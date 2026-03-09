Fot. Pexels-pixabay

Sprzedaż mieszkania kojarzy się zazwyczaj ze żmudnym procesem: sesja zdjęciowa, miesiące wystawiania ogłoszeń, negocjacje z marudnymi klientami i czekanie na decyzję banku kupującego. Co jednak, gdy czas nas goni, a nieruchomość ma "wadę" prawną, która odstrasza zwykłego Kowalskiego?. W sytuacjach kryzysowych tradycyjne metody zawodzą, a z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania finansowe.

Obecna sytuacja gospodarcza, wahania stóp procentowych i rosnące koszty życia sprawiają, że coraz więcej osób szuka sposobów na to, jak szybko sprzedać mieszkanie. W takich sytuacjach standardowa agencja nieruchomości często rozkłada ręce. Rozwiązaniem może być bezpośrednia transakcja z podmiotem, który posiada kapitał i zaplecze prawne.

Mieszkanie idealne kontra rzeczywistość

Rynek nieruchomości w Polsce jest rozgrzany, ale dotyczy to głównie lokali "czystych" – bez zadłużeń, z uregulowanym stanem prawnym i gotowych do zamieszkania. Schody zaczynają się w momencie, gdy życie pisze mniej optymistyczne scenariusze. Zalicza się do nich:

Nagła potrzeba gotówki lub spirala zadłużenia. Skomplikowany spadek, w którym kłóci się pięciu współwłaścicieli. Mieszkanie z lokatorem, którego nie sposób wyeksmitować.

To sytuacje, w których tradycyjna ścieżka sprzedaży (portal ogłoszeniowy -> pośrednik -> kredyt hipoteczny nabywcy) jest albo niemożliwa, albo trwa tak długo, że generuje u właściciela potężne straty finansowe i stres. Właśnie w takich momentach na rynku pojawia się alternatywa: profesjonalny skup nieruchomości. W przeciwieństwie do prywatnego nabywcy, firma zajmująca się tym zawodowo nie szuka mieszkania dla siebie, by w nim zamieszkać, lecz traktuje zakup jako inwestycję, biorąc na siebie całe ryzyko prawne i formalne.

Czas to pieniądz – dosłownie

Największą barierą przy sprzedaży "trudnej" nieruchomości jest czas. Jeśli masz nóż na gardle z powodu rat kredytu, komornika pukającego do drzwi lub po prostu potrzebujesz gotówki "na wczoraj" na inną inwestycję, czekanie 3-4 miesiące na finalizację transakcji przez pośrednika jest nieakceptowalne.

Dla osób w trudnej sytuacji ratunkiem jest skup nieruchomości za gotówkę. Model działania firm takich jak KupujemyM opiera się na wyeliminowaniu zatorów. Procedura jest uproszczona do minimum:

Zgłoszenie nieruchomości. Wycena (często w 24h). Wizyta u notariusza i przelew gotówki (lub natychmiastowy przelew ekspresowy).

To opcja dla osób, które cenią sobie spokój i szybkość wyżej niż wielomiesięczną walkę o każdy tysiąc złotych na wolnym rynku, który może ostatecznie i tak nie zweryfikować ceny ofertowej.

Gdy prawo staje się przeszkodą: udziały i spadki

Wiele osób doskonale wie, jak skomplikowane potrafią być sprawy spadkowe. Dziedziczenie 1/6 udziału w mieszkaniu po babci, gdzie pozostali spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, to klasyczny pat. Mieszkanie niszczeje, czynsz trzeba płacić, a sprzedać całości nie można bez zgody wszystkich.

W takiej sytuacji sprzedaż udziału w nieruchomości jest w pełni legalnym i często jedynym sposobem na wyjście ze współwłasności bez wieloletnich spraw sądowych o zniesienie współwłasności. Profesjonalny skup mieszkań i udziałów potrafi przeprowadzić taką transakcję, uwalniając sprzedającego od toksycznych relacji rodzinnych i kosztów utrzymania pustostanu. Podobne mechanizmy działają, gdy w grę wchodzi skup domów wymagających kapitalnego remontu czy uregulowania kwestii gruntowych.

Bezpieczeństwo transakcji i "czysta karta"

Wokół szybkiej sprzedaży narosło wiele mitów. Warto jednak pamiętać, że legalnie działająca firma, taka jak KupujemyM, przeprowadza transakcje wyłącznie w oparciu o akty notarialne. To gwarancja bezpieczeństwa dla obu stron. Co więcej, w przypadku nieruchomości zadłużonych, firma często przejmuje na siebie kontakty z wierzycielami (np. spółdzielnią czy komornikiem), spłacając długi bezpośrednio z ceny zakupu. Dla sprzedającego oznacza to "czystą kartę" – pozbycie się problemu, który często spędzał sen z powiek przez lata.

Jak to wygląda w praktyce?

Sprzedaż mieszkania bez pośredników do firmy skupującej uwalnia od wielu uciążliwych obowiązków. Jeśli posiadasz mieszkanie, dom lub działkę, której chcesz się szybko pozbyć – niezależnie od tego, czy powodem jest wyjazd za granicę, długi, czy po prostu chęć szybkiego spiężenia majątku – procedura jest prosta. Nie musisz odświeżać ścian, sprzątać do zdjęć ani ukrywać usterek. Profesjonalny skup wycenia potencjał nieruchomości, a nie kolor zasłon. To podejście merytoryczne i konkretne, pozbawione emocjonalnego bagażu, który często towarzyszy sprzedaży prywatnej.

