Postanowiliśmy zapytać przechodniów w Warszawie, które chwile w ich życiu były przełomowe i w jakich okolicznościach przyszło im podjąć decyzje, jakie zapamiętali na zawsze. Fot. na:Temat

Chwile kojarzą się z czymś krótkim, ale niektóre zmieniają całe nasze życie. Wtedy stają się wartymi zapamiętania. Postanowiliśmy zapytać przechodniów w Warszawie, które momenty w ich życiu były przełomowe i w jakich okolicznościach przyszło im podjąć decyzje, jakie zapamiętali na zawsze.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Czym jest chwila warta zapamiętania? Niekiedy to pozornie zwykły moment, po którym wszystko wygląda już inaczej. Kiedy indziej, to dopiero początek pewnego planu, który przynosi przełom w życiu. Takie chwile mogą rodzić się w codzienności – rozmowach, spotkaniach czy przemyśleniach – albo być częścią dłuższego procesu dojrzewania do takiej decyzji, która odmienia życie.

Często w chwilach, które zostają z nami na zawsze, dużą rolę odgrywają relacje: rodzinne, uczuciowe, partnerskie – zwyczajnie wspólny czas z bliskimi. Pogłębianiu ich sprzyjają z kolei podróże, i te dalekie, zaplanowane, i te bliższe, spontaniczne. To właśnie w czasie takich wypraw bliskość, jaką zapewnia np. wnętrze samochodu, i brak w otoczeniu rozpraszaczy tworzą warunki, w których rodzą się ważne decyzje.

REKLAMA

Fot. na:Temat

Pogrążeni w takich oto filozoficznych rozważaniach, przeprowadziliśmy sondę uliczną wśród przechodniów w Warszawie. Byliśmy ciekawi, jakie są ich chwile warte zapamiętania – te, które zmieniły ich życie i do których wracają myślami po latach. Z kompilacją najbardziej dających do myślenia wypowiedzi mieszkańców stolicy możecie zapoznać się w poniższym nagraniu.

Jako najważniejsze chwile w swoim życiu respondenci wskazywali przede wszystkim na sprawy rodzinne albo zawodowe. W odpowiedziach udzielonych na pytanie o przełomowe momenty pojawiały się takie tematy jak: ślub, narodziny dzieci, wejście w związek, przeprowadzka do innego miasta lub kraju, zmiana pracy.

REKLAMA

– Myślę, że takich chwil było bardzo dużo w moim życiu, ale jako najważniejszą wybrałabym ślub z moim mężem. – wspominała jedna z respondentek. – Ta chwila była ważna, bo przyniosła połączenie się dwóch rodzin. Mojej i mojego męża. I też naszych dwóch światów. Bo tę chwilę stworzyli też inni ludzie, którzy byli z nami. Nasze rodziny i przyjaciele – tłumaczyła swój wybór.

Fot. na:Temat

– Taką decyzją była zmiana pracy. Początkowo się jej bardzo bałam. Studiuję weterynarię i kilka lat temu przeniosłam się z pracy w sklepie w galerii handlowej do pracy w przychodni weterynaryjnej. Koniec końców okazało się, że była to zdecydowanie dobra decyzja. Utwierdziłam się w przekonaniu, że jednak studiuję dobry kierunek i że to jest kariera, którą chcę podążać – opowiadała inna uczestniczka sondy.

REKLAMA

W wypowiedziach przewijał się motyw podróży. Jedna z pań, pochodząca z Indonezji, podzieliła się historią decyzji o wyjechaniu z Dżakarty i przeprowadzce do Europy, po której teraz podróżuje ze swoim mężem. Inna rozmówczyni wspominała z sentymentem swój wyjazd z tatą, gdy zrobili sobie tzw. objazdówkę po kilku krajach Afryki, dzięki czemu mogła nie tylko poznać inne kultury, ale także zacieśnić rodzinne więzi.

Fot. na:Temat

Rozmówcy podkreślali, że to właśnie podczas wyjazdu, szczególnie w samochodzie, odbywali ważne rozmowy z bliskimi. – Po ślubie wybraliśmy się w podróż do Włoch. To był super wyjazd. Po kraju jeździliśmy sobie kamperkiem, to był taki starszy samochód, T3 Volkswagen, ale bardzo ciepło go wspominam. Mieszkaliśmy w tym aucie i na pewno dużo rozmawialiśmy w nim o wspólnej przyszłości – relacjonowała jedna z osób.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Fot. na:Temat