Rowery szosowe są interesującą propozycją z naprawdę wielu względów. Jak jednak dobrać właściwy model i jakie typy takich konstrukcji można wyróżnić? Oto krótki poradnik zakupowy, z którym zdecydowanie warto się zapoznać!

Czym charakteryzuje się rower szosowy?

Bez wątpienia rowery szosowe należą do jednych z najszybszych i najbardziej zaawansowanych jednośladowców. Można spotkać je zarówno podczas wielkich tourów, jak i na publicznych drogach, kiedy to amatorzy kolarstwa połykają kolejne kilometry na asfalcie.

Ważną cechą szosówek bez wątpienia jest ich niska waga, wahająca się zazwyczaj od 6 do 10 kilogramów. Nie uświadczysz tutaj dodatkowej amortyzacji – widelec i rama są całkowicie sztywne. To jednak sprawia, że konstrukcja umożliwia dobre przenoszenie mocy z napędu i znaczne zwiększenie efektywności. Opony są wąskie, a bieżnik jest symboliczny – dzięki temu minimalizowane są oporu toczenia, co ma znaczenie, jeśli chcesz osiągać jak najwyższe prędkości.

Charakterystycznym elementem rowerów szosowych jest również kierownica. To tak zwany baranek, który posiada specjalne dolne chwyty. Pomagają one w zwiększeniu stabilności całego roweru, a także umożliwiają przyjęcie pochylonej, aerodynamicznej pozycji.

Rodzaje rowerów szosowych – dobierz w zależności od typu trasy oraz stylu jazdy

Rowery szosowe same w sobie są już unikalnym typem pojazdu. Warto jednak podkreślić, że szosówki można podzielić na dodatkowe rodzaje. Warto je poznać, bowiem dzięki temu o wiele łatwiej będzie Ci wybrać odpowiedni model!

Lekkie – nastawione na maksymalną redukcję wagi. Sprawdzają się w górskim terenie, gdzie musisz mierzyć się z wieloma wymagającymi podjazdami. Aerodynamiczne – profil ramy i wysokość siodełka sprawiają, że są to rowery nastawione na osiąganie maksymalnej prędkości. Nie są one najbardziej komfortowe, lecz nie o komfort w nich chodzi! Endurance – trochę wolniejsze i cięższe, lecz o wiele bardziej komfortowe i zwrotne. Pozwalają na przyjęcie bardziej wyprostowanej pozycji i świetnie reagują na ruchy kierownicą. Sprawdzą się na długich, rekreacyjnych przejazdach. Wyścigowe – minimalna waga, wytrzymałe i ultralekkie materiały, bardzo agresywny profil i ogromna sztywność. Bardzo drogie, trudne do jazdy, lecz zapewniające najlepsze osiągi pod każdym względem. Wybór dla absolutnych zawodowców. Warto dobrać do nich na przykład profesjonalne buty szosowe

Jaki rower szosowy powinien wybrać początkujący kolarz?

Widać jak na dłoni, że potencjalny kupiec ma do wyboru naprawdę wiele opcji podczas szukania roweru szosowego. Na jaki model powinna jednak postawić osoba, która nie miała do tej pory styczności z takimi jednośladami?