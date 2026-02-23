SodaStream Terra w promocji Zdjęcie producenta

Saturator SodaStream Terra można teraz nabyć w świetnej cenie, razem z zestawem butelek. Taki komplet to absolutna podstawa, jeśli chcemy regularnie korzystać z saturatora. Mniejszy kompletnie nie zdaje egzaminu.

Użytkownikom saturatorów towarzyszą te same przemyślenia po kilku pierwszych dniach z nowym sprzętem: mam za mało butelek. Urządzenia są najczęściej sprzedawane w zestawie z jedną butelką, a to zdecydowanie za mało, by komfortowo korzystać z generatora bąbelków. To tylko kwestia czasu, kiedy kupi się kolejne. Wiem po sobie oraz po swoich znajomych.

Saturator SodaStream można teraz kupić w promocyjnej cenie, z solidnym zestawem butelek. Idealnym na start

Jedna butelka to zdecydowanie za mało, nawet dla jednej osoby. Kiedy pusty pojemnik ląduje w zmywarce, od razu pojawia się problem. Z kolei wykorzystanie standardowych naczyń, jakie mamy w domach i mieszkaniach, nie wchodzi grę. Przeszkodą jest unikalne mocowanie w saturatorze, umożliwiające szczelne gazowanie wody bez wybuchu bąbelków.

W przypadku jednej osoby dwie butelki to absolutne minimum. W praktyce komfortowe korzystanie z saturatora zaczyna się od trzech. Wtedy rotacja między zmywarką, lodówką i saturatorem w końcu staje się płynna. Po co tutaj lodówka? Bo bąbelki są najlepsze w połączeniu z zimną wodą. Przed nasyceniem jej CO2, dobrze jest chłodzić ciecz przez kilka godzin. Walory smakowe mocno na tym zyskują.

Do tego dochodzi kwestia rozmaitych smaków. Oferta syropów SodaStream jest potężna. Od owocowych soków, przez izotoniczne napoje oraz mrożone herbaty, kończąc na markowych napojach jak Pepsi, Mirinda czy Oshee. Mając zestaw butelek, możemy przygotować kilka rozmaitych propozycji smakowych, pijąc na co akurat mamy ochotę.

Biorąc to pod uwagę, uważam, że nowa Mega Okazja w Media Expert jest strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza, jeśli ktoś dopiero rozpoczyna przygodę z saturatorem. W bardzo dobrej cenie 249 zł nabywamy model SodaStream Terra, nabój CO2 oraz aż trzy butelki na start. Dwie pełnowymiarowe, do tego jedna mniejsza, w sam raz na siłownię albo do uchwytu samochodowego. Taki zestaw opłaca się znacznie bardziej niż późniejsze dokupowanie butelek na sztuki.

Rabat w ramach Mega Okazji otrzymała także konsola Lenovo Legion Go S z systemem SteamOS

Przez moje ręce przeszło kilkanaście przenośnych handheldów, ale żaden nie równa się z Lenovo Legion Go. Teraz ten świetny sprzęt zyskał mniejszą i tańszą edycję S, działającą pod kontrolą SteamOS. To najbardziej udany system operacyjny dla mobilnego sprzętu dedykowanego elektronicznej rozrywce, bijąc na głowę Windowsa 11 pod względem energooszczędności.

Lenovo Legion Go to niezwykle mocny sprzęt, który pod kątem wydajności zostawia w tyle chociażby Steam Decka. Dzięki temu gracze mogą swobodnie odpalać bardziej wymagające wizualnie tytuły, ciesząc się zadowalającą płynnością. Stanowi to ogromny atut względem leciwego już Decka, któremu dzisiaj po prostu brakuje mocy.

Świetne jest to, że solidny robot sprzątający można nabyć już za niewiele ponad 600 zł

Podczas Mega Okazji w Media Expert robot Xiaomi Vacuum S40 kosztuje zaledwie 636 zł. To najniższa cena za ten model w ostatnich 30 dniach. W takie kwocie zyskujemy białego owalnego robota razem z ładującą stacją zasilającą, do której S40 wraca po każdym cyklu sprzątania.

Mimo korzystnej ceny, Xiaomi Vacuum S40 nie tylko odkurza, ale również mopuje podłogi przy pomocy tacki mopującej oraz wbudowanego zbiornika na wodę. Maszyna pracuje w kilku trybach – także cichym – a z poziomu aplikacji możemy stawiać jej wirtualne ścian i zakazane strefy oraz planować terminarz automatycznego sprzątania. Mamy więc do czynienia z modelem w sam raz do małego mieszkania lub na początek przygody z robotami sprzątającymi.

Bestsellerowy, duży głośnik Bluetooth jest teraz w rekordowo niskiej cenie

Soundcore Boom 2 to jeden z najchętniej kupowanych dużych głośników bezprzewodowych. Zupełnie mnie to nie dziwi, marka jest ceniona wśród użytkowników, oferując solidny stosunek ceny do jakości. Z kolei sam Boom 2 to jeden z najbardziej udanych i wszechstronnych modeli, który teraz można nabyć za 369 zł. To mniej o 60 zł względem dotychczasowej najniższej ceny, wynoszącej 429 zł.

Soundcore Boom 2 zjednał sobie użytkowników przede wszystkim mocnym, basowym brzmieniem. Urządzenie świetnie czuje się w duecie z muzyką popularną, taneczną oraz elektroniczną. Z kolei podświetlenie zrobi klimat w trakcie wieczornego grilla. Do tego głośnik działa do 24 godzin (średni poziom głośności), więc nie ma obawy, że rozładuje się w środku spotkania towarzyskiego. W letnim okresie ogromną zaletą urządzenia staje się pełna wodoodporność. Wisienką na torcie jest uchwyt do przenoszenia oraz funkcja powerbanka.

Solidny multimedialny laptop ASUS do pracy i nauki za takie pieniądze to pewniak

Wśród Mega Okazji uwagę przykuwa laptop ASUS ExpertBook P1, teraz dostępny za 2699 zł. To aż o 300 zł mniej względem poprzedniej najniższej ceny. Co najważniejsze, ten konkretny model cechuje wykonanie oraz specyfikacja charakterystyczna dla droższych modeli, z pułapu kwotowego powyżej trzech tysięcy złotych.

ExpertBooka napędza procesor Intel Core i5-13420H z grafiką Intel UHD Graphics. Do tego dochodzi 16 GB RAM DDR5 i SSD 512 GB. ASUS zadbał o funkcje dla pracowników, jak tryb znaku wodnego na obrazie z kamery oraz na ekranie, a także automatyczne tłumaczenie wideorozmów oraz generowanie ich streszczeń. Kamera otrzymała zaślepkę, a w panel dotykowy wbudowany czytnik linii papilarnych. Do tego dochodzi wytrzymała obudowa wsparta standardem MIL-STD-810H, gwarantująca odporność na wstrząsy i lekkie zachlapania.

