Nauka na poziomie akademickim już dawno wyszła poza mury tradycyjnych sal wykładowych. Dziś to przede wszystkim dynamiczna wymiana myśli, czerpanie z międzynarodowych badań i zbieranie doświadczeń, które przygotowują do pracy w globalnym środowisku. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego buduje swoje zaplecze dydaktyczne w oparciu o otwartość i współpracę z najlepszymi branżowymi ekspertami. Jak to wygląda w praktyce?

Więcej niż jedno podejście – siła wielu punktów widzenia

W WSKZ spotykają się dwa wymiary kształcenia: solidne podstawy akademickie oraz praktyczne doświadczenie. Dla studentów i słuchaczy to połączenie jest kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem tej uczelni.

„Na zajęciach stają przed nami znani profesorowie oraz praktycy, którzy omawiają realne case study, nie tylko teorię” – zauważa Magdalena, studentka psychologii w WSKZ.

Takie podejście pozwala zdobyć kompetencje, których nie da się zyskać, ucząc się tylko teorii. Uczy ono krytycznej analizy, odpowiedzialności oraz rozumienia procesów, które rządzą dzisiejszą gospodarką i społeczeństwem.

Nauka, która nie trzyma się sztywnych ram

Zajęcia prowadzone przez stałą kadrę WSKZ uzupełniane są o wykłady mistrzowskie, seminaria specjalistyczne, warsztaty oraz konferencje. Dodatkowo studenci mogą korzystać z nagrań wystąpień międzynarodowych ekspertów, co daje im dostęp do wiedzy i doświadczeń ze światowych ośrodków nauki i biznesu.

Dzięki temu studenci mają okazję poznać różne tradycje akademickie i modele pracy bez zamykania się w jednym schemacie. W rzeczywistości, w której informacje szybko się dezaktualizują, takie elastyczne i nowoczesne podejście do nauczania staje się niezbędnym standardem.

Wiedza prosto od czynnych praktyków

W WSKZ dużą wagę przywiązuje się do współpracy z ekspertami o globalnym doświadczeniu naukowym i zawodowym. Wśród osób, które dzielą się swoją wiedzą ze studentami za pomocą wykładów gościnnych czy materiałów tworzonych przy ich współpracy, znaleźli się m.in.:

Chris Barton – pomysłodawca i pierwszy szef aplikacji Shazam, twórca startupów oraz pionier rozwiązań mobilnych w Dropboxie i Google; dr Anu Bradford – profesor prawa na Columbia Law School i szefowa Europejskiego Centrum Studiów Prawnych, autorka książki „Efekt brukselski”, wydanej przez Oxford University Press; Jeff Hoffmann – globalny przedsiębiorca i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, doradca ONZ oraz Białego Domu, autor bestsellerowych publikacji biznesowych.

Możliwość poznania najnowszych trendów i doświadczeń wprost od zagranicznych ekspertów jest ważnym elementem kształcenia w WSKZ.

Eksperci, którzy zamieniają teorię w działanie

Nad jakością kształcenia w WSKZ czuwa ponad tysiąc specjalistów. To grupa ludzi, którzy potrafią łączyć pracę badawczą z aktywnością zawodową. Wielu z nich na co dzień zarządza dużymi projektami, pracuje w administracji publicznej lub prowadzi własne firmy.