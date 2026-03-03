Android Auto zyska nowe funkcje. Fot. Shutterstock

Nowa aktualizacja Android Auto 16.3 właśnie trafiła do szerokiego grona użytkowników i choć na pierwszy rzut oka nie widać rewolucji, to w bebechach aplikacji dzieją się rzeczy, na które czekaliśmy od lat. Chociaż i tak znajdą się ci, którzy będą wyklinać Google za nią.

Skończył się etap testów beta, który trwał od połowy lutego, i Google dało zielone światło dla stabilnej wersji. Jeśli liczycie na nowe ikonki czy fikuśne kolory, to muszę was rozczarować, bo wizualnie to stary, dobry znajomy. Ale diabeł, jak zwykle, tkwi w kodzie.

Sterowanie klimatyzacją bezpośrednio z Android Auto? Wreszcie!

Największy problem współczesnych samochodów? To "genialne" pomysły projektantów, którzy postanowili przenieść sterowanie wszystkim na ekran dotykowy. Dlatego często bywa tak, że jeśli chcecie zmienić temperaturę o pół stopnia, to musicie wychodzić z interfejsu Map Google, przeklikiwać się przez menu producenta, a potem wracać do nawigacji. To nie tylko irytujące, ale i zwyczajnie niebezpieczne.

Google w końcu poszło po rozum do głowy. W kodzie Android Auto 16.3 znaleziono konkretne odniesienia do głębokiej integracji z systemami auta. Chodzi o sterowanie klimatyzacją oraz radio FM obsługiwane bezpośrednio z poziomu aplikacji. To prawdziwy game changer.

Wyobraźcie sobie, że pasek temperatury pojawia się obok Spotify, a wy nie musicie ani na sekundę opuszczać świata Google. Na ten moment gigant z Mountain View kładzie fundamenty pod te funkcje, więc fizycznie mogą one odpalić u wszystkich za kilka tygodni, ale wersja 16.3 jest niezbędnym krokiem, by to się stało.

Jak zainstalować Android Auto 16.3?

Tutaj pojawia się klasyczny problem z Google. Teoretycznie aktualizacja powinna sama wskoczyć na wasze smartfony przez Google Play, jeśli macie włączone automatyczne aktualizacje. W praktyce jednak proces ten bywa rozciągnięty w czasie i może potrwać nawet kilka tygodni.

Jeśli jednak należycie do osób niecierpliwych (tak jak ja) i chcecie mieć najnowszą wersję "na już", zawsze pozostaje ścieżka na skróty. Możecie pobrać plik APK z zaufanego źródła i zainstalować go ręcznie.

Pamiętajcie tylko, że przy pierwszej takiej operacji telefon zapyta Was o specjalne uprawnienia do instalacji aplikacji z nieznanych źródeł. Czy warto? Jeśli borykaliście się z jakimiś błędami w poprzedniej wersji, to aktualizacja systemu 16.3 może przynieść upragniony spokój i stabilność.

Dla wielu kierowców Android Auto to jedyny słuszny interfejs w samochodzie. Integracja radia FM i nawiewów sprawi, że fabryczne systemy info-rozrywki, które często działają, jakby miały procesor z kalkulatora, staną się całkowicie zbędne. Google ewidentnie dąży do tego, by całkowicie przejąć kontrolę nad naszym doświadczeniem za kółkiem.