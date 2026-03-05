Południowy Tyrol, region położony w północnej części Włoch, to bez wątpienia wyjątkowe miejsce na mapie Europy. To idealne miejsce dla tych, którzy cenią aktywny wypoczynek i bliski kontakt z naturą. Fot. IDM Südtirol - Alto Adige Alex Filz

Południowy Tyrol, region położony w północnej części Włoch, to bez wątpienia wyjątkowe miejsce na mapie Europy. Dawniej należał do Austrii, dziś funkcjonuje jako autonomiczny włoski region, w którym od lat przenikają się dwie kultury. Wpływy alpejskie i śródziemnomorskie harmonijnie łączą się tu w kuchni, designie czy języku, i tworzą jedyną w swoim rodzaju harmonijną całość.

To idealne miejsce dla tych, którzy cenią aktywny wypoczynek i bliski kontakt z naturą. W Południowym Tyrolu nie da się nudzić: zaskakuje atrakcjami na każdym kroku i zachwyca zarówno młodszych, jak i starszych. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!

Południowy Tyrol to jeden z najciekawszych regionów narciarskich w Alpach, w którym doskonałe warunki do jazdy są przez cały sezon zimowy. Odnajdą się tutaj i początkujący, i bardziej zaawansowani narciarze, gdyż czekają na nich nowoczesne wyciągi pozwalające dotrzeć na dobrze przygotowane trasy o różnym stopniu trudności, ale także niezawodna infrastruktura pozanarciarska.

Dodatkowy atut stanowią malownicze górskie miasteczka, wysoki standard noclegów, wyśmienita kuchnia oraz bogata oferta zabiegów wellness. W Południowym Tyrolu są świetne warunki do uprawiania alternatywnych sportów zimowych, a także miejsca noclegowe zapewniające wysoki standard wypoczynku.

Alta Badia: klasyka Dolomitów w najlepszym wydaniu

Alta Badia to jeden z najbardziej znanych ośrodków w Dolomitach, z którego rozchodzi się 130 km świetnie przygotowanych tras o zróżnicowanym poziomie trudności. Położony jest pośród najpiękniejszych panoram we Włoszech i przynależy do sieci Dolomiti Superski. Ośrodek słynie ze stoku Gran Risa, który jest jednym z najbardziej stromych i najlepiej przygotowanych pod kątem technicznym. To kultowe miejsce zawodów Pucharu Świata przyciąga najlepszych narciarzy świata.

Niezwykle ważny element tutejszego stylu to kuchnia, a specjalne wydarzenia pod szyldem A Taste for Skiing sprawiają, że w górskich schroniskach można spróbować dań przygotowanych przez nagradzanych szefów kuchni z całych Włoch. W ramach aktywności après-ski warto odwiedzić klimatyczny Club Moritzino, w którym przez cały dzień trwa zabawa w rytmie najlepszej klubowej muzyki, a widok na przepiękne, niezapomniane krajobrazy zapiera dech w piersiach.

Jednak Alta Badia to nie tylko narty i regionalne specjały. Znajdują się tu aż 74 km szlaków pieszych, 30 km tras biegowych oraz 2 trasy saneczkowe, dzięki czemu świetnie odnajdą się tu także ci, którzy wolą inne formy zimowej aktywności. Zwieńczeniem pieszych wędrówek, przemierzania tras na biegówkach czy saneczkach będzie odpoczynek w klimatycznych górskich schroniskach i kosztowanie regionalnych specjałów.

Seiser Alm/Alpe di Susi: największa górska łąka zamieniona w zimowy raj

Seiser Alm/Alpe di Susi zachwyca swoją skalą: to największa wysokogórska hala w Europie, która zimą staje się idealnym miejscem dla rodzin, osób początkujących i wszystkich szukających spokojnych i panoramicznych tras narciarskich.

Dzięki połączeniu z leżącym po drugiej stronie doliny ośrodkiem Val Gardena/Gröden powstaje największy ośrodek narciarski Południowego Tyrolu, z ponad 180 km tras. W ramach dodatkowych aktywności można przemierzać 50 km pobliskich szlaków pieszych, 80 km tras do narciarstwa biegowego i korzystać z kilku torów saneczkowych, a w okolicznych 50 górskich schroniskach odpoczywać i poznawać regionalne smaki.

Co roku Seiser Alm/Alpe di Susi zamienia się również w muzyczną scenę podczas festiwalu Swing on Snow. Od 20 lat odwiedzający mogą poczuć ten wyjątkowy klimat, jaki tworzy nastrojowa muzyka rozbrzmiewająca w górskich chatach pośród alpejskich szczytów. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 12-21.03.2026 r.

Eggental/Val d’Ega: w otoczeniu natury

Natomiast Eggental/Val d‘Ega to idealna dolina dla tych, którzy szukają ucieczki w naturę, a jednocześnie cenią różnorodność. Dzięki Dolomiti Superskipass odwiedzający mogą korzystać z infrastruktury trzech ośrodków narciarskich: Latemar Dolomites (tu znajdą długie, malownicze trasy i snowparki), Carezza Dolomites (ośrodek wyróżniający się słonecznymi, rodzinnymi stokami ze słynnym widokiem na Rosengarten) oraz Jochgrimm/Passo Oclini (kameralne, idealne dla początkujących miejsce).

Oprócz nart w Południowym Tyrolu można zaplanować zimowe wędrówki, spróbować swoich sił w narciarstwie biegowym po różnorodnych trasach (np. darmowej w Welschnofen/Nova Levante) oraz pozjeżdżać po trasach saneczkowych.

Eggental/Val d’Ega to miejsce, w którym spokojny, wysokogórski klimat dopełnia dobrze rozwinięta infrastruktura i świetne punkty gastronomiczne. Warto odwiedzić zwłaszcza słynną, utrzymaną w prostym nowoczesnym stylu, chatę Oberholz położoną na wysokości 2096 m n.p.m.

Kronplatz/Plan de Corones: zimowe aktywności w towarzystwie alpejskiej kultury

Kronplatz/Plan de Corones to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych ośrodków w Południowym Tyrolu. Narciarze znajdą tutaj ponad 120 km tras, wyciągi z nowoczesnymi gondolami, a także snowparki, liczne szlaki dla początkujących czy do freeride’u. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać czas na stoku – dogodna komunikacja i szerokie trasy pozwalają szybko i wygodnie przemieszczać się po całym ośrodku.

Ale w Kronplatz/Plan de Corones coś dla siebie znajdą też koneserzy sztuki: na szczycie mieszczą się bowiem dwa znakomite muzea – Lumen (o fotografii górskiej) oraz MMM Corones stworzone przez światowej sławy alpinistę, Reinholda Messnera. Natomiast szukający adrenaliny z pewnością powinni zainteresować się również zimowym lotem paralotnią.

W zimie organizowane są tu wyjątkowe wydarzenia, takie jak np. Speck & Wine Emotion, podczas którego będzie można skosztować południowotyrolskiego specku z lokalnymi winami, czy polski tydzień Ski Beats pod koniec marca z koncertami na stoku, m.in. z gwiazdą wydarzenia Natalią Szroeder.

Schnalstal/Val Senales: jazda po lodowcu aż do samej wiosny

Schnalstal/Val Senales to prawdziwy raj dla tych, którzy kochają długie sezony narciarskie bez żadnych niespodzianek. Tutejszy lodowiec sprawia, że jazda jest możliwa nawet do późnej wiosny. Ośrodek jest idealny dla osób szukających szerokich, niezatłoczonych tras i bardziej surowego, alpejskiego klimatu.

Poza nartami odwiedzający od września aż do lata mogą spróbować biegów narciarskich na lodowcu, wybrać się na wędrówkę po lodowcu z przewodnikiem czy wejść do naturalnej jaskini lodowej. To właśnie w okolicy odnaleziono słynną mumię Ötziego, warto więc odwiedzić Archeopark i podążyć śladem jego odkrycia podczas specjalnych wypraw na nartach. To jedno z najbardziej prawdziwych, surowych i malowniczych miejsc zimowych w Południowym Tyrolu.

Ahrntal/Valle Aurina: ukryta dolina pełna zimowych atrakcji

Ahrntal/Valle Aurina to dolina pełna charakteru – mniej znana, a przez to idealna dla osób szukających bardziej kameralnej atmosfery. Dwa ośrodki, Speikboden i Klausberg, są znane z doskonałych szkół narciarskich, co czyni je świetnym wyborem dla rodzin.

Region oferuje też liczne aktywności: biegi narciarskie w otoczeniu pięknych krajobrazów, aż pięć torów saneczkowych, nocną jazdę na nartach oraz alpejski rollercoaster "Klausberg Flitzer", działający nawet przy dużej ilości śniegu. To miejsce łączy tradycyjny górski klimat z odrobiną adrenaliny oraz bardzo rozwiniętą sceną après‑ski – z barami takimi jak Hexenkessel czy Skihaus.

Sterzing-Ratschings-Gossensass/Vipiteno-Racines-Colle Isarco: trzy ośrodki i ogromna moc wrażeń

Ten rejon obejmuje trzy mniejsze, przyjazne rodzinom z dziećmi ośrodki: Ladurns, Rosskopf/Monte Cavallo i Ratschings-Jaufen/Racines-Giovo. Są idealne dla rodzin i osób, które lubią kameralne, proste w nawigacji tereny narciarskie. Oferują szerokie trasy, świetne warunki dla początkujących i jedne z najdłuższych torów saneczkowych w okolicy – w tym aż 10,5‑kilometrowy tor Rosskopf (najdłuższy w całych Włoszech!) czy 6,5‑kilometrowy tor w Ladurns. Ratschings-Jaufen również kusi piękną, 5‑kilometrową trasą zjazdową na sankach, dzięki czemu region jest prawdziwym rajem dla miłośników zimowych zabaw poza nartami.

Ortler/Ortles: wysokogórskie narciarstwo dla każdego

Region Ortler/Ortles to propozycja dla osób, które szukają różnorodności i chcą dopasować zimowy wypoczynek do własnych potrzeb. Tworzą go trzy bardzo różne ośrodki narciarskie – od wysokogórskich tras lodowcowych po spokojne, słoneczne stoki dla rodzin.

Sulden/Solda, położone u podnóża masywu Ortler, to klasyczna alpejska miejscowość z długim sezonem narciarskim i pewnymi warunkami śniegowymi. Niedaleki kameralny Watles wyróżnia się słonecznymi, łagodniejszymi stokami i panoramicznymi widokami, dzięki czemu świetnie sprawdza się dla rodzin. Z kolei Trafoi to niewielki, przytulny ośrodek położony w samym sercu Parku Narodowego Stilfserjoch/Stelvio, idealny na spokojny wypoczynek blisko natury.

Poza nartami region oferuje także narciarstwo biegowe w Sulden/Solda na wysokości 1990 m n.p.m. oraz zimowe wędrówki i spacery na rakietach śnieżnych, które pozwalają odkrywać wysokogórskie krajobrazy w wolniejszym tempie.

