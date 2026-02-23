"Wielki Marty" był największym przegranym wieczoru Fot. Kadr z "Wielkiego Marty'ego"

Niedzielny wieczór w Londynie należał do kina – po raz 79. rozdano nagrody BAFTA, a największym triumfatorem "brytyjskich Oscarów" okazał się film "Jedna bitwa po drugiej". Produkcja zgarnęła aż sześć statuetek, zostawiając w tyle m.in. "Wielkiego Marty'ego", który szokująco nie dostał ani jednej nagrody. Przegrana Timothée Chalameta była największym zaskoczeniem tegorocznej gali.

Galę – uznawaną za najważniejsze święto kina w Wielkiej Brytanii, jedną z kluczowych imprez filmowych na świecie oraz prognozę Oscarów – poprowadził aktor Alan Cumming, a na widowni zasiadali m.in. książę William i księżna Kate.

BAFTA 2026. "Jedna bitwa po drugiej" triumfuje

Najlepszym filmem okazała się "Jedna bitwa po drugiej", czyli faworyt bukmacherów (również do Oscarów). Dzieło Paula Thomasa Andersona zgarnęło aż 6 brytyjskich Oscarów, w tym za reżyserię i dla Seana Penna jako najlepszego aktora drugoplanowego. Łącznie miało szansę na rekordowe 14 statuetek.

Historyczny wynik zanotował film "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera. Produkcja zdobyła tylko trzy nagrody spośród 13 nominacji – za scenariusz oryginalny, rolę drugoplanową Wunmi Mosaku oraz muzykę Ludwiga Göranssona – ale stała się najbardziej uhonorowanym filmem w historii BAFTA wyreżyserowanym przez czarnoskórego twórcę.

W kategoriach technicznych prym wiódł "Frankenstein" Guillermo del Toro, który zdobył trzy BAFTY za scenografię, charakteryzację i fryzurę oraz kostiumy. Tymczasem nominowany 11 razy "Wielki Marty" Josha Safdiego zakończył wieczór bez ani jednej statuetki, wyrównując niechlubny rekord największej liczby przegranych w historii BAFTA.

Wydawało się, że Timothée Chalamet, gwiazdor "Wielkiego Marty'ego", ma wygraną w kieszeni, bo to on jest faworytem całego sezonu nagród. Jednak to nie Chalamet został najlepszym aktorem pierwszoplanowym, a mało znany Robert Aramayo.

Jego wygrana okazała się największym zaskoczeniem wieczoru. Po odebraniu przyznawanej przez publiczność nagrody dla "Wschodzącej gwiazdy" aktor (znany z "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" i "Gry o tron") pokonał i Chalameta, i Leonardo DiCaprio w wyścigu o statuetkę za najlepszą rolę meską.

Brytyjczyk zagrał główną rolę w niezależnym filmie biograficznym "I Swear", opowiadającym o kampaniście na rzecz osób z zespołem Tourette'a, Johnie Davidsonie, który był obecny na ceremonii. Ze względu na objawy choroby – w tym mimowolne, czasem wulgarne tiki – Cumming dwukrotnie prosił publiczność o wyrozumiałość i stworzenie pełnej szacunku przestrzeni. "I Swear" zdobyło też BAFTA za casting i okazało się najczęściej nagradzanym brytyjskim filmie w 79. edycji "brytyjskich Oscarów".

Nagrodę dla wybitnego brytyjskiego filmu zdobył "Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao. Jego gwiazda, Jessie Buckley, faworytka do Oscarów, odebrała statuetkę dla najlepszej aktorki. Były to jedyne nagrody dla historii o życiu rodzinnym Williama Szekspira spośród 11 nominacji, co również było zaskoczeniem.

Z kolei "Wartość sentymentalna" zapisała się w historii jako pierwszy norweski film nagrodzony BAFTĄ – w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Film Joachima Triera zdobył tylko jedną nagrodę spośród 8 nominacji.

BAFTA 2026: zwycięzcy

Poniżej pełna lista laureatów BAFTA 2026.

Najlepszy film: "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy brytyjski film: "Hamnet"

Najlepszy film nieanglojęzyczny: "Wartość sentymentalna"

Najlepsza reżyseria: Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jessie Buckley, "Hamnet"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Robert Aramayo, "I Swear"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy film dokumentalny: "Pan Nikt kontra Putin"

Najlepszy film animowany: "Zwierzogród 2"

Najlepszy film dla dzieci i rodziny: "Boong"

Najlepsza muzyka: "Grzesznicy"

Najlepszy casting: "I Swear"

Najlepsze zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy montaż: "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsze kostiumy: "Frankenstein"

Najlepszy makijaż i fryzury: "Frankenstein"

Najlepsza scenografia: "Frankenstein"

Najlepszy dźwięk: "F1: Film"

Najlepsze efekty specjalne: "Avatar: Ogień i popiół"

Najlepszy brytyjski animowany film krótkometrażowy: "Two Black Boys in Paradise"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy: "This Is Endometriosis"

Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, scenarzysty lub producenta: Akinola Davies Jr. i Wale Davies, "Cień mojego ojca"