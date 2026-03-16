NPU (Neural Processing Unit) to w nowoczesnych procesorach w laptopach dedykowany układ, który przyspiesza wykonywanie wszelkich zadań związanych z AI. Jo Lin / Unsplash

Jeśli przeglądacie sklepy komputerowe w poszukiwaniu laptopów, coraz częściej natkniecie się na modele, w których opisie widnieje skrót NPU. Czym jest ta technologia? Okazuje się, że ma wiele wspólnego ze sztuczną inteligencją, a skoro tak, to już dzisiaj może być przydatnym w codziennej pracy dodatkiem.

NPU mają na swoim pokładzie np. komputery korzystające z procesorów Intel Core Ultra. Takowy znalazłem na laptopie MSI VenturePro 16 AI A1VEG. Przykuł on moją uwagę właśnie symbolem AI na ekranie na oficjalnych grafikach od producenta, gdy buszowałem po ciekawych promocjach w sklepach z elektroniką.

Jak się okazuje, procesor Intel Core Ultra 5 125H, który posiada wspomniany model laptopa, należy do rodziny Meteor Lake. Poza tym, że wyróżnia się ona większą efektywnością, oferuje też wsparcie dla sztucznej inteligencji. A to ona w trakcie pracy urządzenia ma robić użytek z NPU. Czyli co konkretnie?

Czym jest NPU?

Pełna nazwa tej technologii brzmi: Neural Processing Unit, czyli w dosłownym tłumaczeniu jednostka przetwarzania neuronowego. W nowoczesnych procesorach jest to dedykowany układ – swego rodzaju akcelerator sprzętowy, który bierze na swoje barki wykonywanie wszelkich zadań związanych z AI.

Można powiedzieć, że w komputerach stanowi on uzupełnienie CPU (procesora ogólnego przeznaczenia) i GPU (procesora graficznego). Warto jeszcze dodać, że NPU to technologia, która powstała również po to, aby łączyć optymalizację szybkości ze stosunkowo niskim zużyciem energii.

Wydajność NPU mierzy się parametrem TOP – Tera Operations per Second, czyli operacje Tera na sekundę. Im wyższa pojemność TOP, tym wyższa prędkość obliczeniowa dla NPU. W telegraficznym skrócie oznacza to, że laptop z NPU z wyższym TOP będzie lepiej radził z programami obsługującymi sztuczną inteligencję.

Co daje NPU w pracy przy laptopie?

Krótko mówiąc, jeśli uruchomiony na laptopie program podpiera się możliwościami AI, to obciążenia robocze sztucznej inteligencji zostaną przeniesione na NPU. Tym samym procesor ogólnego przeznaczenia będzie mógł "odetchnąć". Odciążony zadaniami AI, zapewni wyższą wydajność pracy, wydłużając jednocześnie czas pracy na baterii.

Jakie zadania AI mogą zostać przyspieszone przez NPU? Przede wszystkim mowa o przetwarzaniu języka naturalnego oraz analizie obrazu i dźwięku. W tym pierwszym przypadku może być to wsparcie dla funkcji rozpoznawania mowy, automatycznego tłumaczenia, tworzenia podsumowań czy analizy sentymentu, a więc wydźwięku emocjonalnego analizowanych tekstów.

Jakie zadania AI mogą zostać przyspieszone przez NPU? Przede wszystkim mowa o przetwarzaniu języka naturalnego oraz analizie obrazu i dźwięku. Fot. MSI / Na zdjęciu: laptop MSI VenturePro 16 AI A1VEG z procesorem Intel Core Ultra 5 125H

Co się tyczy funkcji wideo i audio, to w czasie rzeczywistym NPU może wydatnie pomóc w płynnym przebiegu wideokonferencji. W programach do prowadzenia zdalnych rozmów przejmie na siebie takie obowiązki jak rozmycie tła, automatyczne kadrowanie, śledzenie ruchu gałek ocznych czy redukcja szumów z tła w mikrofonie.

Kolejna zaleta z posiadania NPU w laptopie to szybsza obsługa aplikacji AI w lokalnym środowisku. Z takim dedykowanym układem można uruchamiać zaawansowane funkcje AI bezpośrednio na laptopie, a nie w chmurze. Brak konieczności wysyłania danych na zewnętrzny serwer przyspiesza pracę (bo redukuje opóźnienia), a przy tym pozwala na korzystanie z narzędzi AI offline, czyli bez dostępu do internetu.

Jak sprawdzić, czy laptop ma NPU?

Oczywiście, w praktyce wydajność NPU może wyglądać różnie, a efekty jej działania nie zawsze takie, jakie użytkownik oczekiwał. Dlatego przed zakupem każdego modelu, który chwali się przyspieszeniem zadań AI, warto zrobić dokładny research: przejrzeć specyfikację zamontowanego procesora, sprawdzić, jaka jest jednostka miary wydajności TOP, i poczytać testy wydajnościowe upatrzonego komputera.

