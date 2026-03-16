Krajowy System e-Faktur wprowadził jednolity model fakturowania, który od 1 kwietnia 2026 roku obejmie również większość mikroprzedsiębiorców. Oznacza to konieczność uporządkowania całego procesu pracy z fakturami: od ich wystawiania, przez wysyłkę i odbiór, po archiwizację oraz zarządzanie uprawnieniami i dostępami technicznymi.

MATERIAŁ REKLAMOWY

Chcesz przygotować się na zmiany wcześniej? Wybierz odpowiednie narzędzie, które pozwoli Ci przetestować obieg dokumentów i z wyprzedzeniem dostosować oraz ustabilizować procesy. Z KSeFem bezpłatnie pomoże Ci GOksięgowość w Banku BNP Paribas.

KSeF i nowy standard pracy z fakturami

KSeF to centralny system, w którym faktury funkcjonują jako dokumenty ustrukturyzowane – tworzone według jednolitego wzoru danych i przesyłane do systemu. Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest to, że dokument „staje się fakturą” w sensie obrotu gospodarczego dopiero wtedy, gdy zostanie poprawnie przekazany do systemu i przyjęty.

W konsekwencji zmienia się kilka elementów, które wcześniej były oczywiste:

nie wystarczy wygenerować PDF i wysłać go e-mailem, jeśli przepisy wymagają wystawienia faktury w KSeF, status dokumentu w systemie zaczyna mieć znaczenie operacyjne (czy faktura została przyjęta, czy wymaga korekty), obieg faktur kosztowych zyskuje nowy kanał – część dokumentów może trafiać do KSeF, a przedsiębiorca musi umieć je odebrać i rozliczyć.

Jeżeli Twoje fakturowanie jest dziś rozproszone (różne programy, pliki, skrzynki e-mail, kilka osób po drodze), to wraz z wejściem KSeF rozsądnym wydaje się sprowadzenie ich do jednego kanału i uporządkowanie rozliczeń. Pomoże w tym system KSeF w GOksięgowości, w którym fakturowanie z KSeF jest bezpłatne, bez limitów.

Co w firmie wymaga uporządkowania przed startem KSeF?

Wdrożenie e-fakturowania zwykle ujawnia słabe punkty w organizacji dokumentów. Najczęściej są to:

Kto i w jakim zakresie wystawia faktury

Jeżeli faktury tworzy tylko jedna osoba, sprawa jest prostsza. Jeśli jednak wystawianie dokumentów jest delegowane (np. do pracownika, asystentki lub biura rachunkowego), trzeba z góry ustalić role i dostęp.

Jak wygląda kontrola poprawności dokumentu

W systemie opartym o ustrukturyzowane dane błędy formalne stają się problemem – mogą blokować wysyłkę lub wymuszać korekty.

Jak odbierasz i porządkujesz faktury kosztowe

Przy większej liczbie dokumentów zakupowych najwięcej czasu zwykle zabiera nie samo księgowanie, lecz odnalezienie faktury, sprawdzenie płatności i uzgodnienie braków.

Jak odbywa się archiwizacja i wyszukiwanie

W praktyce najczęściej wracasz do dokumentów wtedy, gdy masz kontrolę, spór z kontrahentem albo potrzebujesz danych do rozliczeń. Wtedy liczy się czas dotarcia do faktury i pewność, że pracujesz na właściwej wersji.

Na wszystkie potencjalne problemy masz jedną odpowiedź - GOksięgowość. Skorzystasz z wielu automatyzacji, kontroli błędów i alertów, a także własnego archiwum niezależnego od dostępności aplikacji rządowej czy Profilu Zaufanego.

Certyfikat KSeF – element, którego nie warto zostawiać na koniec

W kontekście integracji z e-fakturowaniem spotkasz pojęcie certyfikat KSeF. Jest to rozwiązanie, które pozwala bezpiecznie połączyć system, w którym pracujesz, z KSeF i korzystać z funkcji wysyłki oraz odbioru faktur.

Dla przedsiębiorcy ważne są dwie kwestie. Po pierwsze, certyfikat i uprawnienia wymagają wykonania konkretnych kroków – najlepiej w czasie, gdy możesz spokojnie przetestować proces. Po drugie, im bliżej obowiązkowej daty, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoja firma będzie robić to równolegle z tysiącami innych podmiotów, co zwykle zwiększa liczbę pytań i wydłuża czas rozwiązywania problemów.

Jeżeli zależy Ci na spokojnym wdrożeniu, rozsądnie jest potraktować certyfikat jako etap przygotowania, a nie ostatnią czynność przed startem.

W GOksięgowości certyfikat podłączysz w zaledwie kilka minut a nowe obowiązki związane z KSeF zrealizujesz w jedną chwilę.

GOksiegowość w Banku BNP Paribas – praktyczne wsparcie przed i po wejściu KSeF

Chcesz bezstresowo wprowadzić e-fakturowanie i szukasz systemu, który Ci to umożliwi? Sprawdź usługi księgowe w Banku BNP Paribas, w ramach których funkcjonują narzędzia do fakturowania, obiegu dokumentów i indywidualne wsparcie księgowe – a to wszystko w jednym, zaufanym środowisku.

