Katarzyna Tusk-Cudna od lat prowadzi swój modowy biznes. Tymczasem media obiegła informacja o tym, że jedną ze spółek, w której jest udziałowcem, postawiono w stan likwidacji. Tymczasem sama zainteresowana postanowiła odnieść się do tych doniesień i rozwijać wszelkie wątpliwości fanów jej ubrań.

Tygodnik "Wprost" doniósł, że na mocy uchwały z 29 stycznia 2026 roku spółka MLE Brand została postawiona w stan likwidacji. Połowa udziałów w tym modowym przedsięwzięciu należy do Katarzyny Tusk-Cudnej, a druga połowa do jej wieloletniej biznesowej partnerki, Joanny Wiktorowskiej.

To mogło wywołać konsternację wśród sympatyków i stałych klientów modowych projektów obu pań. Wydawało się, że biznes ma się świetnie, a same zainteresowane nic nie wspominały o jego zamknięciu.

Katarzyna Tusk-Cudna komentuje doniesienia o likwidacji modowej spółki

Do sprawy w jednym z komentarzy pod postem na Instagramie postanowiła się odnieść córka premiera Donalda Tuska. "Niestety autor artykułu doskonale zdaje sobie sprawę, że MLE od wielu lat funkcjonuje pod inną spółką, ale fajnie jest dowalić córce premiera i zrobić klikalny tytuł za jednym razem. To, że wiąże się to z poważnymi problemami wizerunkowymi polskiej firmy, która nigdy nie miała nic wspólnego z polityką, już tego pana nie obchodziło" – napisała poirytowana Katarzyna Tusk-Cudna.

Na inne z pytań w komentarzu, czy to prawda, że MLE ogłosiło upadłość, Tusk-Cudna odpisała: "Nie, MLE od lat funkcjonuje pod spółką MLE s.c. i nie zgłosiła ona żadnej upadłości (o czym doskonale zresztą wie autor tego zmanipulowanego artykułu)".

Cała sytuacja może mieć jednak drugie dno. Opisał to w swoim artykule w InnPoland.pl Konrad Bagiński. Wcześniejsze biznesy, które widniały w KRS jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Katarzyna Tusk-Cudna też likwidowała. Czy przestała sprzedawać ubrania? Skądże.