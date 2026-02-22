Świat Westeros to fikcja… ale tylko częściowo. George R. R. Martin czerpał garściami z prawdziwej historii – średniowiecznej Anglii, Cesarstwa Rzymskiego czy imperiów Azji.
Czy Gra o Tron naprawdę powstała na bazie prawdziwych wydarzeń?
Świat Westeros to fikcja… ale tylko częściowo. George R. R. Martin czerpał garściami z prawdziwej historii – średniowiecznej Anglii, Cesarstwa Rzymskiego czy imperiów Azji.
W tym odcinku odkryjesz, jak bardzo brutalna i zaskakująca była prawdziwa historia, która zainspirowała jedną z największych serii w historii popkultury.
A to idealny moment na ten materiał!
W weekend premiera finałowego odcinka „Rycerz Siedmiu Królestw” – nowego spin-offu Gry o Tron – więc jeśli chcesz wejść głębiej w ten świat… to jesteś w dobrym miejscu.