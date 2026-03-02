Luka Modrić europejskim ambasadorem Gorenje w latach 2026–2028 / fot. materiały prasowe

Luka Modrić, legenda futbolu, laureat Złotej Piłki w 2018 roku, kapitan reprezentacji Chorwacji oraz wielokrotny zdobywca europejskich pucharów, został ambasadorem Gorenje, wiodącego producenta sprzętu gospodarstwa domowego. Trzyletnia współpraca obejmie lata 2026–2028 i rynki europejskie.

Dla Luki Modricia, funkcjonującego od lat w rytmie międzynarodowych rozgrywek, dom pozostaje przestrzenią regeneracji i relacji. To ten aspekt jego wizerunku, konsekwentnie chroniony i podkreślany w wypowiedziach publicznych, stał się jednym z fundamentów partnerstwa. Piłkarz będzie obecny w kampaniach 360° oraz wybranych aktywacjach powiązanych z kluczowymi wydarzeniami sportowymi sezonów 2026–2028. Projekt zakłada spójną komunikację na wielu rynkach europejskich, z lokalną adaptacją przekazu.

„Jestem dumny, że dołączam do rodziny Gorenje” - powiedział Luka Modrić. „Zawsze wierzyłem, że moja forma na stadionie jest odzwierciedleniem spokoju i stabilności, które odnajduję w domu. Współpraca z Gorenje wpisuje się w moje wartości rodzinne, tworząc środowisko, w którym codzienne życie staje się prostsze. Dzięki temu mogę w pełni poświęcić energię swojej karierze i najbliższym. Prawdziwa wielkość to droga, która zaczyna się w domu.”

Luka Modrić europejskim ambasadorem Gorenje w latach 2026–2028 Fot. materiały prasowe

Dla Gorenje współpraca z Modriciem ma wymiar strategiczno-wizerunkowy i stanowi element długofalowej koncepcji budowania marki w Europie. Łączy świat profesjonalnego sportu - konsekwencji, systematyczności i rozwoju z filozofią Gorenje opartą na stabilności, trwałości oraz projektowaniu produktów z myślą o realnych potrzebach użytkowników. W tym ujęciu ambasador nie jest jedynie twarzą kampanii, lecz nośnikiem określonego sposobu myślenia o jakości, odpowiedzialności i codziennej dyscyplinie.

„Luka Modrić to nie tylko ikona futbolu, lecz także człowiek, który rodzinę uważa za swoje największe zwycięstwo. W Gorenje wyznajemy te same wartości. Nasza współpraca to nie tylko prezentacja sprzętu Gorenje – to wsparcie codziennego życia domowego, które wspiera rytm życia nowoczesnych rodzin. Dostarczamy dyskretne, niezawodne rozwiązania, dzięki którym zarówno Luka, jak i rodziny na całym świecie mogą skupić się na tym, co naprawdę istotne.” – Janko Štern, General Manager NER Hisense-Gorenje.

Jednocześnie partnerstwo Gorenje - Modrić wspiera budowanie silniejszego, emocjonalnego wymiaru marki w kategorii AGD, która coraz wyraźniej przesuwa się z obszaru czysto funkcjonalnych parametrów i ceny w stronę stylu życia oraz jakości codziennych doświadczeń. Dla Gorenje to świadome rozszerzenie komunikacji, od technologii i designu, w kierunku narracji o domu jako przestrzeni równowagi i relacji.