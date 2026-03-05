Infotainment Volvo
Znasz to uczucie, kiedy kupujesz smartfona, a po dwóch latach producent o nim zapomina? W świecie motoryzacji bywa jeszcze gorzej, bo wyjeżdżasz z salonu i twój system multimedialny starzeje się szybciej niż opony. Ale nie w Volvo. Szwedzi właśnie odpalili największą w swojej historii aktualizację OTA (Over-The-Air), która wywraca do góry nogami to, co widzisz na ekranie swojego auta. I co najlepsze: dostaniesz to za darmo, nawet jeśli twój wóz ma już kilka lat.

To nie jest zwykła poprawka błędów. Volvo udostępnia nowy interfejs Volvo Car UX, który zadebiutował w topowym, elektrycznym modelu EX90. Aktualizacja trafi do 2,5 miliona samochodów w 85 krajach. Jeśli masz Volvo z systemem Google (czyli modele produkowane nawet od 2020 roku, jak np. popularne XC40), przygotuj się na małą rewolucję na środkowym ekranie.

Główny cel? Ma być szybciej i prościej. Koniec z nerwowym przekopywaniem się przez menu, gdy chcesz zmienić stację radiową, mając włączoną nawigację. Teraz najważniejsze funkcje są zawsze pod ręką. Google Maps i multimedia współistnieją na jednym ekranie, co drastycznie zmniejsza liczbę kliknięć. W skrócie: mniej patrzenia w tablet, więcej patrzenia na drogę.

Hybrydy plug-in odetchną

Jeśli jeździsz hybrydą typu plug-in (PHEV) od Volvo, ta aktualizacja szczególnie cię ucieszy. Szwedzi w końcu zrozumieli, że szukanie trybów jazdy w czeluściach ustawień to absurd. Teraz skrót do trybu Pure (jazda wyłącznie na prądzie) wylądował bezpośrednio na ekranie głównym. Jedno kliknięcie i jedziesz bezemisyjnie.

To mały krok dla programisty, ale wielki skok dla kogoś, kto chce realnie oszczędzać paliwo w miejskim korku. Do tego dochodzi inteligentny pasek kontekstowy, który dopasowuje się do sytuacji. Parkujesz? System sam podsunie ci widok z kamer zewnętrznych. To są te detale, które sprawiają, że auto przestaje cię irytować.

Sztuczna inteligencja Gemini i zakupy z fotela

Volvo nie zatrzymuje się na zmianie wyglądu ikonek. Ta aktualizacja to fundament pod coś większego. Już wiosną systemy Volvo zostaną zintegrowane z Google Gemini, czyli nową generacją asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Rozmowa z samochodem ma w końcu przypominać dialog, a nie wydawanie komend robotowi.

Ale to nie wszystko. Szwedzi wprowadzają model subskrypcyjny i zakupy cyfrowe. Jeśli kupiłeś auto bez systemu Pilot Assist, a teraz uznałeś, że jednak by się przydał, to będziesz mógł go po prostu dokupić i pobrać jak aplikację na telefon. Bez wizyty w serwisie, bez rozbierania deski rozdzielczej.

Ta aktualizacja pokazuje, w którą stronę idzie branża. Auto przestaje być zamkniętym produktem w dniu zakupu. Volvo XC40, które wyjechało z salonu w 2020 roku, po tej aktualizacji będzie oferować niemal to samo doświadczenie cyfrowe, co flagowe EX90 za pół miliona złotych. To świetna wiadomość dla rynku wtórnego i dla nas, użytkowników.