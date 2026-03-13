Fot. Własne

Popularność pracy hybrydowej całkowicie zmieniła sposób korzystania ze sprzętu IT. Laptop przestał być wyłącznie narzędziem biurowym – dziś musi sprawdzać się zarówno przy domowym biurku, jak i w podróży czy podczas spotkania z klientem. Wybór między lekkim ultrabookiem a wydajną stacją roboczą jest więc kwestią dopasowania sprzętu do realnego stylu pracy.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Mobilność jako priorytet – kiedy wybrać ultrabooka?

Być może stoisz właśnie przed wyborem nowego laptopa do pracy pomiędzy domem a biurem. Przeanalizujmy zatem sytuację z różnych perspektyw.

Jeśli Twoja praca opiera się głównie na dokumentach, pracy w chmurze, wideokonferencjach i obsłudze systemów CRM, lekki ultrabook może Ci w pełni wystarczyć. Przewaga takiej konstrukcji opiera się zaledwie na kilku cechach – niska waga (zwykle 1-1,4 kg), smukła obudowa i długi czas pracy na baterii realnie zwiększają komfort przemieszczania się między domem a biurem.

REKLAMA

Nowoczesne konstrukcje, takie jak Dell Inspiron oferują energooszczędne, a jednocześnie wydajne procesory, szybkie dyski SSD i wysokiej klasy ekrany o proporcjach 16:10. Takie konfiguracje bez problemu poradzą sobie z wielozadaniowością.

W pracy hybrydowej ogromne znaczenie ma także kultura pracy. Warto o tym pomyśleć, bo takie cechy jak cichy system chłodzenia i brak nadmiernego nagrzewania się obudowy mogą okazać się bardzo istotne.

Wydajność bez kompromisów – kiedy postawić na stację roboczą?

Jeżeli Twoje obowiązki obejmują projektowanie 3D, analizę dużych zbiorów danych, montaż wideo lub programowanie, lepszym wyborem będzie mobilna stacja robocza.

REKLAMA

Tego typu urządzenia oferują procesory o wysokim TDP, dedykowane karty graficzne oraz możliwość rozbudowy pamięci RAM (nawet do 64 GB lub więcej).

Przykładem mogą być modele z serii Lenovo LOQ. Są to maszyny wyposażone w wysokowydajne procesory oraz dedykowane karty graficzne, które dobrze radzą sobie z obróbką wideo, projektowaniem 3D czy pracą w środowiskach inżynierskich.

Choć są nieco cięższe od klasycznych ultrabooków, w modelu pracy hybrydowej mogą z powodzeniem pełnić rolę mobilnego centrum roboczego – podłączone do monitora i stacji dokującej zastąpią komputer stacjonarny, a w razie potrzeby umożliwią komfortową pracę poza biurem.

REKLAMA

Ekran, porty i ergonomia – elementy wspólne

Niezależnie od wyboru kategorii sprzętu, w pracy hybrydowej kluczowe znaczenie ma ergonomia. Z tego powodu, dobrym wyborem będzie matryca o rozdzielczości co najmniej Full HD (a najlepiej 2K), która zapewni odpowiednią ostrość obrazu podczas wielogodzinnej pracy. Z kolei format 16:10 zwiększy przestrzeń roboczą podczas pracy z arkuszami w Excelu czy dokumentami.

Równie istotny jest zestaw portów. Na przykład za pomocą jednego portu Thunderbolt lub USB-C z obsługą zasilania i przesyłania obrazu możesz szybko podłączyć monitor lub peryferia jednym przewodem. Natomiast o komforcie prowadzenia wideorozmów decydują jakościowe głośniki i mikrofony.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Czy istnieje rozwiązanie pośrednie?

Granica między ultrabookiem a mobilną stacją roboczą coraz bardziej się zaciera. Na rynku dostępne są laptopy o wadze poniżej 1,6 kg, które jednocześnie oferują wydajne procesory i 32 GB RAM-u.

Dla wielu specjalistów to właśnie ta kategoria stanowi optymalny kompromis – wystarczającą moc do zaawansowanych zadań oraz mobilność pozwalającą pracować z dowolnego miejsca.

Lekkość czy moc? Wybierz styl pracy, nie etykietę

W pracy hybrydowej nie chodzi o wybór „najmocniejszego” ani „najlżejszego” sprzętu, lecz o dopasowanie laptopa do proporcji między pracą stacjonarną a mobilną.

REKLAMA