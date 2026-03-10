Fot. materiały prasowe

Jak działa nowa, naszpikowana czipami generacja LEGO? Każdy może się przekonać na własnej skórze, bo pierwsze zestawy oparte o nową technologię trafiły pod cenowe cięcia z okazji Media Expert Days.

LEGO przeszło największą technologiczną rewolucję od lat. Być może od powstania marki. Nowa generacja klocków została wyposażona w malutkie czipy SMART Play. Dzięki sprytnej elektronice zestawy zapewniają funkcje i dźwięki oraz mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Potrafią więc to, co dawniej działo się wyłącznie w fantazjach miłośników LEGO.

Sercem technologii Smart Play są klocki 2x4 z wbudowanym czipem, akcelerometrem, diodą oraz głośnikiem. Takie klocki reagują na tagi, czyli płytki identyfikacyjne innych klocków z informacją o danym modelu. Przykładowo, klocek 2x4 po sparowaniu z tagiem samochodu zacznie wydobywać warkot silnika. Wbudowane czujniki reagują na ruch i wstrząs, zachowując się unikalnie dla każdego zestawu.

Star Wars SMART Play Śmigacz Luke’a Skywalkera to zestaw LEGO nowej generacji, teraz w promocji za 129 zł.

Katalogowa cena tego zestawu na premierę wynosiła około 239 zł. Aktualnie można go nabyć niemal za połowę początkowej wartości. Najnowszy rabat wynoszący prawie 40 zł sprawia, że Śmigacz Luke’a Skywalkera jest w rekordowo niskiej cenie. W sam raz na początek przygody z technologią LEGO SMART Play.

Co wyjątkowego potrafi ten zestaw? Po przesunięciu złożonej maszyny głośnik wydaje dźwięk silnika. Szybkie ruchy pojazdem powodują wzrost obrotów. Z kolei wstrząs aktywuje dźwięk awarii lewego silnika (dokładnie jak w kultowych Gwiezdnych wojnach) oraz dźwięk alarmu w kokpicie. Towarzyszą temu efekty świetlne.

Śmigacz reaguje na smart figurkę dołączoną do zestawu. Po zamontowaniu Luke’a w siedzisku, maszyna uruchamia się i startuje. Śmigacz reaguje także dźwiękowo na tankowanie z małej stacji dołączonej do zestawu, razem z figurkami droida oraz Javy. Na Śmigacz reagują także figurki z innych zestawów Star Wars, jak złoty 3CP0.

Gwiazdą Media Expert Days jest wielki, 75-calowy TV Samsunga taniej aż o pół tysiąca. Za 3499 zł to świetna okazja.

Korzystne mamy czasy na rynku TV, skoro telewizor taki jak 75-calowy Samsung QE75Q6F 75 QLED można nabyć za 3499 zł. Mówimy o nowoczesnym panelu 4K z systemem Tizen TV, portami HDMI 2.1 dla graczy, kwantową kropką zwiększającą kontrast i naturalność barw oraz wsparciem HDR10+. Wielki, solidny, opłacalny.

Gdzie jest haczyk? Trzeba mieć na uwadze, że maksymalna częstotliwość odświeżania panelu to 60 Hz. Aż nadto do oglądania filmów, wydarzeń sportowych i seriali, ale mały promil najbardziej wymagających graczy konsolowych poczuje się ograniczony płynnością rozgrywki na maksymalnym poziomie 60 klatek na sekundę. Jednak w tej cenie trudno oczekiwać panelu 120 Hz w 75 calach .

Chcecie 65 cali w jeszcze niższej cenie? Popularny TV Hisense jest teraz tańszy prawie o tysiąc złotych.

Aż 800 złotych – tyle wynosi rabat na popularny telewizor Hisense 65E79Q z ekranem o przekątnej 65 cali. Dzięki temu urządzenie kupimy za 2199 zł. To rekordowo niska cena za ten model i szczerze - wątpię, aby w najbliższym czasie było równie tanio. Mamy do czynienia z bardzo dobrą promocją.

Hisense 65E79Q to telewizor 4K z panelem QLED, a więc z kropką kwantową zwiększającą kontrast i nasycenie barw. System VIDAA posiada już wszystkie globalne aplikacje streamingowe, w tym szerokie grono polskich platform VoD. Z kolei gracze konsolowi wykorzystają złącza HDMI 2.1, ale trzeba pamiętać o maksymalnie 60 Hz odświeżania.

Cichutki MacBook Air z topowym układem M4 także jest w rekordowo niskiej cenie. Ponad 150 zł zostaje w kieszeni.

To niesamowite, że laptop o topowej wydajności biurowej może być tak cichy, tak smukły oraz tak lekki. MacBook Air M4 bez problemu poradzi sobie z Photoshopem i Lightroomem, nawet bez aktywnego systemu chłodzenia. Do tego działa kilkanaście godzin na jednym ładowaniu, radzi sobie z nowymi grami wideo oraz świetnie integruje się z ekosystemem Apple.

MacBook Air M4 z nawiązką wystarczy do większości zadań biurowych. Będzie także multimedialnym centrum roz(g)rywki. Dawniej podobnie wydajne Maki kosztowały nieporównywalnie więcej. Teraz laptop takiej klasy możemy nabyć za 4199 zł, co stanowi najniższą cenę tego produktu w ostatnim czasie.

Od siebie polecam konsolę Nintendo Switch 2 w najniższej cenie z ostatnich 30 dni.

Chociaż Nintendo Switch 2 nie miał spektakularnej oferty gier na premierę, teraz to moja ulubiona platforma. Przenośne urządzenie nie tylko regularnie dostaje produkcje na wyłączność od Nintendo, ale także sporo głośnych tytułów zewnętrznych producentów, jak Resident Evil Requiem, Assassin’s Creed Shadows, Street Fighter 6, Yakuza Kiwami 3, Fallout 4 czy Indiana Jones.

Switch 2 nie ma sobie równych zwłaszcza teraz, gdy do Polski zawitała wiosna. Możliwość rozegrania rundki w parku, ogródku kawiarni czy odpoczywając na szlaku rowerowym to dla mnie gigantyczna wartość. PS5 zaczyna się kurzyć. Nie spodziewałem się, że aż tyle czasu będę spędzał z konsolą Nintendo.

