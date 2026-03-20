We współczesnym świecie biznesu granica między biurem, domem, lotniskiem czy kawiarnią niemal zupełnie się zatarła. Kiedy praca zdalna lub hybrydowa jest standardem, laptop nie jest jedynie "służbowy". To już często podstawa dla biznesu i warto zadbać o jego solidne fundamenty. W tym dla bezpieczeństwa.

Laptop stał się głównym centrum dowodzenia dla przedsiębiorców. To cyfrowy sejf, wizytówka, zaplecze dla funkcjonowania biznesu, wirtualne biuro… dlaczego więc nie zadbać o niego jako o kluczowy element swojego sukcesu? W profesjonalnej pracy przeciętne modele konsumpcyjne nie zawsze się sprawdzają. Laptopy z rodziny HP ProBook projektowane są wedle filozofii prosto dla biznesu.

Jakie są laptopy HP ProBook 4

Wybierając sprzęt dla firmy, często stajemy przed dylematem: design czy wydajność? Cena czy bezpieczeństwo? Przy mobilnej pracy zawodowej liczy się cykl życia produktu, łatwość serwisowania i przede wszystkim odporność na trudy codziennej eksploatacji.

Jeśli szukasz punktu styku między korporacyjną wydajnością a optymalizacją kosztów, seria HP ProBook 4 jest naturalnym wyborem. To linia stworzona z myślą o rosnących firmach, które potrzebują sprzętu "do zadań specjalnych", ale jednocześnie dbają o budżet.

Co wyróżnia tę serię? Przede wszystkim solidna, aluminiowa obudowa, która przeszła rygorystyczne testy wytrzymałości MIL-STD. To gwarancja, że przypadkowe uderzenie w transporcie nie wykluczy Cię z ważnego spotkania. ProBooki oferują też to, co w biznesie kluczowe – szeroką gamę portów, dzięki którym zapomnisz o noszeniu stosu przejściówek.

Jakie są laptopy HP ProBook G1iR 16 D0MG6ET

Przykładem ewolucji w stronę maksymalnego komfortu jest model HP ProBook 4 G1iR 16 D0MG6ET. To propozycja dla tych, którzy nie chcą wybierać między mobilnością a wygodą dużego ekranu. Wyposażony w 16-calową matrycę WUXGA IPS, pozwala na efektywną pracę z arkuszami kalkulacyjnymi czy wieloma dokumentami naraz bez męczenia wzroku.

Pod maską znajdziemy procesor Intel Core i5-1334U oraz 16 GB pamięci RAM, co w połączeniu z szybkim dyskiem SSD 512 GB zapewnia płynność, której wymagasz podczas wideokonferencji przy dziesiątkach otwartych kart w przeglądarce. Model ten pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro, oferując zaawansowane funkcje zarządzania i bezpieczeństwa.

Lekkość pracy to nie tylko płynnie działający sprzęt. On dosłownie waży niewiele, ledwo 1,75 kg. Gdyby nawet zdarzyło się nam go upuścić, notebooki serii HP ProBook 4 G1iR 16 mają certyfikację MIL-STD-810H. To gwarancja wysokiej jakości i niezawodności w standardzie militarnym. Czyli urządzenia tej serii przeszły szereg wymagających testów wytrzymałości, w skrajnych warunkach użytkjowania w środowisku roboczym.

Twój wirtualny sejf w biurze

Od naszego sprzętu cenniejsze są tylko dane. HP w laptopie HP ProBook 4G1iR oferuje rozwiązania takie jak system HP Wolf Security, chroniące komputer już na poziomie BIOS. Obejmuje to, w jednym pakiecie, powstrzymywanie zagrożeń, antywirusa nowej generacji, bezpieczeństwo przeglądania, zintegrowane zabezpieczenia i całodobowe wsparcia przez cały tydzień. Wszystkie te rozwiązania razem tworzą solidną ścianę przeciw wszelkim zagrożeniom cyfrowym.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Notebooki serii HP ProBook 4 G1iR 16 zostały wyposażone w układ TPM, czyli Trusted Platform Module, przechowujący bezpiecznie klucze kryptograficzne używane do szyfrowania danych. Dzięki modułowi TPM możliwe jest szybkie szyfrowanie i odszyfrowywanie danych na dysku za pomocą funkcji BitLocker dostępnej w systemach Windows. Zabezpiecza to dane na dysku przed odczytaniem po zgubieniu lub kradzieży urządzenia. TPM przechowuje także dane biometryczne wykorzystywane przez logowanie za pomocą Windows Hello odciskiem palca czy rozpoznawaniem twarzy.

Za to przed zagrożeniami fizycznymi, jak kradzież, chroni gniazdo linki zabezpieczającej w standardzie Kensington Lock. Specjalnie zaprojektowane, wzmocnione gniazdo sprawia, że wyrwanie linki jest praktycznie niemożliwe, przez co nie musimy zamartwiać się o nasz biznes w kawiarni, urzędzie czy sklepach.

