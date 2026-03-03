Nowa aktualizacja Android Auto 16.3 właśnie trafiła do szerokiego grona użytkowników i choć na pierwszy rzut oka nie widać rewolucji, to w bebechach aplikacji dzieją się rzeczy, na które czekaliśmy od lat. Chociaż i tak znajdą się ci, którzy będą wyklinać Google za nią.
Skończył się etap testów beta, który trwał od połowy lutego, i Google dało zielone światło dla stabilnej wersji. Jeśli liczycie na nowe ikonki czy fikuśne kolory, to muszę was rozczarować, bo wizualnie to stary, dobry znajomy. Ale diabeł, jak zwykle, tkwi w kodzie.
Sterowanie klimatyzacją bezpośrednio z Android Auto? Wreszcie!
Największy problem współczesnych samochodów? To "genialne" pomysły projektantów, którzy postanowili przenieść sterowanie wszystkim na ekran dotykowy. Dlatego często bywa tak, że jeśli chcecie zmienić temperaturę o pół stopnia, to musicie wychodzić z interfejsu Map Google, przeklikiwać się przez menu producenta, a potem wracać do nawigacji. To nie tylko irytujące, ale i zwyczajnie niebezpieczne.
Google w końcu poszło po rozum do głowy. W kodzie Android Auto 16.3 znaleziono konkretne odniesienia do głębokiej integracji z systemami auta. Chodzi o sterowanie klimatyzacją oraz radio FM obsługiwane bezpośrednio z poziomu aplikacji. To prawdziwy game changer.
Wyobraźcie sobie, że pasek temperatury pojawia się obok Spotify, a wy nie musicie ani na sekundę opuszczać świata Google. Na ten moment gigant z Mountain View kładzie fundamenty pod te funkcje, więc fizycznie mogą one odpalić u wszystkich za kilka tygodni, ale wersja 16.3 jest niezbędnym krokiem, by to się stało.
Jak zainstalować Android Auto 16.3?
Tutaj pojawia się klasyczny problem z Google. Teoretycznie aktualizacja powinna sama wskoczyć na wasze smartfony przez Google Play, jeśli macie włączone automatyczne aktualizacje. W praktyce jednak proces ten bywa rozciągnięty w czasie i może potrwać nawet kilka tygodni.
Jeśli jednak należycie do osób niecierpliwych (tak jak ja) i chcecie mieć najnowszą wersję "na już", zawsze pozostaje ścieżka na skróty. Możecie pobrać plik APK z zaufanego źródła i zainstalować go ręcznie.
Pamiętajcie tylko, że przy pierwszej takiej operacji telefon zapyta Was o specjalne uprawnienia do instalacji aplikacji z nieznanych źródeł. Czy warto? Jeśli borykaliście się z jakimiś błędami w poprzedniej wersji, to aktualizacja systemu 16.3 może przynieść upragniony spokój i stabilność.
Dla wielu kierowców Android Auto to jedyny słuszny interfejs w samochodzie. Integracja radia FM i nawiewów sprawi, że fabryczne systemy info-rozrywki, które często działają, jakby miały procesor z kalkulatora, staną się całkowicie zbędne. Google ewidentnie dąży do tego, by całkowicie przejąć kontrolę nad naszym doświadczeniem za kółkiem.
Choć nie mamy jeszcze dokładnej daty, kiedy przyciski klimatyzacji pojawią się na ekranach wszystkich użytkowników, to obecność tych zapisów w wersji 16.3 sugeruje, że jesteśmy na ostatniej prostej. Marzec 2026 roku może być miesiącem, w którym w końcu zapomnimy o uciążliwym skakaniu między menu nawigacji a ustawieniami auta.