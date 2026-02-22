Niektóre wydarzenia i postaci w Grze o Tron były inspirowane prawdziwymi historiami Fot. materiały prasowe

Świat Westeros to fikcja… ale tylko częściowo. George R. R. Martin czerpał garściami z prawdziwej historii – średniowiecznej Anglii, Cesarstwa Rzymskiego czy imperiów Azji.

Czy Gra o Tron naprawdę powstała na bazie prawdziwych wydarzeń?

Wojna Dwóch Róż jako pierwowzór walki Starków i Lannisterów Prawdziwe odpowiedniki Joffreya, Cersei i Daenerys Historyczne inspiracje dla Muru, Nocnej Straży i smoków Czerwone Wesele, które wydarzyło się naprawdę…

W tym odcinku odkryjesz, jak bardzo brutalna i zaskakująca była prawdziwa historia, która zainspirowała jedną z największych serii w historii popkultury.

A to idealny moment na ten materiał!

