SnowFest Festival, jako jedyny zimowy festiwal muzyczno-sportowy, od 14 lat pokazuje, że zima potrafi być dla nich równie naturalnym i atrakcyjnym środowiskiem. W dniach 6–7 marca 2026 roku wydarzenie ponownie odbędzie się w Szczyrku. Fot. Łukasz Nowak / Materiały prasowe / SnowFest Festival

Festiwale muzyczne coraz śmielej wychodzą poza ramy letniego sezonu, a SnowFest Festival, jako jedyny zimowy festiwal muzyczno-sportowy, od 14 lat pokazuje, że zima potrafi być dla nich równie naturalnym i atrakcyjnym środowiskiem.

W dniach 6–7 marca 2026 roku wydarzenie ponownie odbędzie się w Szczyrku – Perle Beskidu Śląskiego, jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych ośrodków turystycznych Województwa Śląskiego.

Górska sceneria, rozwinięta infrastruktura i sportowy charakter miasta tworzą idealne tło dla festiwalu, który łączy muzykę klubową, elektronikę, hip-hop i bass z widowiskowymi sportami freestyle’owymi. SnowFest Festival po raz kolejny przekształci Szczyrk w zimową stolicę kultury klubowej, oferując spójne, intensywne doświadczenie festiwalowe na najwyższym poziomie.

Line-up jako główna oś wydarzenia

SnowFest Festival 2026 prezentuje jeden z najbardziej różnorodnych i jakościowych line-upów w swojej historii. Na głównych scenach wystąpią artyści reprezentujący światową i polską czołówkę muzyki elektronicznej, drum & bassu, hip-hopu oraz alternatywy. Wśród ogłoszonych wykonawców znaleźli się m.in. A-Trak, GusGus, Wilkinson, Nastia oraz Hybrid Minds – artyści od lat wyznaczający kierunki na światowej scenie klubowej.

Łąki Łan to grupa, która wypracowała niepowtarzalny styl – wyjątkowe połączenie funku, elektroniki i rocka. Ma na swoim koncie pięć albumów, z czego trzy zdobyły nominacje do prestiżowych Fryderyków. Materiały prasowe / SnowFest Festival

Polską scenę reprezentują m.in. Fisz Emade Tworzywo, świętujący jubileusz 25-lecia działalności, RYSY, Łąki Łan, Miły ATZ oraz BSK. Line-up uzupełniają artyści i projekty scen klubowych i bassowych, m.in. 175 BPM, DJ 600V, Catz 'n Dogz, Last Robots, Ros Addiction, Gverilla, Alauda, Duszne Granie, Jerry M oraz Lazy1.

W 2026 roku uczestnicy ponownie będą mogli odwiedzić także sceny towarzyszące: Future Club – przestrzeń dedykowaną nowoczesnym, klubowym brzmieniom i świeżej selekcji DJ-skiej – a także Stage No. 7, stawiającą na głębsze, bardziej selektywne podejście do muzyki elektronicznej.

Lazy1 to warszawska DJ-ka, której sety są wielogatunkową podróżą przez globalne i basowe brzmienia, mocne dropy oraz techniczne skrecze. Jest Mistrzynią Polski DMC 2025 w kategorii Open i jedną z najbardziej charakterystycznych postaci nowej fali turntablismu w Polsce. Materiały prasowe / SnowFest Festival

Dopełnieniem programu pozostaje Scena Jelenia, znana z bezkompromisowej energii, dłuższych setów i bezpośredniego kontaktu artystów z publicznością. Każda z tych scen funkcjonuje jako autonomiczny świat muzyczny, tworząc pełną i różnorodną mapę festiwalowych doświadczeń.

Nowa aranżacja przestrzeni – klubowy charakter SnowTent

Tegoroczną edycję SnowFest Festival wyróżnia także przeprojektowana przestrzeń festiwalu, która jeszcze mocniej akcentuje klubowy charakter wydarzenia. Centralny punkt nocnego życia festiwalu – SnowTent – dzięki współpracy z Allegro przejdzie wyraźną metamorfozę wizualną i funkcjonalną.

Namiot zyska stylistykę inspirowaną klubami rodem z Ibizy i Miami, stawiając na światło, scenografię i układ przestrzeni znane z najbardziej rozpoznawalnych miejsc światowej kultury klubowej. Efektem będzie intensywne, immersyjne doświadczenie, w którym muzyka, architektura i atmosfera tworzą spójną całość, jeszcze mocniej zacierając granicę między festiwalem a klubem.

LOTTO SnowFest Games – sportowe emocje na najwyższym poziomie

SnowFest Festival to nie tylko muzyka. Jednym z filarów wydarzenia są LOTTO SnowFest Games 2026 – jedne z najbardziej widowiskowych zawodów freestyle’owych w Europie. Zawody ponownie odbędą się w ramach Pucharu Europy FIS w konkurencji Rails, we współpracy z Międzynarodową Federacją Narciarską (FIS) oraz Polskim Związkiem Narciarskim (PZN).

LOTTO SnowFest Games 2026 to jedne z najbardziej widowiskowych zawodów freestyle’owych w Europie. Fot. Dominika_Scheibinger / Materiały prasowe / SnowFest Festival

W centrum Szczyrku najlepsi riderzy z całego kontynentu zaprezentują swoje umiejętności na specjalnie zaprojektowanym torze, a rywalizację uzupełni dodatkowy konkurs Allegro Best Trick, gwarantujący jeszcze więcej sportowych emocji i efektownych przejazdów.

Pełne doświadczenie festiwalowe

Poza koncertami i zawodami sportowymi SnowFest Festival oferuje rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą.

Na uczestników czekają strefy partnerów i sponsorów z dedykowanymi aktywacjami, konkursami i przestrzeniami chilloutowymi, a także obszerny food court, w którym znajdą się propozycje street foodowe, kuchnia wegetariańska oraz dania idealne na zimowe warunki. Całość uzupełnia atmosfera górskiego kurortu, który na dwa dni zamienia się w tętniące życiem zimowe miasteczko festiwalowe.

To wszystko sprawia, że SnowFest Festival jest kompletnym zimowym eventem – miejscem, w którym w ciągu dwóch dni można zanurzyć się w muzyce, sporcie i atmosferze zimowych ferii, ale w zupełnie nowym wydaniu.

