Cersei Lannister
Niektóre wydarzenia i postaci w Grze o Tron były inspirowane prawdziwymi historiami Fot. materiały prasowe

Świat Westeros to fikcja… ale tylko częściowo. George R. R. Martin czerpał garściami z prawdziwej historii – średniowiecznej Anglii, Cesarstwa Rzymskiego czy imperiów Azji.

Czy Gra o Tron naprawdę powstała na bazie prawdziwych wydarzeń? 

  • Wojna Dwóch Róż jako pierwowzór walki Starków i Lannisterów
  • Prawdziwe odpowiedniki Joffreya, Cersei i Daenerys
  • Historyczne inspiracje dla Muru, Nocnej Straży i smoków
  • Czerwone Wesele, które wydarzyło się naprawdę…

    W tym odcinku odkryjesz, jak bardzo brutalna i zaskakująca była prawdziwa historia, która zainspirowała jedną z największych serii w historii popkultury.

    A to idealny moment na ten materiał!

    W weekend premiera finałowego odcinka „Rycerz Siedmiu Królestw” – nowego spin-offu Gry o Tron – więc jeśli chcesz wejść głębiej w ten świat… to jesteś w dobrym miejscu.