Wydaje ci się, że to tylko mała kropka na szkle? "E tam, nie widać, pojeżdżę tak jeszcze sezon" – myśli wielu z nas. Sam tak kiedyś myślałem, dopóki nie pogadałem z ekspertem. Prawda jest taka, że ten mały odprysk na szybie to tykająca bomba. Gdy wjedziesz w dziurę albo trafi cię nagła zmiana temperatury, "pajączek" pójdzie dalej i zamiast taniej naprawy, czeka cię kosztowna wymiana szyby. Wybrałem się do serwisu Autoglass®, żeby na własne oczy zobaczyć, jak profesjonaliści radzą sobie z takimi uszkodzeniami.

Współczesne auta to jeżdżące komputery, a przednia szyba to ich integralna część. Jak mówi Grzegorz Wroński: – To nie jest zwykły kawałek szkła, a bardzo złożony element samochodu.

To właśnie na niej zamontowane są systemy bezpieczeństwa (ADAS) i cała masa czujników, od których zależy Twoje życie na drodze. Jeśli zbagatelizujesz uszkodzenie szyby, ryzykujesz nie tylko jej całkowite pęknięcie w najmniej odpowiednim momencie (np. podczas wyprzedzania). W grę wchodzą też konkretne paragrafy.

Policjant podczas kontroli może zatrzymać dowód rejestracyjny, wlepiając ci mandat, a diagnosta na przeglądzie po prostu nie przybije pieczątki. Co gorsza, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania po wypadku, jeśli uzna, że stan techniczny auta był niewłaściwy.

Test 5 złotych – czy twoja szyba nadaje się do naprawy?

Zanim umówisz się na wizytę, możesz sam zrobić szybki test. To prosty patent, o którym wspomniał mi ekspert z Autoglass®. Weź monetę pięciozłotową. Jeśli odprysk na szybie jest mniejszy niż jej średnica i znajduje się co najmniej 10 cm od krawędzi – masz szczęście. Twoja szyba kwalifikuje się do uratowania.

Dlaczego to ważne? Bo profesjonalna naprawa szyby trwa zaledwie około 30 minut. To czas, w którym zdążysz wypić kawę i przejrzeć wiadomości, a auto będzie gotowe do dalszej drogi.

Jak wygląda naprawa szyby w Autoglass®? Krok po kroku

Proces, który pokazał mi Grzegorz Wroński, to czysta technologia. Zapomnij o domowych sposobach z internetu. W Autoglass® używa się technologii Belron®, która przywraca szybie jej pierwotną wytrzymałość.

Weryfikacja: Ekspert sprawdza rozmiar i położenie odprysku. Oczyszczenie: Uszkodzenie musi być idealnie czyste i suche, by technologia zadziałała. Rozprężenie: Fachowiec delikatnie otwiera pęknięcie, by dotrzeć do wszystkich zakamarków. Wtrysk żywicy: To kluczowy moment – specjalna żywica pod ciśnieniem wypełnia ubytek. Utwardzanie UV: Żywica zostaje naświetlona promieniami UV, co sprawia, że staje się twarda jak samo szkło. Polerowanie: Na koniec usuwa się nadmiar materiału i poleruje miejsce naprawy, by odzyskać przejrzystość.

Ekologia i oszczędność – to się po prostu opłaca

– Jedna naprawiona szyba to oszczędność kilku kilogramów szkła i energii – podkreśla ekspert. I ma rację. Wybierając naprawę szyby w Autoglass® zamiast jej wymiany, robisz ukłon w stronę planety, ograniczając emisję CO2.

