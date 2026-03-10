Autostrada A2 znowu droższa. Fot. Shutterstock

Jeżeli planujecie podróż "Autostradą Wolności" w stronę Poznania lub granicy z Niemcami, lepiej przygotujcie portfele na konkretny drenaż. To już niemal tradycja, że co jakiś czas budzimy się w nowej, droższej rzeczywistości na najpopularniejszej trasie w Polsce. Od 11 marca 2026 roku przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 będzie kosztował jeszcze więcej.

REKLAMA

Zmiany wchodzą w życie dokładnie 11 marca o godzinie 6:00 rano. Spółka Autostrada Wielkopolska poinformowała, że cena za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków między Koninem a Nowym Tomyślem wzrośnie z 37 do 40 złotych.

Co to oznacza w praktyce dla przeciętnego kierowcy samochodu osobowego? Jeśli planujecie pokonać cały ten fragment trasy (150 km), z waszego konta zniknie okrągłe 120 złotych.

To kwota, która jeszcze kilka lat temu wydawała się abstrakcyjna. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich sześciu lat koszt przejazdu A2 się podwoił. To tempo, którego nie powstydziłaby się żadna luksusowa usługa premium, a przecież mówimy o podstawowej infrastrukturze drogowej.

REKLAMA

Nowy taryfikator opłat na A2

Podwyżka dotyczy niemal wszystkich kategorii pojazdów. Oto jak prezentuje się nowy taryfikator opłat na autostradzie A2, który zacznie obowiązywać od najbliższej środy:

Kat. 6 (motocykle): 20 zł (obowiązuje bonifikata 50 proc.), Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach): 40 zł, Kat. 2 (pojazdy o dwóch osiach z kołami bliźniaczymi oraz auta z przyczepami): 69 zł, Kat. 3 (pojazdy o trzech osiach): 105 zł, Kat. 4 (pojazdy o więcej niż trzech osiach i zestawy z przyczepami): 160 zł, Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne): 400 zł.

Wszystkie podane ceny są stawkami za jeden odcinek (50 km). Przejazd całą trasą to oczywiście trzykrotność tej kwoty.

REKLAMA

Dlaczego znowu jest drożej? To nie wina Tuska

Pytanie "dlaczego?" ciśnie się na usta za każdym razem, gdy na bramkach widzimy nowe cyfry. Oficjalny komunikat spółki jest dość standardowy: waloryzacja stawek opłat wynika z rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz konieczności realizowania kolejnych inwestycji.

Trzeba pamiętać o jednym istotnym fakcie, który często umyka w ferworze dyskusji o cenach: ten odcinek A2 nie jest dotowany z budżetu państwa. Całe utrzymanie i rozwój trasy finansowane są wyłącznie z tego, co kierowcy zostawią w okienkach (lub zapłacą aplikacją).

REKLAMA

Co więcej, w każdej z tych opłat zaszyte jest 23 proc. podatku VAT, który trafia bezpośrednio do państwowej kasy. Można więc gorzko zażartować, że każdy przejazd pod Poznań to mała cegiełka dołożona do budżetu centralnego.

Czy warto omijać płatną autostradę A2?

Dla wielu kierowców bariera 120 złotych za 150 km trasy staje się psychologiczną granicą, po przekroczeniu której zaczynają szukać alternatyw. Stara "dwójka", czyli droga krajowa nr 92, zapewne znowu przeżyje oblężenie, choć czas przejazdu wydłuża się tam drastycznie.

: