Fot. materiały prasowe

Poranek ma w sobie szczególną moc – to od niego często zależy rytm całego dnia. Zafunduj sobie dobry dzień z BreakfastWeek! Właśnie trwa wiosenna edycja, która aż do 22 kwietnia zaprasza do topowych śniadaniowni w całej Polsce. Specjalnie przygotowane propozycje w festiwalowych cenach sprawiają, że to idealna okazja do odkrywania nowych miejsc, powrotów do tych sprawdzonych i celebrowania wspólnych chwil przy stole. Rezerwuj dzień dobry na BreakfastWeek.pl i zasil się energią, którą daje królewskie śniadanie w dobrym towarzystwie!

REKLAMA

Zabierz Bliskich i cieszcie się wyjątkowymi smakami przygotowanymi specjalnie na BreakfastWeek. Za 35 zł + opłata rezerwacyjna 6zł/Gość spróbujesz popisowego śniadania z kawą na roślinnym napoju Alpro. Gdzie zjeść najważniejszy posiłek dnia, który syci, cieszy oczy i dodaje energii? Sprawdź nasze rekomendacje i znajdź swoje nowe ulubione miejsce na śniadanie!

Kraków - PORA by Kropka.

Jeśli marzy Ci się poranek w Krakowie, który smakuje czymś więcej niż tylko dobrą kawą, PORA by Kropka. przy ul. Józefa Dietla 31 to adres, który warto zapisać na swojej śniadaniowej mapie miasta. Tu pierwszy posiłek dnia zamienia się w małą celebrację – autorskie kompozycje, sezonowe składniki i dopracowane detale tworzą spójną, wyjątkową całość. Kuchnia inspirowana smakami Azji, tworzona pod okiem Chefa Szymona Sieranta, zaskakuje odważnymi, a jednocześnie doskonale wyważonymi połączeniami. Podczas BreakfastWeek można spróbować ich popisowych propozycji: sycącego Breakfast Sausage Burgera z wieprzowym patty, pancake’em ziemniaczanym z sezamem, american cheese, relishem i puszystym omletem lub wegetariańskiej kompozycji Pumpkin Spice z pieczoną dynią, aksamitnym sosem dyniowym, lanymi kluskami, crispy chilli i aromatycznym shiso. Tak można zaczynać dzień!

REKLAMA

Poznań - Mówish Mash

Przy ulicy Zwierzynieckiej 41 mieści się Mówish Mash – miejsce z tradycją sięgającą 1990 roku, w którym rzemiosło łączy się z bezkompromisową jakością. To przestrzeń tworzona z miłości do kraftowych wypieków, kawy i dopracowanych śniadań, gdzie liczą się dobre składniki i smak, który zostaje w pamięci na długo. Swobodna atmosfera sprawia, że można tu wpaść zarówno na szybkie espresso, jak i na spokojny, leniwy poranek. Podczas BreakfastWeek Mówish Mash zaprasza na popisowe kompozycje z autorską brioszką w roli głównej. W menu A z chrupiącym kalafiorem w panko, marchewką w sosie sweet chili i domową srirachą mayo. W menu B zaś za słodko – w postaci tostów francuskich z waniliowym kremem pâtissière, konfiturą wiśniową i chrupiącą kruszonką. Pycha!

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Szczecin - Latin Brunch

Przenosimy się do serca Szczecina, a dokładniej do Latin Brunch, które wnosi latynosko-amerykański klimat prosto na poranne stoły miasta. Tutaj śniadania to prawdziwa podróż smaków – pełna aromatów, świeżych składników i tropikalnych akcentów. W Menu A czeka proteinowa ciabatta z kurczakiem – na bazie ciabatty z dodatkiem nasion i serka cottage, podana z hummusem z zielonego groszku według sekretnej receptury Chefa, soczystym szarpanym kurczakiem w kremie pomidorowo-cebulowym, świeżą sałatą, dojrzałymi pomidorami, startym serem i domowym winegretem miodowym, który nadaje daniu wyrazistej świeżości. Menu alternatywne to coś dla miłośników deserów - croissant brûlée z marakują, z kremem pâtissière subtelnie aromatyzowanym wanilią, świeżymi owocami i delikatną karmelizowaną warstwą brûlée, która łączy chrupkość z aksamitną konsystencją. Obłęd!

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Śląsk (Katowice) - The Hot Donut

Nic tak nie zaspokaja apetytu na grzeszne śniadanie, jak słodko-słone propozycje w The Hot Donut przy ul. 3 Maja 11 w Katowicach. Menu A to wytrawne pączki: wersja z jajkiem i bekonem, z mozzarellą fior di latte, rukolą i szczypiorkiem; pączek vege z karczochami, marynowaną papryką, oliwkami i kremem z karczochów; a także pączek z kurczakiem, rukolą, pomidorem, cebulą, papryką, czosnkiem i mozzarellą fior di latte – każdy podany z aromatycznym sosem alioli lub spicy majo. Menu B to słodka rozpusta: pączkek z mascarpone i truskawkami, pistacjowy z kremem i orzeszkami, Kinder Country z białą czekoladą i chrupkami, a także różany z marmoladą i lukrem. Który zestaw wybierasz?

Trójmiasto - Dust Kitchen

Uroczo położona przy ul. Niterów 3 w Gdańsku, Dust Kitchen to nowy kulinarny projekt twórców Łąka Baru, który zachwyca nowoczesnym stylem i autorskimi, wegetariańskimi daniami inspirowanymi kuchniami świata. Wśród festiwalowych propozycji znajdziesz tu zielone Croque Madame – wegetariański klasyk na zakwasowym chlebie z zielonym sosem miso moreny, cheddarem, słodką musztardą, szpinakiem, grzybami i jajkiem, a także Champorabo - wegańską, kremową owsiankę z ryżu kleistego gotowaną na mleku kokosowym, podawaną z orzechami, plantanem i kokosem. Świeże składniki i wyraziste smaki czynią poranki w Dust Kitchen wyjątkowymi. Gwarantujemy, że będziesz tu wracać!

REKLAMA

Warszawa - Lobby Bar

Lobby Bar w Presidential Hotel przy Alejach Jerozolimskich 65/79 zaprasza na poranki pełne elegancji i wyrafinowanych smaków. To idealne miejsce zarówno na nieśpieszne śniadanie, jak i spotkanie biznesowe – stylowe wnętrza i dopracowane detale tworzą tu wyjątkową atmosferę. Podczas BreakfastWeek czekają dwie popisowe propozycje. Menu A to bułeczka bao z konfitowaną kaczką, sosem orientalnym i marynowaną kapustą oraz parfait jogurtowe z mango, marakują i chrupiącą granolą. Menu B to crostini z krewetkami, czosnkiem, jajkiem w koszulce, sosem holenderskim i awokado, a także pleśniak z czarną porzeczką podany z sosem waniliowym. Kulinarne niebo!

REKLAMA

Wrocław - Millet

Millet przy ul. Bartłomieja Strachowskiego 24 to miejsce, w którym poranki smakują wybitnie! Serwowane tu śniadania dopracowane są w każdym calu. Za kulinarnymi sterami stoi Chef Andrzej Muszyński, który z pasją łączy klasykę z nowoczesnymi trendami. Jego doświadczenie i wyczucie smaku sprawiają, że każde danie to małe dzieło sztuki. W festiwalowej karcie każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy klasycznych smaków mogą wybrać puszyste pankejki z jajkiem w koszulce, chrupiącym boczkiem, syropem klonowym i mieszanką sałat. Słodką propozycją w menu jest chałka w jajku z czekoladą, bananem, owocami sezonowymi, lodami waniliowymi i karmelem. Na co się skusisz?

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

W tej edycji o roślinny start dnia dba marka Alpro, oferując specjalne propozycje na bazie napojów roślinnych. Goście mogą wybierać spośród menu śniadaniowych i kaw przygotowanych na roślinnych napojach. Festiwalowa cena takiego zestawu to 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Wśród propozycji znajdują się Alproccino – subtelne cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista oraz Alprolatte – latte na pysznym migdałowym Alpro Barista z puszystą pianką, które dodają porankowi wyjątkowego smaku i energii.

Aby poranek stał się jeszcze przyjemniejszy, marka Lajkonik przygotowała dla każdego Gościa próbkę Mini Paluchów Dobry Chrup o smaku musztardy z miodem. To pyszna, intensywnie przyprawiona przekąska wypiekana z mąki pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren lnu. Dodatkowo, w wybranych warszawskich restauracjach Goście otrzymują w prezencie czekadełko oraz dania przygotowane na maśle Lurpak. Spróbuj i przekonaj się, jak smakuje doskonałość – 100% świeżego mleka to 100% smaku. Bez kompromisów, od 1901 roku!

REKLAMA

Rezerwuj już teraz stoliki na BreakfastWeek.pl. Śniadania dostępne są w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa do 22 kwietnia.

Najlepsze stoliki szybko znikają - do zobaczenia przy stole!