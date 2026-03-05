Mbappe zdał prawko. Przesiądzie się do nowego BMW? Fot. Instagram.com / Real Madrid

Są rzeczy, które Kylian Mbappé robi z lekkością boga futbolu: strzela gole z niemożliwych kątów, ośmiesza obrońców sprintem i dźwiga na barkach reprezentację Francji. Ale była jedna, banalna czynność, która przez lata była dla niego barierą nie do przejścia. Chodzi o prawo jazdy. Podczas gdy koledzy z drużyny wjeżdżali do ośrodka Valdebebas za sterami luksusowych maszyn, on skromnie wysiadał z tylnej kanapy, podwożony przez szofera. Ten rozdział właśnie się skończył.

Jak donosi hiszpańska "MARCA", Kylian Mbappé zdał prawo jazdy i zamierza w końcu samodzielnie zmierzyć się z madryckimi korkami. 26-letni napastnik, który jest obecnie najlepszym strzelcem LaLiga i Ligi Mistrzów, przez lata był obiektem żartów w świecie futbolu właśnie z powodu braku uprawnień.

Podczas gdy inni piłkarze kolekcjonowali sportowe supersamochody, on stawiał na wygodę pasażera. Teraz jednak karta się odwróciła. Pozostaje tylko jedno kluczowe pytanie: jaki samochód wybierze Kylian Mbappé na swój debiut w roli kierowcy?

Czym będzie jeździć gwiazda Realu Madryt?

Na początku sezonu, w ramach oficjalnego przydziału aut od sponsora, Mbappé otrzymał model BMW i7 xDrive60. To potężna, elektryczna limuzyna o długości 5,4 metra, która jest wręcz stworzona do bycia wożonym. Jest cicha, niesamowicie komfortowa i luksusowa, ale umówmy się, jako pierwsze auto dla świeżo upieczonego kierowcy, te gabaryty mogą być wyzwaniem.

Spekuluje się jednak, że Francuz może przesiąść się do czegoś nowszego i bardziej zwinnego. Na horyzoncie pojawiło się bowiem BMW iX3 Neue Klasse. To auto, które wzbudza ogromne emocje w szatni "Królewskich". Dlaczego? Bo parametry tego elektryka robią wrażenie nawet na kimś, kto na co dzień obcuje z kosmicznymi technologiami.

Nowe BMW iX3 to prawdziwy przełom w ofercie bawarskiego producenta. Pisaliśmy na jego temat podczas testów w Maladze. Jeśli Kylian zdecyduje się na ten model, dostanie do rąk maszynę, która:

oferuje zasięg do 805 kilometrów na jednym ładowaniu (WLTP), posiada system 800V, który pozwala naładować baterię od 10 do 80 proc. w zaledwie 21 minut, generuje moc 469 KM dzięki dwóm silnikom elektrycznym, rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie poniżej 5 sekund.

Real Madryt i BMW

Warto przypomnieć, że obecność aut tej marki w garażach piłkarzy to nie przypadek. BMW zastąpiło Audi jako oficjalny partner motoryzacyjny Realu Madryt przed sezonem 2022/23. Niemiecki gigant zakończył 19-letnią współpracę z "Królewskimi", by skupić się na Bayernie Monachium, a BMW weszło do gry z nową wizją.

Dzisiaj marka z Monachium jest dla Realu "partnerem w zakresie zrównoważonej mobilności". Oznacza to, że cała flota, od pierwszej drużyny mężczyzn i kobiet, przez koszykarzy, aż po sztab trenerski, porusza się wyłącznie samochodami elektrycznymi BMW.

