Firma Dyson wprowadza na rynek najnowszego robota sprzątającego, który wyszukuje, identyfikuje i usuwa wymagające zabrudzenia [1] dzięki zaawansowanej technologii AI – pierwszy robot sprzątający marki, który sprząta na mokro i na sucho.

Zaawansowany system wykrywania plam wykorzystuje sztuczną inteligencję i laser, do identyfikacji prawie 200 rodzajów substancji i przedmiotów domowych, powtarzając proces czyszczenia aż do całkowitego usunięcia plam. Samooczyszczająca się szczotka do mycia : 12-punktowy system nawilżania dostarcza świeżą, podgrzaną wodę, a zintegrowany wałek jednocześnie unosi i usuwa uporczywe plamy, czyszcząc się przy każdym obrocie. Dzięki czemu podłoga jest myta czystą wodą. Szczotka czyści aż do samych krawędzi : wałek wysuwa się na 40 mm, aby dotrzeć do narożników i listw przypodłogowych. Cyklonowy pojemnik bez worka : higienicznie opróżnia suche śmieci za pomocą technologii Root Cyclone.

Dyson Spot+Scrub™ Ai to pierwszy robot sprzątający firmy Dyson przeznaczony do czyszczenia podłóg na mokro i na sucho. Urządzenie jest wyposażone w unikalne funkcje wykrywania, reagowania, sprawdzania i czyszczenia, które identyfikują i omijają przeszkody z dużą precyzją.

Dyson Spot+Scrub™ Ai eliminuje "zgadywanie" podczas sprzątania. Robot łączy w sobie zaawansowane rozpoznawanie obiektów oparte na AI oraz inteligentną nawigację z mechanizmem samoczyszczącego się wałka do mycia na mokro, aby zapewnić skuteczne sprzątanie w całym domu.

James Dyson, założyciel firmy Dyson powiedział:

"Inżynierowie firmy Dyson opracowują roboty sprzątające od lat 90. XX wieku. Pierwszy model DC06 zaprezentowaliśmy w 2001 roku i od tego czasu nieustannie rozwijamy technologię wizyjną.

Obecnie opracowaliśmy robota, który inteligentnie wykrywa, identyfikuje i usuwa plamy, rozlane płyny i zanieczyszczenia, rozpoznając uporczywe plamy i powtarzając czyszczenie tych miejsc, aż do ich całkowitego usunięcia, wykorzystując zaawansowaną sztuczną inteligencję. Jest to zdecydowana, inteligentna i elastyczna maszyna!

Mokry wałek czyści się świeżą wodą podczas obracania się, zapewniając nieskazitelną czystość podłogi. Odkurza dywany, myje twarde podłogi i samoczynnie się czyści – dzięki robotowi sprzątającemu Dyson Spot+Scrub™ Ai brud nie ma się gdzie schować."

Inteligentne usuwanie plam dzięki wykrywaniu wspomaganemu sztuczną inteligencją

Odkurza i myje tak długo, aż podłoga będzie nieskazitelnie czysta2.

Robot Dyson Spot+Scrub™ Ai wykorzystuje trzyetapową metodę sprzątania, która zapewnia spójne i precyzyjne czyszczenie, inspirowane sposobem, w jaki robią to ludzie. Robot wykrywa niewidoczne plamy i zabrudzenia za pomocą zielonego oświetlenia laserowego i kamery wspomaganej sztuczną inteligencją, reagując i dostosowując sposób czyszczenia w czasie rzeczywistym, a następnie ponownie sprawdza podłogę i kontynuuje czyszczenie, aż plama zostanie usunięta3.

Robot sprzątający Dyson Spot+Scrub™ Ai. Materiały prasowe / Dyson

Dzięki rozpoznawaniu prawie 200 rodzajów obiektów, w tym typowych przeszkód domowych, takich jak kable i skarpetki, Dyson Spot+Scrub™ Ai może podejmować inteligentne decyzje dotyczące tras sprzątania i w ten sposób nie omija żadnych obszarów.

Użytkownicy mogą również uruchomić funkcję sprzątania punktowego za pomocą aplikacji MyDyson™, określając miejsce, które ma zostać poddane czyszczeniu.

Po każdej sesji sprzątania robot generuje w aplikacji MyDyson™ "mapę sprzątania", pokazującą miejsca, w których znajdowały się przedmioty i gdzie wykonał sprzątanie.

Jake Dyson, główny inżynier firmy Dyson powiedział:

"Najpierw opracowaliśmy roboty sprzątające, aby wyeliminować codzienną czynność odkurzania, a teraz eliminujemy konieczność ręcznego mycia podłóg, rozbudowując naszą kategorię robotów o funkcję czyszczenia na mokro i na sucho w jednym urządzeniu.

Dzięki połączeniu technologii skanowania pomieszczeń za pomocą systemu LiDAR oraz systemów wizyjnych z kamerami robot Spot+Scrub™ Ai jest w stanie wykrywać plamy i precyzyjnie omijać przeszkody podczas odkurzania i mycia podłóg. Robot nieustannie dostosowuje swoje wzorce sprzątania w oparciu o wykrywane w czasie rzeczywistym zanieczyszczenia, lepkie plamy i zabrudzenia.

Po wykryciu plamy robot wykonuje do 15 precyzyjnych przejść czyszczących nad danym obszarem, monitorując go za pomocą kamery HD, aż do całkowitego usunięcia plamy. W tym samym czasie wałek czyszczący jest nieustannie myty podgrzaną wodą, aby zapewnić dokładne czyszczenie każdej powierzchni i uzyskać nieskazitelnie czystą podłogę."

Precyzyjnie nawiguje w przestrzeniach domowych

Dyson Spot+Scrub™ Ai wykorzystuje technologię LiDAR i sztuczną inteligencję do mapowania układu pomieszczeń w domu, automatycznie oznaczając pokoje w celu ułatwienia sprzątania poszczególnych stref za pomocą aplikacji MyDyson™.

System dwóch laserów i adaptacyjne oprogramowanie pomagają identyfikować i ostrożnie omijać przeszkody – w tym skarpetki i odchody zwierząt domowych – dzięki czemu robot może sprawnie działać w zatłoczonych pomieszczeniach.

Robot sprzątający Dyson Spot+Scrub™ Ai. Materiały prasowe / Dyson

Sprząta aż do krawędzi

Robot wyposażony jest w samoczyszczący wałek do mycia, wykonany z mikrofibry oraz w 12-punktowy system nawilżania, który podczas sprzątania dostarcza świeżą, podgrzaną wodę. Higieniczny wałek czyści się sam przy każdym obrocie, dzięki temu rozwiązaniu tylko czyste włókna wałka mają kontakt z powierzchnią podłogi. Mechanizm wałka automatycznie wysuwa się o 40 mm, umożliwiając robotowi Spot+Scrub™ Ai sięganie aż do narożników oraz krawędzi, co pozwala dotrzeć do miejsc, w których często gromadzi się brud.

Wydajna bezworkowa stacja dokująca z funkcją cyklonową i możliwością opróżniania bez użycia rąk

W higieniczny sposób usuwa suche zanieczyszczenia za pomocą technologii Root Cyclone.

Wałek z mikrofibry jest myty przy użyciu podgrzanego roztworu antybakteryjnego oraz wody w temperaturze 60 C°, a następnie suszony gorącym powietrzem w temperaturze 45 C°, aby zapobiec gromadzeniu się nieprzyjemnego zapachu.

Kluczowe właściwości:

Wykrywanie i usuwanie plam z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: System wykrywania plam wykorzystuje kamerę o wysokiej rozdzielczości oraz zielone światło laserowe do wizualnej kontroli podłogi. Samooczyszczający się wałek do czyszczenia na mokro: mikrofibra przez cały czas sprzątania utrzymuje świeżość. Wysuwana rolka dociera do krawędzi , aby uzyskać optymalną wydajność podczas sprzątania. Automatyczne dozowanie i środek do czyszczenia podłóg Dyson Probiotic: precyzyjny system dozowania automatycznie dodaje 10 ml środka do każdego napełnienia świeżą wodą, eliminując konieczność ręcznego odmierzania i ograniczając ilość niezużytego środka. Automatyczne dozowanie służy zarówno do czyszczenia podłóg, jak i konserwacji wewnętrznych części robota, pomagając utrzymać higienę całego systemu przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika. Wydajna, bezworkowa stacja dokująca z funkcją cyklonową o pojemności do 100 dni 4 : higienicznie opróżnia suche zanieczyszczenia za pomocą wydajnych cyklonów, eliminując potrzebę stosowania worków. Rozpoznawanie obiektów i omijanie prawie 200 przedmiotów codziennego użytku. System mapowania oparty na technologii LiDAR i sztucznej inteligencji z możliwością dostosowania oznakowania pomieszczeń przy użyciu aplikacji MyDyson™.

Robota można nabyć bezpośrednio od firmy Dyson.

Robot sprzątający Dyson Spot+Scrub™ Ai dostępny jest na stronie Dyson.pl w cenie 4999 zł.

Przypisy:

1. Rezultaty czyszczenia mogą się różnić w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

2. Sprawdzanie AI mieści się w określonych parametrach. Rezultaty mogą się różnić w zależności od rodzaju plam. Rezultaty czyszczenia mogą się różnić w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

3. Sprawdzanie AI mieści się w określonych parametrach. Rezultaty mogą się różnić w zależności od rodzaju plam. Rezultaty czyszczenia mogą się różnić w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

