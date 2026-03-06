Fot. materiały prasowe W.KRUK

Motyw wiśni i borówek w nowej odsłonie bestsellerowej kolekcji W.KRUK Kwiaty Nocy inspirowany jest różnorodnością świata natury, z jej zmieniającym się rytmem i nieoczywistymi formami. W.KRUK – marka zakorzeniona w tradycji, rzemiośle, bliskości natury poprzez biżuterię skłania do refleksji, kieruje uwagę na niepowtarzalność, wolność wyboru oraz ponadczasowe piękno form.

Różnorodność, która inspiruje

Nowa kolekcja biżuterii Kwiaty Nocy z motywem kwiatów wiśni i owoców borówek to opowieść o naturalnej różnorodności – kształtów, barw, etapów rozwoju. Inspiracją stał się świat przyrody, w którym każdy kwiat, każde drzewo i każdy owoc jest inny, a mimo to tworzą harmonijną całość. Różnorodność jest siłą napędową rozwoju – to z połączenia różnych myśli, marzeń, pasji powstają najcenniejsze osiągnięcia. W.KRUK wspiera różnorodność, inspiruje do podejmowania decyzji zawsze w zgodzie ze sobą, odpowiada na indywidualne potrzeby.

Motyw wiśni obecny w kolekcji przypomina równocześnie, że nawet najpiękniejsze kwiaty nie są na zawsze – swoją ulotnością kierują uwagę na akceptację codzienności, docenianie chwili, na bycia tu i teraz. To również zachęta do życia na własnych zasadach i wybierania najlepszej dla siebie drogi. Owoce natomiast potrzebują czasu, aby dojrzeć, osiągnąć pełnię smaku i aromatu – tak jak w życiu, na efekt często trzeba poczekać, ale warto dać sobie czas, zaufać procesowi. Każdy z nas nosi w sobie własną historię, wrażliwość i siłę.

Rytm świata w całej swojej różnorodności jest powtarzalny i stały – cykliczność odradzającego się na nowo natury przynosi harmonię i spokój. Podobnie jak ponadczasowa biżuteria W.KRUK jest gwarancją jakości – pomimo zmieniających się trendów zawsze aktualna, niezależnie od stylu i okazji.

Różnorodność, która zachwyca

Różnorodność kolejnej odsłony bestsellerowej kolekcji Kwiaty Nocy widać w formach, kolorach, dostępnych elementach. Każdy element biżuterii jest jak osobna historia – unikalna, a jednocześnie spójna z całością. Kolekcję tworzą 24 modele z motywem kwiatu wiśni, wykonane ze srebra oraz 18 modeli z owocem borówki, z 14-karatowego żółtego złota.

Biżuteria z wiosennej kolekcji łączy delikatne formy z finezyjnymi detalami, oddając lekkość i organiczność kwiatów wiśni oraz owoców borówek. Ponadczasowe wzory pozwalają tworzyć kompozycje, które będą pasować zarówno na co dzień, jak i na szczególne okazje, odpowiadając na różnorodne potrzeby. To propozycja dla kobiet, które celebrują swoją indywidualność, a jednocześnie są częścią nieustannie zmieniającego się świata.

Kolekcja Kwiaty Nocy jest zaproszeniem do nieustannego odkrywania siebie na nowo, do bycia częścią większej całości bez rezygnacji z własnej unikatowości. Bo każda forma piękna ma znaczenie, a razem tworzy coś więcej niż sumę pojedynczych elementów.

Biżuteria Kwiaty Nocy powstała z poszanowaniem klasycznych technik jubilerskich, jednocześnie otwierając się na nowe rozwiązania, poprzez zastosowanie e-coatingu – dodatkowej warstwy, która pokrywa biżuterię. Rzemiosło i tradycja spotykają się tu ze współczesną formą, tworząc kolekcję, która rozkwita na nowo, nie tracąc swoich korzeni.