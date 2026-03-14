Dezinformacja, radykalizacja polityki i decyzje osłabiające państwo – według Grzegorza Rzeczkowskiego to nie przypadek, lecz element szerszego procesu. W rozmowie z Jackiem Pałasińskim dziennikarz i ekspert od rosyjskich wpływów mówi wprost: jeśli Polska nie wyciągnie wniosków, konsekwencje mogą być bardzo poważne.
Grzegorz Rzeczkowski, autor książek o rosyjskich wpływach i dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Collegium Civitas, od lat analizuje mechanizmy politycznej manipulacji i propagandy. W programie Jacka Pałasińskiego "Allegro ma non troppo" nie owija w bawełnę. Jego zdaniem wiele wydarzeń w polskiej polityce wpisuje się w proces, który może prowadzić do strategicznego osłabienia państwa.
"Nic nie dzieje się samo z siebie"
Rzeczkowski podkreśla, że kluczowe jest patrzenie na politykę w szerszym kontekście.
– Chciałbym zachęcić naszych rodaków do myślenia o tym, że nic nie dzieje się samo z siebie, że wszystko ma swoje przyczyny i skutki – mówi.
I dodaje, że w Polsce zbyt często negatywne konsekwencje są efektem działań ludzi, którzy w retoryce odwołują się do patriotyzmu i narodowych wartości.
Według niego to właśnie emocje i hasła ideologiczne stają się dziś jednym z głównych narzędzi politycznej mobilizacji.
Kto na tym korzysta?
Ekspert podkreśla, że w analizie polityki najważniejsze nie są personalne powiązania, lecz efekty konkretnych decyzji.
– Mniej ważne jest to, kto z kim. Ważniejsze jest to, w czyim interesie i kto z tego korzysta – tłumaczy Grzegorz Rzeczkowski.
Jego zdaniem wiele działań podejmowanych w ostatnim czasie w sferze bezpieczeństwa państwa przynosi korzyści przede wszystkim jednemu graczowi.
– To wszystko jest w interesie na pewno nie Polski i nie Unii Europejskiej, ale leży w interesie Rosji – ocenia.
Rosyjska strategia: podziały i radykalizacja
Rzeczkowski zwraca uwagę, że jednym z największych sukcesów Kremla w Europie jest wzmacnianie skrajnych środowisk politycznych. Jako przykład podaje rosnące poparcie dla radykalnych polityków.
– To jest największy dowód na to, jaki sukces odnosi Rosja w Polsce – mówi, wskazując na wzrost znaczenia skrajnej prawicy w debacie publicznej.
Według niego kluczową rolę odgrywa tu dezinformacja oraz manipulowanie emocjami społecznymi. Ekspert ostrzega, że lekceważenie tych procesów może mieć poważne konsekwencje.
– Jeżeli nie chcemy stracić naszej państwowości, musimy wyciągnąć wnioski tu i teraz – podkreśla.
Rzeczkowski nie pozostawia złudzeń: walka o odporność państwa na dezinformację dopiero się zaczyna, a najbliższe lata mogą być dla Polski kluczowe.
Cała rozmowa zawiera znacznie więcej wątków – od rosyjskich wpływów w Europie po kulisy polskiej polityki.