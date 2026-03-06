Mat. prasowe

Storytel Original prezentuje produkcję „Obsesor” Agnieszki Peszek. To pełen napięcia thriller psychologiczny, w którym obsesja i miłość mieszają się z fałszywą troską, zacierając granicę między ofiarą a sprawcą. Historia prowadzona jest w angażującej, trzyosobowej narracji przez cenionych aktorów i lektorów: Magdę Czerwińską, Józefa Pawłowskiego oraz Przemysława Wyszyńskiego. „Obsesor”, dostępny wyłącznie w aplikacji Storytel, zadebiutował 23 lutego.

Fabuła „Obsesora” koncentruje się wokół jednej kobiety i dwóch mężczyzn, których relacje tworzą niepokojącą sieć zależności. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy dochodzi do tragicznego odkrycia - ciała znalezionego w pewnym mieszkaniu.

„Obsesor” Agnieszki Peszek to opowieść o sekretach, które narastają w ciszy, o relacjach podszytych manipulacją oraz o bohaterach uwikłanych w sytuacje, z których nie ma prostego wyjścia. Słuchowisko z pewnością spodoba się tym, którzy polubili audiobooki oparte na podobnych motywach: „Numer 1” Agnieszki Peszek i „Pomoc domową” Freidy McFadden.

Przez historię prowadzi nas trójka narratorów: Magda Czerwińska, Józef Pawłowski oraz Przemysław Wyszyński. Ich interpretacje nadają opowieści wielowymiarowy charakter, pozwalając słuchaczom poznać wydarzenia z różnych perspektyw.