzanie dokumentacji podczas interwencji" – czytamy na stronie WFOŚiGW w Warszawie.

Samochody nie posiadają kogutów na dachu i napisu "POLICJA" na boku, ale nie są do końca nieoznakowane. Na tylnej klapie bagażnika mają obowiązkową białą naklejkę informującą o dofinansowaniu z funduszu ochrony środowiska. Jednak patrząc w lusterko wsteczne, nie mamy szans jej zobaczyć....

Jakie możliwości ma nowa Kia EV3?

Ten miejski SUV to prawdziwy technologiczny popis koreańskich inżynierów. W recenzji naTemat w zeszłym roku mogliśmy przeczytać, stylistyka tego modelu przypomina bardziej projekty europejskie niż azjatyckie.

"Koreańczycy znaleźli złoty środek pomiędzy nowoczesnością a praktycznymi rozwiązaniami sprawdzonymi przez dekady rozwoju motoryzacji. Kia EV3 ma wszystko, czego możemy oczekiwać od współczesnego auta, ale nie przytłacza i nie zmusza kierowcy do nauki obsługi samochodu na nowo" – pisał Kuba Mucha na łamach naTemat.

Moc 204 KM pozwala na sprawne poruszanie się nie tylko w korkach. W zależności od wersji, Kia EV3 oferuje zasięg wynoszący nawet 600 kilometrów. Policjanci mogą więc patrolować stolicę przez wiele godzin bez konieczności zjeżdżania do stacji ładowania.

Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz na drodze?

Flota policji staje się coraz bardziej różnorodna, ale policyjne wozy wciąż mają kilka wspólnych cech, które mogą je zdemaskować. Warto zwrócić uwagę na detale wewnątrz kabiny.

Jeśli przy przedniej szybie lub lusterku wstecznym zauważysz dodatkowe urządzenia, ekrany lub nienaturalnie zamontowane kamery (np. na środku), prawdopodobnie masz do czynienia z kamerą wideorejestratora.

Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest nienaturalne zachowanie kierowcy i pasażera. Funkcjonariusze zazwyczaj siedzą wyprostowani, często noszą ciemne, polarowe bluzy i utrzymują stały dystans za wybranym pojazdem, by zmierzyć jego prędkość.