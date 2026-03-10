Fot. materiały prasowe

Novakid, internetowa platforma do nauki języka angielskiego dla dzieci umacnia swoją pozycję m.in. na polskim rynku EdTech. Tylko w ubiegłym roku firma zrealizowała niemal 1,3 miliona lekcji dla polskich uczniów, co wiąże się z ponad 19 proc. wzrostem w odniesieniu do 2024 roku. Kluczowymi innowacjami Novakid w 2025 roku było wdrożenie Pandy, programu AI Tutor, zaprojektowanego, aby pomóc dzieciom w samodzielnej nauce języka angielskiego, z którego obecnie korzysta 60 proc. uczniów platformy. Kolejnym etapem rozwoju będzie premiera NovaPals, pierwszej aplikacji mobilnej opartej na sztucznej inteligencji, która zadebiutuje na targach ASU+GSV w kwietniu 2026 roku w San Diego.

W minionym roku platforma odnotowała w Polsce niemal 26-procentowy wzrost przychodów. Dodatkowo platforma osiągnęła globalny, 49-procentowy wzrost EBITDA, czyli wskaźnika efektywności operacyjnej. Wyniki finansowe potwierdzają skalowalność modelu edukacyjnego opartego na połączeniu kompetencji nauczycieli z technologicznymi możliwościami sztucznej inteligencji.

Polska jako jeden z kluczowych rynków Novakid

Polska stanowi dla Novakid strategiczną lokalizację ze względu na dojrzały rynek, a z obserwacji firmy wynika, że polscy rodzice coraz częściej korzystają z internetowych kursów języka angielskiego jako dodatkowego uzupełnienia edukacji szkolnej. Potwierdza to stosunek liczby lekcji zrealizowanych w Polsce do całościowej liczby zajęć przeprowadzonych przez Novakid - w 2025 roku polscy uczniowie wzięli udział w niemal 1,3 mln lekcji, a suma wszystkich przeprowadzonych globalnie lekcji wyniosła 6,7 miliona, co - w przypadku Polski - stanowi niemal 20-procentowy wskaźnik udziału.

W 2025 r. działalność firmy w Polsce była ukierunkowana na zwiększanie zaangażowania użytkowników i analizę długoterminowych wyników edukacyjnych. Polska zajmuje obecnie drugie miejsce w Europie pod względem intensywności nauki (liczba lekcji przypadająca na ucznia), a zaufanie do metodologii platformy potwierdza fakt, że co szósty rodzic powierzył Novakid edukację więcej niż jednego dziecka.

Model hybrydowy firmy, łączący nauczenie przez certyfikowanych nauczycieli z ćwiczeniami konwersacyjnymi opartymi na sztucznej inteligencji, nadal wyróżnia Novakid na tle konkurencyjnego globalnego rynku technologii edukacyjnych.

Skala obecności Novakid w Polsce znajduje odzwierciedlenie w danych: tempo pozyskiwania nowych użytkowników w 2025 roku powróciło do rekordowych poziomów z okresu pandemii, co potwierdza niesłabnący popyt na edukację cyfrową wysokiej jakości. Polscy klienci wyróżniają się na tle globalnym wyjątkowo wysoką konwersją – niemal 20 proc. osób korzystających z lekcji próbnej decyduje się na zakup subskrypcji, podczas gdy średnia dla branży EdTech wynosi zazwyczaj od 5 do 15 proc.. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wskaźniki retencji: 48 proc. uczniów z 2024 roku kontynuuje naukę w roku bieżącym, a co czwarty rodzic przedłużył płatną subskrypcję już ponad 10 razy.

– Polska pozostaje naszym drugim, największym rynkiem pod względem przychodów oraz jednym z najbardziej dojrzałych i strategicznych obszarów w Europie. Zamiast skupiać się wyłącznie na wzroście wolumenu, postawiliśmy na budowanie zaufania i wspieranie rodzin, które traktują naukę angielskiego jako kluczową, długoterminową inwestycję w przyszłość swoich dzieci. Takie podejście zaowocowało silnym zaangażowaniem rodziców, a fakt, że to właśnie w Polsce mamy trzecią, największą bazę uczniów w kontekście globalnej działalności, potwierdza, że potrafimy sprostać ich wysokim oczekiwaniom – mówi Elżbieta Henschke-Michałowska, dyrektor regionalna w Novakid.

Fot. materiały prasowe

Wdrażanie innowacji opartych na sztucznej inteligencji

Jedną z kluczowych innowacji Novakid w 2025 roku było uruchomienie Pandy – programu AI Tutor, stworzonego z myślą o wspieraniu dzieci w samodzielnej nauce języka angielskiego. Rozwiązanie to stanowi istotny element procesu edukacyjnego, wspierając kompleksowy rozwój kompetencji językowych dzieci uczących się na poziomie A1 i A1+.AI Tutor, po udanej fazie pilotażowej w październiku 2025 roku, stał się od lutego 2026 roku pełnowymiarowym elementem ekosystemu platformy. Innowacja opiera się na zaawansowanej technologii rozpoznawania mowy oraz algorytmach, które umożliwiają dzieciom prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym z asystentem o imieniu Pandy.

System oferuje natychmiastową analizę wymowy, personalizację trudności zadań oraz dostępność w modelu 24/7, co bezpośrednio przekłada się na wysoką retencję użytkowników – w fazie testowej aż 60% uprawnionych uczniów regularnie korzystało z narzędzia. Sukces komercyjny projektu stał się fundamentem do dywersyfikacji usług firmy: od marca rozwiązanie to zostanie zintegrowane z nowymi pakietami członkowskimi na wszystkich rynkach, natomiast w kwietniu, podczas EdTech Summit w San Diego, zaplanowano oficjalną premierę NovaPals – nowej, natywnej aplikacji AI skierowanej do szerszej grupy wiekowej, w tym nastolatków oraz młodych dorosłych.

Rozwiązanie to odpowiada na potrzeby użytkowników z rynków takich jak Polska, gdzie rodzice stawiają na budowanie pewności siebie wśród dzieci, ich swobodę komunikacji i praktyczne zastosowanie języka w coraz bardziej międzynarodowym otoczeniu.

– AI Tutor stanowi duży krok naprzód w naszej misji, aby pomóc każdemu dziecku odkryć swój własny głos w świecie. Łącząc niezastąpioną empatię naszych nauczycieli ze skalowalnością sztucznej inteligencji, tworzymy kompleksowy ekosystem edukacyjny, który wzmocni pozycję następnego pokolenia – mówi Elena Campanella, Product and Teacher Director z Novakid.

Przygotowania do kolejnego etapu: NovaPals

W oparciu o sukces AI Tutor Novakid przygotowuje premierę NovaPals – pierwszej mobilnej aplikacji opartej na sztucznej inteligencji, dedykowanej dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym, którzy dopiero rozpoczynają naukę języka lub potrzebują dodatkowych lekcji skupionych na wymowie i rozmowach. Produkt zostanie zaprezentowany podczas targów ASU+GSV w kwietniu 2026 roku.

NovaPals to kieszonkowy przewodnik do codziennej nauki języka angielskiego, który oferuje całodobowy dostęp do korepetytora AI, spersonalizowane rozmowy oparte o standardy CEFR, międzynarodowego, 6-stopniowego systemu oceny biegłości językowej A1-C2, krótkie, elastyczne sesje ćwiczeniowe (5–30 minut) oraz bezpieczne środowisko bez presji, które sprzyja budowaniu pewności siebie w mówieniu.

Na rynkach takich jak Polska, na których kontakt z językiem angielskim poprzez Internet i social media staje się coraz powszechniejszy, NovaPals ma na celu wspieranie spójnego, codziennego używania języka poza tradycyjnymi lekcjami.

– Nasza strategia na rok 2026 koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości edukacji językowej, która będzie bardziej dostępna, elastyczna i dostosowana do potrzeb współczesnych rodzin. Łączymy nauczanie na żywo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz międzynarodową naukę w grupach w ramach projektu Novakid World Kids Academy, w którym od momentu wprowadzenia na rynek w trzecim kwartale 2024 roku wzięło udział ponad 470 000 uczniów w ponad 97 000 lekcjach grupowych. Dążymy do zapewnienia doświadczenia edukacyjnego tradycyjnie kojarzonego ze szkołami międzynarodowymi, ale w bardziej przystępnej cenowo i elastyczniejszej formie online – mówi Max Azarov, dyrektor generalny Novakid.