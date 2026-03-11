Plus Na Kartę wprowadza GIGApakiet ULTRA Fot. Unsplash

Jeszcze kilka lat temu pilnowanie każdego gigabajta było codziennością. Dziś internet towarzyszy nam właściwie przez cały dzień – w pracy, w podróży, podczas oglądania seriali czy rozmów ze znajomymi. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób szuka rozwiązań, które pozwalają korzystać z sieci bez stresu o kończący się pakiet internetu.

Poranna kawa i szybkie sprawdzenie wiadomości. Podcast w drodze do pracy. Kilka wideorozmów w ciągu dnia, a wieczorem odcinek ulubionego serialu. Do tego social media, mapy, zakupy online czy streaming muzyki. W takiej rzeczywistości gigabajty potrafią znikać szybciej, niż się spodziewamy.

Coraz większą popularnością cieszą się więc oferty, które pozwalają korzystać z internetu bez zastanawiania się nad limitem danych. Jedną z nich jest oferta Plus Na Kartę – GIGApakiet ULTRA, przygotowany z myślą o osobach żyjących w trybie "zawsze online", ale też o tych, którzy chcą po prostu korzystać z sieci bez ciągłego sprawdzania zużycia danych.

Promocja na start

W ramach pakietu można korzystać z nielimitowanego internetu aż do 6 miesięcy. Po tym czasie użytkownicy otrzymują aż 1500 GB co 30 dni przez kolejne pół roku, a niewykorzystane gigabajty nie przepadają, ale przechodzą na następny miesiąc. W praktyce oznacza to swobodę – zarówno dla osób pracujących zdalnie, jak i tych, którzy po prostu dużo oglądają, słuchają i przeglądają w sieci.

Dla nowych klientów przygotowano dodatkową zachętę. Przez pierwsze dwa miesiące GIGApakiet ULTRA dostępny jest za połowę ceny – 25 zł co 30 dni. W pakiecie, oprócz internetu bez limitu, dostępne są również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, dzięki czemu komunikacja i dostęp do sieci są w pełni komfortowe, oraz dostępne w jednej, wygodnej ofercie.

Osoby, które lubią mieć wszystko w jednym miejscu, mogą wybrać także GIGApakiet PRO, dostępny w formie wygodnej subskrypcji za 55 zł co 30 dni. W tym wariancie, oprócz internetu bez limitu i nielimitowanych rozmów, użytkownicy otrzymują również dostęp do platformy Disney+, co dla fanów filmów i seriali będzie dodatkowym atutem.

Telefon na kartę daje więcej swobody

Telefon na kartę wciąż ma jedną ważną przewagę – daje dużą swobodę i kontrolę nad wydatkami. Nie ma tu długoterminowej umowy ani stałych rachunków. Wystarczy kupić i zarejestrować starter, doładować konto, a następnie aktywować pakiet dopasowany do swoich potrzeb.

Takie rozwiązanie szczególnie doceniają osoby, które cenią elastyczność – studenci, freelancerzy, osoby pracujące zdalnie czy po prostu ci, którzy wolą sami decydować, kiedy i ile płacą za telefon. A przy rosnącym znaczeniu internetu w codziennym życiu możliwość korzystania z sieci bez ciągłego liczenia gigabajtów staje się po prostu wygodą, do której bardzo łatwo się przyzwyczaić.