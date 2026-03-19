Zakup używanego samochodu wymaga odpowiedniego przygotowania. Podstawą jest sprawdzenie stanu technicznego – w tej kwestii najlepiej polegać na opinii fachowca. Kondycja podzespołów to jednak nie wszystko – równie ważne jest upewnienie się, czy pojazd posiada ubezpieczenie OC. W jaki sposób potwierdzić ważność polisy?
Dlaczego warto sprawdzić, czy pojazd jest ubezpieczony?
Każdy posiadacz samochodu musi wykupić dla niego OC. Wystarczy jeden dzień przerwy w ciągłości ubezpieczenia, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nałożył karę za brak ochrony. Jednak ewentualną odpowiedzialność ponosi aktualny właściciel. Zatem dlaczego powinno Cię to interesować?
Sprzedający musi przekazać polisę OC nowemu właścicielowi. Możesz z niej korzystać do końca umowy, dzięki czemu oszczędzasz. To może być nawet czynnik, który zdecyduje o wyborze tego, a nie innego auta. Gdy ochrona wygasa wkrótce, korzyści będą mniejsze, a poza tym musisz pamiętać o szybkim zawarciu umowy ubezpieczenia, aby nie dopuścić do przerwy w OC. Kupujący musi się jednak liczyć z możliwością rekalkulacji składki przez ubezpieczyciela. Przykładowo, jeżeli kierowca uzyskał prawo jazdy niedawno i nie ma historii ubezpieczeniowej, wówczas firma może podwyższyć składkę.
Jednak nawet jeśli auto nie ma ważnej polisy, nic nie stoi na przeszkodzie do jego zakupu. Pamiętaj tylko o wykupieniu dla niego ubezpieczenia.
Jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone w ramach OC?
Istnieje kilka sposobów na weryfikację aktualności polisy. Aby to zrobić:
OC to podstawowe ubezpieczenia auta, ale sprzedający mógł również wykupić inne rodzaje ochrony. Co z nimi po sprzedaży?
Zmiana właściciela pojazdu a polisy dobrowolne
Autocasco i assistance nie przechodzą na nowego właściciela pojazdu. Ubezpieczenia wygasają po sprzedaży samochodu, a dotychczasowy posiadacz może odzyskać składkę za niewykorzystany czas ochrony.
To od decyzji nowego właściciela zależy, czy zawrze nowe umowy. Mimo dobrowolności autocasco jest w Polsce bardzo popularne. Według danych UFG, liczba aktywnych umów na koniec 2025 roku wynosiła 8,2 mln.