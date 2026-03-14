Rosja rozszerza wpływy w Polsce. Rzeczkowski alarmuje: Musimy reagować.

Dezinformacja, radykalizacja polityki i decyzje osłabiające państwo – według Grzegorza Rzeczkowskiego to nie przypadek, lecz element szerszego procesu. W rozmowie z Jackiem Pałasińskim dziennikarz i ekspert od rosyjskich wpływów mówi wprost: jeśli Polska nie wyciągnie wniosków, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Grzegorz Rzeczkowski, autor książek o rosyjskich wpływach i dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Collegium Civitas, od lat analizuje mechanizmy politycznej manipulacji i propagandy. W programie Jacka Pałasińskiego "Allegro ma non troppo" nie owija w bawełnę. Jego zdaniem wiele wydarzeń w polskiej polityce wpisuje się w proces, który może prowadzić do strategicznego osłabienia państwa.

"Nic nie dzieje się samo z siebie"

Rzeczkowski podkreśla, że kluczowe jest patrzenie na politykę w szerszym kontekście.

– Chciałbym zachęcić naszych rodaków do myślenia o tym, że nic nie dzieje się samo z siebie, że wszystko ma swoje przyczyny i skutki – mówi.

I dodaje, że w Polsce zbyt często negatywne konsekwencje są efektem działań ludzi, którzy w retoryce odwołują się do patriotyzmu i narodowych wartości.

Według niego to właśnie emocje i hasła ideologiczne stają się dziś jednym z głównych narzędzi politycznej mobilizacji.

Kto na tym korzysta?

Ekspert podkreśla, że w analizie polityki najważniejsze nie są personalne powiązania, lecz efekty konkretnych decyzji.

– Mniej ważne jest to, kto z kim. Ważniejsze jest to, w czyim interesie i kto z tego korzysta – tłumaczy Grzegorz Rzeczkowski.

Jego zdaniem wiele działań podejmowanych w ostatnim czasie w sferze bezpieczeństwa państwa przynosi korzyści przede wszystkim jednemu graczowi.

– To wszystko jest w interesie na pewno nie Polski i nie Unii Europejskiej, ale leży w interesie Rosji – ocenia.

Rosyjska strategia: podziały i radykalizacja

Rzeczkowski zwraca uwagę, że jednym z największych sukcesów Kremla w Europie jest wzmacnianie skrajnych środowisk politycznych. Jako przykład podaje rosnące poparcie dla radykalnych polityków.

– To jest największy dowód na to, jaki sukces odnosi Rosja w Polsce – mówi, wskazując na wzrost znaczenia skrajnej prawicy w debacie publicznej.

Według niego kluczową rolę odgrywa tu dezinformacja oraz manipulowanie emocjami społecznymi. Ekspert ostrzega, że lekceważenie tych procesów może mieć poważne konsekwencje.

– Jeżeli nie chcemy stracić naszej państwowości, musimy wyciągnąć wnioski tu i teraz – podkreśla.

Rzeczkowski nie pozostawia złudzeń: walka o odporność państwa na dezinformację dopiero się zaczyna, a najbliższe lata mogą być dla Polski kluczowe.