Fot. Pexels

Płatności w euro czy dolarach stały się codziennością. Coraz więcej osób kupuje w zagranicznych sklepach internetowych, opłaca subskrypcje w obcych walutach albo realizuje przelewy walutowe. W takiej sytuacji znaczenie ma nie tylko sama płatność, ale też moment i sposób jej rozliczenia. Tradycyjna karta automatycznie przewalutowuje transakcję, natomiast karta wielowalutowa pozwala zapłacić bezpośrednio z salda w danej walucie. Dlaczego to rozwiązanie zyskuje na popularności?

Czym różnią się karty wielowalutowe od tradycyjnych kart?

Tradycyjna karta przypisana jest do rachunku prowadzonego w jednej walucie, najczęściej w złotych. Gdy płacisz nią za granicą, transakcja jest przeliczana według kursu organizacji płatniczej oraz zasad instytucji wydającej kartę. Użytkownik nie ma bezpośredniego wpływu na moment przewalutowania.

Karty wielowalutowe działają inaczej. Są powiązane z kontem wielowalutowym, na którym można przechowywać środki w wielu walutach jednocześnie. System rozpoznaje walutę transakcji i rozlicza ją z odpowiedniego salda. Dzięki temu płatność w euro, dolarach czy funtach może zostać rozliczona bez dodatkowego przewalutowania po stronie rachunku w złotówkach.

Obecnie coraz więcej użytkowników oczekuje takiej elastyczności, szczególnie w kontekście rosnącej mobilności i pracy zdalnej.

Płatności zagraniczne stają się codziennością

Narodowy Bank Polski w raportach o obrocie bezgotówkowym wskazuje, że liczba płatności kartą realizowanych poza Polską rośnie systematycznie od kilku lat. W 2025 roku Polacy wykonali o kilkanaście procent więcej płatności za granicą niż przed pandemią. Wzrost obejmuje zarówno transakcje w zagranicznych punktach stacjonarnych, jak i zakupy internetowe rozliczane w walutach obcych.

Dane NBP pokazują również, że zwiększa się udział płatności internetowych w euro i dolarach, co jest bezpośrednio związane z rozwojem handlu transgranicznego i zakupów w międzynarodowych e-sklepach.

Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego w analizach rynku płatniczego wskazuje na rosnące znaczenie usług umożliwiających obsługę wielu walut w jednym środowisku cyfrowym. To potwierdza, że potrzeba płatności w różnych walutach nie dotyczy już wyłącznie podróży, ale stała się elementem codziennych finansów.

Karty wielowalutowe a przelew zagraniczny

W przypadku tradycyjnych rozwiązań przelew zagraniczny walutowy realizowany jest w określonej walucie i rozliczany w ramach systemów takich jak SEPA lub SWIFT. Czas realizacji zależy od kraju, waluty oraz liczby instytucji pośredniczących.

Konto wielowalutowe połączone z kartą umożliwia przechowywanie środków w różnych walutach bez konieczności otwierania osobnych rachunków dla każdej z nich. Przy regularnych rozliczeniach międzynarodowych pozwala to uprościć zarządzanie finansami.

Coraz częściej użytkownicy łączą kartę wielowalutową z możliwością wymiany walut w aplikacji finansowej. Pozwala to zdecydować, kiedy dokonać przewalutowania, zamiast pozostawiać ten moment automatycznemu rozliczeniu w chwili płatności.

Kurs walut ma znaczenie

W lutym 2026 roku średni kurs euro według tabeli A NBP oscyluje w przedziale 4,40–4,55 zł, a kurs dolara amerykańskiego w granicach 4,10–4,30 zł. Wahania rzędu 20–30 groszy mogą przy większych transakcjach oznaczać zauważalną różnicę w końcowej kwocie.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Dla osób regularnie płacących w walutach obcych możliwość wcześniejszego przygotowania środków w danej walucie oznacza większą przewidywalność wydatków. W przypadku kart wielowalutowych transakcja w euro rozliczana jest bezpośrednio z salda w euro, a nie poprzez automatyczne przeliczenie z PLN.

Karta wielowalutowa ZEN.COM w praktyce

Szukasz karty wielowalutowej, które spełni Twoja oczekiwania? Przyjrzyj się ofercie ZEN.COM, który oferuje konto wielowalutowe obsługujące 35 walut. Jedna karta może być wykorzystywana do płatności w kraju i za granicą, a system dopasowuje walutę transakcji do dostępnego salda.

W kontekście rosnącej liczby zagranicznych podróży oraz zakupów internetowych oznacza to uproszczenie codziennych rozliczeń. Użytkownik może przechowywać środki w euro, dolarach czy innych walutach i korzystać z nich bez konieczności zakładania oddzielnych rachunków.

ZEN.COM integruje także funkcję wymiany walut w aplikacji. Pozwala to zarządzać środkami w jednym miejscu i reagować na zmiany kursów. W praktyce oznacza to, że karta wielowalutowa staje się elementem szerszego ekosystemu finansowego, a nie wyłącznie narzędziem do płatności.

Dlaczego użytkownicy odchodzą od tradycyjnych kart?

Zmiana nie wynika z jednego czynnika. Wpływ mają:

rosnąca liczba podróży zagranicznych, rozwój handlu internetowego w walutach obcych, większa świadomość kosztów przewalutowań, potrzeba kontroli nad momentem wymiany waluty, mobilność zawodowa i praca międzynarodowa.

Raporty branżowe z 2025 roku pokazują, że użytkownicy oczekują przejrzystości i elastyczności. Karta przypisana do jednego rachunku w złotych nie zawsze odpowiada na te potrzeby.

Czy tradycyjne karty znikną?

Nie. Nadal pozostają podstawowym narzędziem płatniczym dla wielu osób. Jednak w środowisku, w którym transakcje międzynarodowe są codziennością, karty wielowalutowe oferują większą funkcjonalność.

Coraz więcej użytkowników nie rezygnuje całkowicie z tradycyjnych kart, lecz rozszerza swoje możliwości o rozwiązania wielowalutowe. To raczej ewolucja niż rewolucja.

Źródła

Narodowy Bank Polski. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2025 r.

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2025/07/2025-Q1-informacja-o-kartach-platniczych.pdf

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego — 2025 r.

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2025/11/Ocena-I-polrocze_2025.pdf

Komisja Nadzoru Finansowego. Rynek usług płatniczych