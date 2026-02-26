Fot. Canva

Płatność kartą za granicą to najczęściej kilka sekund przy terminalu. Problem w tym, że w tle dzieją się procesy, które mają realny wpływ na to, ile ostatecznie Cię to wyniesie. Zanim ruszysz w drogę, warto zadbać o ten aspekt podróżowania, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Karta Otwarta na Świat w Banku BNP Paribas może być wsparciem, jeśli zależy Ci na płatności kartą za granicą oraz opcji podpięcia jej do telefonu i płacenia mobilnie. Dowiedz się o tym więcej.

Majówka 2026 – dlaczego sposób płacenia ma znaczenie w podróży?

Wyjazd na kilka dni za granicę zwykle nie wymaga skomplikowanych przygotowań. Jedną kwestię warto jednak przemyśleć wcześniej, bo dotyczy praktycznie każdego wydatku. Chodzi o sposób używania karty płatniczej i to, jak rozliczana jest transakcja w walucie obcej.

W podróży łatwo skupić się na kursie z dnia wyjazdu, a pominąć to, że rozliczenie płatności kartą nie zawsze przebiega tak samo. Znaczenie ma m.in. waluta, w której zostanie przyjęta transakcja. Jeśli terminal lub bankomat zaproponuje rozliczenie w złotówkach, może to oznaczać zastosowanie przelicznika i opłat ustalanych przez operatora urządzenia, a nie przez bank. Jest to dodatkowy koszt, który nie zawsze jest widoczny od razu.

Jeśli w trakcie majówki 2026 planujesz wiele drobnych wydatków, różnice w sposobie rozliczania mogą być znaczne. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie zasady dotyczą płatności bezdotykowych i wypłat z bankomatów. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko, że koszty przewalutowania okażą się wyższe niż myślisz.

Jak uniknąć kosztów przewalutowania i dodatkowych opłat za granicą?

Płatność kartą za granicą może zostać rozliczona na dwa sposoby – albo w walucie kraju, w którym dokonywany jest zakup, albo od razu w złotówkach. Ta różnica wpływa na to, kto przeprowadza przewalutowanie i według jakiego kursu.

Jeśli transakcja pozostaje w walucie lokalnej, przeliczenie następuje dopiero po stronie banku i organizacji płatniczej. Gdy natomiast wybierasz rozliczenie w złotówkach, w grę wchodzi DCC, czyli dynamiczne przewalutowanie. Wtedy kurs ustala operator terminala lub bankomatu, a nie bank, który wydał kartę. To właśnie w tym wariancie częściej pojawia się dodatkowa opłata za przewalutowanie, która zwiększa końcową kwotę obciążenia.

DCC bywa przedstawiane jako wygodne rozwiązanie, bo kwota od razu jest pokazana w złotówkach. Wiele osób wybiera ją niemal automatycznie i bez głębszego przemyślenia. Taka decyzja oznacza jednak, że akceptujesz przeliczenie po kursie zaproponowanym przez urządzenie, bez porównania z potencjalnie korzystniejszymi warunkami.

Z tego powodu przy płatności w sklepie za granicą korzystniej jest wybierać walutę lokalną, a przy bankomacie uważnie sprawdzać, czy wypłata nie jest zatwierdzana w PLN. Nie potwierdzaj żadnego komunikatu na ekranie urządzenia, którego nie rozumiesz.

Karta Otwarta na Świat w Banku BNP Paribas – korzyści dla podróżujących

Karta Otwarta na Świat w Banku BNP Paribas została stworzona z myślą o tym, by ograniczać koszty, które często pojawiają się przy płatności kartą za granicą: wypłacie gotówki czy płatności w sklepie. Karta umożliwia przewalutowanie dla ponad 160 walut bez dodatkowych kosztów

Ważnym wsparciem w podróży jest również wyłączona usługa DCC. Oznacza to, że płacąc kartą za granicą, transakcje są rozliczane w walucie lokalnej, a nie w złotówkach, dzięki czemu unikasz niekorzystnych kursów operatorów terminali i bankomatów.

Karta ułatwia również dostęp do gotówki poza Polską. Umożliwia bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz Global Alliance, co bywa przydatne w miejscach, w których dostępne są tylko płatności w gotówce.

W podróży liczy się także wygoda. Kartę można dodać do telefonu i płacić mobilnie za pomocą popularnych portfelów wirtualnych, jak Google Pay lub Apple Pay. Przekłada się to również na bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, które nie padną łupem kieszonkowca grasującego w tłumie. Do tego dochodzi możliwość wyboru wizerunku fizycznej karty, co pozwala dopasować ją do własnych preferencji.

Do Karty Otwartej na Świat jest również dołączone bezpłatne Ubezpieczenie Rezygnacja z Podróży. Ochrona dotyczy kosztów poniesionych przy rezerwacji lub zawarciu umowy podróży, opłaconych kartą albo przelewem z konta osobistego, i może obejmować zwrot wydatków do 40 000 zł na osobę na 1 podróż. Wypłata świadczenia może nastąpić maksymalnie dla 5 osób podróżujących razem (włącznie z użytkownikiem karty). Ubezpieczenie uwzględnia szeroki katalog sytuacji, które mogą uniemożliwić wyjazd i mieszczą się w zakresie ochrony, jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek czy zdarzenia losowe w miejscu docelowym.

