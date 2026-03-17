Trwa kolejna edycja RestaurantWeek® - największego w Polsce Festiwalu towarzysko-kulinarnego, który równolegle odbywa się w 12 miastach i aglomeracjach w całym kraju. Od ponad dekady wydarzenie zmienia sposób, w jaki Polacy odkrywają gastronomię, zapraszając do najlepszych restauracji zarówno stałych bywalców, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją kulinarną przygodę. Nie trzeba być znawcą kuchni, by w pełni cieszyć się Festiwalem. Gdzie warto się wybrać, jak dokonać rezerwacji i o czym pamiętać przed wizytą? Podpowiadamy!

Rezerwacje na wiosenną edycję trwają na RestaurantWeek.pl .

Ale chwila – czym właściwie jest RestaurantWeek®?

Dla tych, którzy jeszcze o nim nie słyszeli: RestaurantWeek® to Festiwal stworzony z myślą o dzieleniu się kulinarnymi doświadczeniami. Podczas jego trwania ponad 420 restauracji w całej Polsce przygotowuje specjalne, autorskie menu dostępne wyłącznie w ramach wydarzenia. Zazwyczaj obejmuje ono trzy dania – przystawkę, danie główne i deser – które w przemyślany sposób oddają charakter miejsca, styl Chefa oraz aktualne trendy w kuchni. Dodatkowo każdy Gość otrzymuje prezent w postaci festiwalowego cocktailu, który stanowi idealne dopełnienie wizyty. Cena zaczyna się od 69,99 zł (+ opłata rezerwacyjna 9,99 zł, min. 2 osoby, + 10 zł prime time). Festiwalowe menu kosztuje nawet do 50% mniej niż porównywalny zestaw dań z regularnej karty. Oferta obowiązuje wyłącznie w czasie trwania Festiwalu, czyli do 22 kwietnia.

Siłą Festiwalu jest jego dostępność i różnorodność. Dzięki ustalonej, atrakcyjnej cenie można odwiedzić restauracje, które od dawna były na liście „do spróbowania”, poznawać nowe smaki, odkrywać ciekawe miejsca i dzielić się tymi odkryciami z innymi Foodies w mieście. Formuła Festiwalu jest idealna dla nowych Gości, którzy chcą rozpocząć swoją kulinarną przygodę i odkrywać gastronomiczne perełki w naszym regionie. RestaurantWeek® odbywa się także w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz we Wrocławiu – dzięki czemu pozwala odkrywać kulinarną różnorodność w całym kraju.

Jak zrobić rezerwację?

Rezerwacja stolika na RestaurantWeek® jest prosta i odbywa się w całości online. Wystarczy wejść na stronę RestaurantWeek.pl, wybrać miasto i przejrzeć listę restauracji biorących udział w wiosennej edycji wraz ze szczegółowymi opisami menu. Każda z nich przygotowuje specjalną festiwalową propozycję z możliwością wyboru wariantu A (mięsnego) lub B (wegetariańskiego, wegańskiego bądź rybnego). Po wyborze restauracji wystarczy wskazać dogodny termin i godzinę wizyty. Rezerwacja opłacana jest z góry podczas jej dokonywania, dzięki czemu w dniu spotkania nie trzeba martwić się rachunkiem – pozostaje jedynie pojawić się w wybranym miejscu o wybranej porze i oddać się kulinarnemu doświadczeniu. Każda wizyta przewidziana jest na 90 minut, a rezerwacja gwarantuje miejsce w restauracji bez konieczności dodatkowych formalności czy telefonów.

Misja: łączyć, nie dzielić

RestaurantWeek® to coś więcej niż obiad czy kolacja. To pretekst do spotkań, celebrowania codzienności i wyjątkowych okazji - od randek, przez wyjścia z przyjaciółmi i rodzinne obiady, aż po biznesowe rozmowy przy dobrym jedzeniu. Festiwal opiera się na idei wspólnego doświadczenia, dlatego każda rezerwacja obejmuje co najmniej dwie osoby. Wspólny stolik sprzyja dzieleniu się smakami, odkrywaniu nowych restauracji oraz poznawaniu historii i ludzi stojących za ich kuchnią. To idealny sposób, by przeżyć kulinarną przygodę razem z Bliskimi i miło spędzić czas. W dobrym towarzystwie wszystko smakuje lepiej!

Gdzie się wybrać?

W Festiwalu bierze udział 420 restauracji – zarówno sprawdzonych, znanych od lat adresów, jak i debiutów, które wnoszą świeżą energię na kulinarną mapę Polski. Wśród nich znajduje się m.in. LAS - Lokalna Atrakcja Stolicy, Solec 44 w Warszawie, gdzie kreatywność Chefa wybrzmiewa w autorskich kompozycjach na talerzu. W menu można znaleźć m.in. beszamelowe krokiety z chorizo, wołowe cepeliny z crème fraîche i wiśniową pannę cottę, a w wersji roślinnej - boczniaka królewskiego, kluski leniwe z pieczarkami i kokosowy mus chia. Na uwagę zasługuje również poznański Dram Cocktail Bar & Restaurant przy Starym Rynku 92, gdzie królują odważne połączenia smaków: foie gras z nerkowców z musem z gruszki i chrzanu oraz ravioli z ziemniakiem, ricottą i porem, podane z sosem café de Paris, parmezanem i ziemią z czarnych oliwek. Zdecydowanie warto też odwiedzić szczecińskie Centralé (ul. Panieńska 20), gdzie każde danie opowiada historię miejsca i zachwyca pomysłowością. Szczególnie polecamy spróbować tu m.in. cykorię z musem serowym, żabie udka z puree ziemniaczanym i sosem teriyaki oraz małże Venus w cydrze z polentą. Już same nazwy sprawiają, że ślinka cieknie!

Nie czekaj – rezerwuj już dziś!

Wiosenna edycja Festiwalu potrwa do 22 kwietnia i odbywa się pod hasłem Foodie Season – oficjalnego sezonu dla Foodies. To czas kulinarnych odkryć, spotkań przy stole i dzielenia się rekomendacjami, które inspirują do kolejnych wizyt. Dziś jest doskonały moment, by zarezerwować stolik i wziąć udział w jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulinarnych w Polsce. Rezerwuj na RestaurantWeek.pl.

Poranek pełen smaków z BreakfastWeek!

W tej edycji o roślinny start dnia dba marka Alpro, oferując specjalne propozycje na bazie napojów roślinnych. Goście mogą wybierać spośród menu śniadaniowych i kaw przygotowanych na roślinnych napojach. Festiwalowa cena takiego zestawu to 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Wśród propozycji znajdują się Alproccino – subtelne cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista oraz Alprolatte – latte na pysznym migdałowym Alpro Barista z puszystą pianką, które dodają porankowi wyjątkowego smaku i energii.

Aby poranek stał się jeszcze przyjemniejszy, marka Lajkonik przygotowała dla każdego Gościa próbkę Mini Paluchów Dobry Chrup o smaku musztardy z miodem. To pyszna, intensywnie przyprawiona przekąska wypiekana z mąki pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren lnu. Dodatkowo, w wybranych warszawskich restauracjach Goście otrzymują w prezencie czekadełko oraz dania przygotowane na maśle Lurpak. Spróbuj i przekonaj się, jak smakuje doskonałość – 100% świeżego mleka to 100% smaku. Bez kompromisów, od 1901 roku!

Rezerwuj już teraz stoliki na BreakfastWeek.pl. Śniadania dostępne są w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa do 22 kwietnia.

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!