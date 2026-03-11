Plus Na Kartę wprowadza GIGApakiet ULTRA
Plus Na Kartę wprowadza GIGApakiet ULTRA Fot. Unsplash

Jeszcze kilka lat temu pilnowanie każdego gigabajta było codziennością. Dziś internet towarzyszy nam właściwie przez cały dzień – w pracy, w podróży, podczas oglądania seriali czy rozmów ze znajomymi. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób szuka rozwiązań, które pozwalają korzystać z sieci bez stresu o kończący się pakiet internetu.

Poranna kawa i szybkie sprawdzenie wiadomości. Podcast w drodze do pracy. Kilka wideorozmów w ciągu dnia, a wieczorem odcinek ulubionego serialu. Do tego social media, mapy, zakupy online czy streaming muzyki. W takiej rzeczywistości gigabajty potrafią znikać szybciej, niż się spodziewamy.

Coraz większą popularnością cieszą się więc oferty, które pozwalają korzystać z internetu bez zastanawiania się nad limitem danych. Jedną z nich jest oferta Plus Na Kartę – GIGApakiet ULTRA, przygotowany z myślą o osobach żyjących w trybie "zawsze online", ale też o tych, którzy chcą po prostu korzystać z sieci bez ciągłego sprawdzania zużycia danych.

Promocja na start

W ramach pakietu można korzystać z nielimitowanego internetu aż do 6 miesięcy. Po tym czasie użytkownicy otrzymują aż 1500 GB co 30 dni przez kolejne pół roku, a niewykorzystane gigabajty nie przepadają, ale przechodzą na następny miesiąc. W praktyce oznacza to swobodę – zarówno dla osób pracujących zdalnie, jak i tych, którzy po prostu dużo oglądają, słuchają i przeglądają w sieci.

Dla nowych klientów przygotowano dodatkową zachętę. Przez pierwsze dwa miesiące GIGApakiet ULTRA dostępny jest za połowę ceny – 25 zł co 30 dni. W pakiecie, oprócz internetu bez limitu, dostępne są również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, dzięki czemu komunikacja i dostęp do sieci są w pełni komfortowe, oraz dostępne w jednej, wygodnej ofercie.

Osoby, które lubią mieć wszystko w jednym miejscu, mogą wybrać także GIGApakiet PRO, dostępny w formie wygodnej subskrypcji za 55 zł co 30 dni. W tym wariancie, oprócz internetu bez limitu i nielimitowanych rozmów, użytkownicy otrzymują również dostęp do platformy Disney+, co dla fanów filmów i seriali będzie dodatkowym atutem.

Telefon na kartę daje więcej swobody

Telefon na kartę wciąż ma jedną ważną przewagę – daje dużą swobodę i kontrolę nad wydatkami. Nie ma tu długoterminowej umowy ani stałych rachunków. Wystarczy kupić i zarejestrować starter, doładować konto, a następnie aktywować pakiet dopasowany do swoich potrzeb.

Takie rozwiązanie szczególnie doceniają osoby, które cenią elastyczność – studenci, freelancerzy, osoby pracujące zdalnie czy po prostu ci, którzy wolą sami decydować, kiedy i ile płacą za telefon. A przy rosnącym znaczeniu internetu w codziennym życiu możliwość korzystania z sieci bez ciągłego liczenia gigabajtów staje się po prostu wygodą, do której bardzo łatwo się przyzwyczaić.

Oferta dostępna jest przy zakupie startera "Internet bez limitu" lub jednego z obecnych starterów Plus Na Kartę i obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku. Więcej informacji znajdziesz tutaj.