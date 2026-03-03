Izrael rozpoczyna operację na lądzie na południu Libanu. Fot. shutterstock

Izraelska armia poinformowała we wtorek, że rozpoczyna operację na lądzie. Jest już przy granicy z południowym Libanem. To kolejna faza ataków na cele proirańskiego Hezbollahu.

REKLAMA

"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" – czytamy w oświadczeniu armii izraelskiej na X.

Izrael na południu Libanu. Rozpoczyna się operacja na lądzie

Dodano, że prowadzone są "ukierunkowane ataki na infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu". "Hezbollah zdecydował się zaatakować Izrael w imieniu reżimu irańskiego i poniesie konsekwencje swoich działań" – zapowiedzieli izraelscy wojskowi.

Kanał 12 zacytował także rzecznika armii, który stwierdził, że robią to wszystko w celu obrony obywateli Izraela. "Armia Izraela nie pozwoli na krzywdę obywateli i będzie nadal działać na wszelkie możliwe sposoby, aby ich chronić" – stwierdził.

REKLAMA

Dodajmy, że wcześniej Izrael atakował na odległość. To była jego odpowiedź na ataki szyickiego Hezbollahu. Siły zbrojne Izraela ogłosiły w nocy z niedzieli na poniedziałek, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy wspieranej przez Iran organizacji. Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje. Od tamtego momentu ostrzały z obu stron były kontynuowane.