Maciej Hojszyk podczas gali Digital Excellence Awards 2025

Transformacja cyfrowa stała się jednym z najczęściej używanych pojęć w świecie biznesu. W strategiach firm pojawia się niemal automatycznie, w prezentacjach zarządów funkcjonuje jako oczywisty kierunek rozwoju, a w komunikacji marketingowej bywa synonimem nowoczesności. Jednak między deklaracją a realną zmianą istnieje przepaść. Digital Excellence nie jest projektem IT ani wdrożeniem kolejnej aplikacji. To zdolność organizacji do konsekwentnego budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o kulturę, przywództwo, procesy, dane i technologię - działające jako jeden, spójny system.

Jak podkreśla Maciej Hojszyk, Commercial B2B Director w INEA, „prawdziwa transformacja zaczyna się wtedy, gdy przestajemy mówić o technologii jako celu samym w sobie. Technologia ma sens wyłącznie wtedy, gdy realnie zmienia sposób działania organizacji i przynosi mierzalną wartość klientom oraz biznesowi”. W praktyce oznacza to odejście od myślenia projektowego, skoncentrowanego na pojedynczym wdrożeniu, na rzecz budowania trwałych kompetencji cyfrowych w całej firmie.

Digital Excellence Awards organizowany przez CIONET Polska, to nie tylko wydarzenie, którego partnerem była INEA w minionym roku, to przede wszystkim kultura organizacyjna, która sprzyja eksperymentowaniu, uczeniu się i szybkiemu reagowaniu na zmiany. Firmy, które wygrywają transformację, nie traktują błędów jako porażki, lecz jako element procesu doskonalenia. Liderzy tworzą środowisko, w którym zespoły mają przestrzeń do testowania nowych rozwiązań, a decyzje podejmowane są w oparciu o dane, a nie intuicję. Przywództwo w takim modelu oznacza odpowiedzialność za kierunek i konsekwencję w działaniu, a nie wyłącznie zatwierdzanie budżetów technologicznych.

Drugim filarem jest spójność procesów i danych. Organizacje dojrzałe cyfrowo rozumieją, że bez uporządkowanych, zintegrowanych procesów nawet najlepsze narzędzia nie przyniosą efektu. Dane przestają być rozproszone w silosach, a zaczynają stanowić fundament podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. Transformacja obejmuje więc zarówno modernizację architektury systemowej, jak i przeprojektowanie ścieżek klienta oraz doświadczeń pracowników. To zmiana sposobu myślenia o całym modelu działania firmy.

Digital Excellence Awards

Dobrym przykładem konsekwentnej transformacji jest doceniana w wielu edycjach konkursu Digital Excellence firma Allegro, która od lat rozwija swoje kompetencje analityczne, systemy rekomendacyjne i logistykę, traktując technologię jako kluczowy element budowania przewagi rynkowej. Sukces platformy nie polega wyłącznie na skali, lecz na zdolności do ciągłej optymalizacji procesów i wykorzystywania danych w czasie rzeczywistym. Transformacja w tym przypadku nie była jednorazowym programem, lecz trwałym elementem strategii biznesowej.

Niezwykłą drogę, jeśli chodzi o modernizację systemów, przeszedł MBank. Przeprowadzono pełny replatforming systemów centralnych, wykorzystując translację kodu do nowoczesnych technologii .NET i C#. Stworzono unikalny na świecie translator jBasic–C# i zastosowano architekturę shardingu. Migracja prowadzona była etapowo, bez przestojów, z równoległym rozwojem usług. Projekt objął całą organizację IT w Polsce i trwał pięć lat. Transformacja zwiększyła elastyczność, bezpieczeństwo i gotowość na dalszą cyfryzację. Dzięki niej skrócił się też znacząco czas wielu procesów, koszty utrzymania systemu detalicznego obniżono o ponad 60%, a wydajność systemów korporacyjnych wzrosła 2-krotnie. Kluczowe w tym postępie były współpraca IT–zarząd, reskilling zespołów i modularne podejście.

Maciej Hojszyk zwraca uwagę, że firmy odnoszące sukces nie oddzielają technologii od biznesu. „Digital Excellence to moment, w którym technologia przestaje być osobnym działem, a staje się integralną częścią strategii. To wspólna odpowiedzialność zarządu, liderów operacyjnych i zespołów technologicznych. Jeśli transformacja jest delegowana wyłącznie do IT, nigdy nie stanie się realną przewagą konkurencyjną” - podkreśla. Taki model wymaga zmiany sposobu zarządzania, większej przejrzystości celów oraz konsekwentnego mierzenia efektów.

Holistyczne podejście do transformacji promuje także INEA, która jako partner Digital Excellence wspiera organizacje nie tylko w obszarze infrastruktury i technologii, ale również w budowaniu dojrzałości procesowej i kompetencyjnej. INEA oferuje pełne wsparcie w procesie – od audytu, projektowania architektury sieciowej i rozwiązań chmurowych, przez bezpieczeństwo, aż po doradztwo w zakresie optymalizacji środowisk IT i przygotowania organizacji na dalszy rozwój. Transformacja nie kończy się bowiem na wdrożeniu narzędzia; to proces, który wymaga stabilnego fundamentu technologicznego oraz partnera rozumiejącego biznesowe cele klienta.

Maciej Hojszyk – Commercial B2B Director INEA

„Największym błędem jest traktowanie transformacji jako jednorazowej inwestycji. Firmy, które naprawdę wygrywają, myślą o niej jak o stałej kompetencji organizacyjnej. To zdolność do ciągłej adaptacji, skalowania i wykorzystywania danych do podejmowania lepszych decyzji” - dodaje Hojszyk. W tym ujęciu Digital Excellence oznacza gotowość do zmiany, odwagę w podejmowaniu decyzji oraz konsekwencję w realizacji strategii.

To właśnie ta konsekwencja odróżnia liderów od firm, które ograniczają się do deklaracji. Digital Excellence nie jest tylko modnym hasłem ani nazwą wydarzenia. To praktyka codziennego zarządzania organizacją w sposób zintegrowany, oparty na danych i wspierany przez technologię. Firmy, które rozumieją tę zależność, budują trwałą przewagę rynkową. Te, które skupiają się wyłącznie na komunikacji i pojedynczych wdrożeniach, pozostają w sferze cyfrowych ambicji. W erze nieustannych zmian wygrywają ci, którzy potrafią zamienić strategię w spójny system działania - i utrzymać go na fali.