Czy Polska powinna sięgnąć po rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego, by finansować wydatki na obronność? Czy unijny program SAFE rzeczywiście jest dla nas korzystny? I czy wojna na Bliskim Wschodzie może uderzyć w portfele Polaków poprzez droższe paliwa i gaz? O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Rozmowy naTemat” mówi ekonomista Marek Zuber.
W Polsce trwa gorąca dyskusja o miliardach na obronność. Pojawiają się pomysły sięgnięcia po rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego, a w tle jest także europejski program SAFE. Kłócą się dwa obozy, prezydenta i premiera, zamiast mówić w tej sprawie jednym głosem.
Jednak cz rzeczywiście można w ten sposób zdobyć ogromne pieniądze dla armii bez ryzyka dla gospodarki? W najnowszym odcinku „Rozmowy naTemat” Marek Zuber, ekonomista, analityk i wykładowca Akademii WSB nie owija w bawełnę. A zarazem ostrzega: proste rozwiązania w finansach publicznych najczęściej okazują się tylko polityczną iluzją.
Złoto NBP. „Nie można użyć pieniędzy, których nie ma”
Za sprawą wspólnego wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego z prezydentem Karolem Nawrockim rozgorzała dyskusja nad wykorzystaniem rezerw w złocie na sfinansowanie polskiej obronności.
W ostatnich latach Polska znacząco zwiększyła ich poziom – dziś to 550 ton kruszcu o wartości przekraczającej 300 mld zł. Jednak czy można je po prostu zamienić na miliardy dla budżetu?
Zdaniem Marka Zubera sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, niż sugerują polityczne deklaracje.
– Jeżeli rośnie wartość złota w rezerwach, to nie oznacza, że pojawiły się realne pieniądze. To tylko zapis księgowy. Nie można użyć czegoś, czego fizycznie nie ma – tłumaczy ekonomista.
Realne środki pojawiłyby się dopiero wtedy, gdyby złoto zostało sprzedane. Ale taki krok rodzi kolejne poważne konsekwencje.
– Jeżeli zaczniemy traktować rezerwy banku centralnego jako źródło finansowania różnych wydatków państwa, to otwieramy bardzo niebezpieczną drogę – ostrzega Zuber.
I dodaje, że wtedy bardzo szybko mogą pojawić się kolejne pomysły na sięganie po te pieniądze – już nie tylko na obronność.
Marek Zuber przypomina zarazem twarde deklaracje, że rezerwy złota gromadzone są na wypadek dużego kryzysu, ale też mają za zadanie zabezpieczać wartość polskiego złotego.
A obecna wojna USA z Iranem to nie jest takie zdarzenie, które – z polskiego punktu widzenia – jest tak niebezpieczne, by sięgać po rezerwy w złocie. Nie wymaga też tego sytuacja związana z koniecznością zwiększania zasobów na obronność.
– Jednak, jeśli politycy znaleźliby jakiś sposób na to, by sięgnąć po te pieniądze zgodnie z prawem, to czemu nie skorzystać z obu rozwiązań? Jestem orędownikiem skorzystania z programu SAFE, choć nie jest on pozbawiony wad, ale też nie widzę przeszkód, by częściowo sfinansować obronność ze środków zarządzanych przez NBP – zaznacza.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Czy ropa znów zdrożeje?
W rozmowie pojawia się też temat konfliktu na Bliskim Wschodzie i jego wpływu na ceny surowców. Szczególnie istotna jest sytuacja wokół cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie.
Zdaniem Zubera scenariusz gwałtownego skoku cen – choć możliwy – nie jest dziś najbardziej prawdopodobny.
– „Do ropy po 100 dolarów za baryłkę potrzebne byłoby naprawdę dramatyczne wydarzenie – na przykład zniszczenie dużej infrastruktury naftowej w regionie” – ocenia ekonomista.
W jego opinii rynek już częściowo zdyskontował napięcia, a wiele reakcji cenowych ma charakter spekulacyjny.
Stopy procentowe. Dobra decyzja, ale niepewna przyszłość
Pod koniec rozmowy pojawia się także temat decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych.
Zdaniem eksperta była to decyzja uzasadniona – choć kolejne ruchy banku centralnego będą zależeć od sytuacji na świecie.
– Obniżka o 25 punktów bazowych była absolutnie rozsądna. Ale wszystko zależy od tego, czy napięcia na rynkach surowców nie przełożą się na inflację – podkreśla Zuber.
Jeżeli ceny energii i ropy znów zaczną gwałtownie rosnąć, cykl obniżek może zostać szybko zatrzymany.
Pełny odcinek „Rozmowy naTemat” z Markiem Zuberem zobacz na kanale YouTube naTemat.