Rowery szosowe są interesującą propozycją z naprawdę wielu względów. Jak jednak dobrać właściwy model i jakie typy takich konstrukcji można wyróżnić? Oto krótki poradnik zakupowy, z którym zdecydowanie warto się zapoznać!
MATERIAŁ REKLAMOWY
Czym charakteryzuje się rower szosowy?
Bez wątpienia rowery szosowe należą do jednych z najszybszych i najbardziej zaawansowanych jednośladowców. Można spotkać je zarówno podczas wielkich tourów, jak i na publicznych drogach, kiedy to amatorzy kolarstwa połykają kolejne kilometry na asfalcie.
Ważną cechą szosówek bez wątpienia jest ich niska waga, wahająca się zazwyczaj od 6 do 10 kilogramów. Nie uświadczysz tutaj dodatkowej amortyzacji – widelec i rama są całkowicie sztywne. To jednak sprawia, że konstrukcja umożliwia dobre przenoszenie mocy z napędu i znaczne zwiększenie efektywności. Opony są wąskie, a bieżnik jest symboliczny – dzięki temu minimalizowane są oporu toczenia, co ma znaczenie, jeśli chcesz osiągać jak najwyższe prędkości.
Charakterystycznym elementem rowerów szosowych jest również kierownica. To tak zwany baranek, który posiada specjalne dolne chwyty. Pomagają one w zwiększeniu stabilności całego roweru, a także umożliwiają przyjęcie pochylonej, aerodynamicznej pozycji.
Rodzaje rowerów szosowych – dobierz w zależności od typu trasy oraz stylu jazdy
Rowery szosowe same w sobie są już unikalnym typem pojazdu. Warto jednak podkreślić, że szosówki można podzielić na dodatkowe rodzaje. Warto je poznać, bowiem dzięki temu o wiele łatwiej będzie Ci wybrać odpowiedni model!
Jaki rower szosowy powinien wybrać początkujący kolarz?
Widać jak na dłoni, że potencjalny kupiec ma do wyboru naprawdę wiele opcji podczas szukania roweru szosowego. Na jaki model powinna jednak postawić osoba, która nie miała do tej pory styczności z takimi jednośladami?
Dobrym pomysłem może być postawienie na wariant lekki lub endurance. Są to rowery przyjemne do jazdy i stosunkowo uniwersalne. Jeśli zależy Ci na wyższych prędkościach lub regularnie jeździsz po górskich trasach, warto wybrać rower lekki, a jeśli planujesz długie wycieczki po szosie lub trenowanie swojej kondycji, być może lepszym wyjściem będzie skupienie się na rowerach endurance.