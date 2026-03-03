Fot. materiały prasowe

Plus przygotował bezpłatne pakiety: 15 GB danych oraz 120 minut na połączenia przychodzące oraz wychodzące dostępne w roamingu międzynarodowym dla klientów znajdujących się w rejonie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pakiety będą automatycznie aktywowane użytkownikom korzystającym z usług operatora, którzy przebywają na terenie wybranych krajów regionu.

Specjalne pakiety zostaną włączone 3 marca bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań po stronie użytkownika, a informacja o ich aktywacji przekazywana zostanie SMS-em. Klienci abonamentowi mogą korzystać z obu pakietów do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, a klienci Plus na Kartę – przez 30 dni od ich aktywacji.

Rozwiązanie obejmie klientów znajdujących się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Katarze, Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kuwejcie, Jordanii, Iraku, Iranie oraz Egipcie.